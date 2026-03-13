OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - La FCEI salue l'annonce d'aujourd'hui sur les mesures temporaires qui permettront aux employeurs des régions rurales de garder un plus grand pourcentage de travailleurs étrangers. Beaucoup de PME canadiennes ont besoin de ces travailleurs pour poursuivre normalement leurs activités.

Toute mesure empêchant les entreprises de perdre des travailleurs expérimentés et formés est une avancée positive. Même si le taux de chômage a augmenté au Canada, plus de la moitié (52 %) des propriétaires de PME qui utilisent le programme disent que leurs travailleurs étrangers temporaires (TET) contribuent à protéger des emplois pour les Canadiens. Par exemple, un restaurant qui n'arrive pas à trouver de cuisinier d'expérience ne peut pas préserver les emplois des jeunes Canadiens qui y travaillent comme serveurs.

La FCEI demande des précisions supplémentaires pour savoir si ces nouvelles mesures temporaires offriront une voie pour prolonger le séjour des TET qui sont déjà ici. On compte actuellement 1,3 million de TET au Canada dont les visas arriveront à échéance en 2026.

Nous encourageons toutes les provinces à demander cet assouplissement pour les employeurs situés sur leur territoire.

Nous saluons la collaboration accrue entre Québec et Ottawa afin de faciliter la transition vers la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. En effet, c'est une attente de 85 % des PME québécoises, selon un sondage de la FCEI. Toute mesure permettant d'accélérer et de sécuriser le parcours administratif de ces travailleurs est un gain important pour les entreprises, particulièrement dans les régions rurales touchées par les pénuries de main-d'œuvre. Nous allons analyser de près son impact sur le terrain. Enfin, le gouvernement du Québec doit continuer le travail, notamment en augmentant le nombre de candidats économiques admis afin de mieux soutenir les PME qui peinent à recruter.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, FCEI

- François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]