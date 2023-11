Les PME canadiennes n'ont pas confiance en leur capacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre : selon un sondage de KPMG

Les grandes entreprises font valoir que leurs chaînes d'approvisionnement sont l'un des plus grands obstacles à l'atteinte de leur objectif de carboneutralité, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les PME pour qu'elles entreprennent un processus de décarbonation

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - En prévision de la Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques (COP28), les entreprises canadiennes ressentent la pression de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), mais pour bon nombre d'entre elles, ce n'est pas chose facile, selon une nouvelle étude de KPMG au Canada.

Bien que la grande majorité (78 %) des PME aient établi des politiques ou des initiatives visant à réduire leur empreinte carbone, sept répondants sur dix estiment ne pas avoir le temps ni les ressources nécessaires pour en faire une priorité, selon le rapport de 2023 Un portrait des PME au Canada - KPMG Canada. De même, moins d'un tiers des répondants se sentent très confiants dans leurs plans de réduction des émissions dans l'ensemble de leur chaîne de valeur.

Lorsqu'on leur a demandé d'identifier les principaux obstacles à l'atteinte de leurs objectifs de carboneutralité, les PME ont mentionné un déficit de compétences et d'expertise pour mettre en œuvre des solutions, la complexité de la décarbonation de leurs chaînes d'approvisionnement et un manque de technologie appropriée. À ces défis s'ajoute une grave pénurie de données de qualité, plus des deux tiers se disant préoccupés par leur capacité de mesurer, de mettre en œuvre et d'évaluer efficacement leur empreinte carbone.

« Les changements climatiques exigent que les entreprises, quelle que soit leur taille, prennent des mesures immédiates pour commencer à réduire leur empreinte carbone », affirme Andrew McHardy, leader national du Centre de décarbonation chez KPMG au Canada. Alors que les entreprises établissent des cibles harmonisées avec les objectifs de carboneutralité du Canada pour 2050, notre recherche montre que de nombreuses PME ont de la difficulté à mettre en œuvre leurs plans, car elles sont aux prises avec des défis de décarbonation de plus en plus complexes. »

Principales conclusions du sondage auprès des PME :

78 % des PME au Canada ont établi des politiques ou des initiatives pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

au ont établi des politiques ou des initiatives pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). 70 % des PME n'ont pas le temps et les ressources nécessaires pour faire de la réduction de leur empreinte carbone une priorité absolue ou immédiate.

n'ont pas le temps et les ressources nécessaires pour faire de la réduction de leur empreinte carbone une priorité absolue ou immédiate. Plus des deux tiers ( 68 % ) disent ne pas avoir les données dont elles ont besoin pour mesurer, mettre en œuvre et évaluer efficacement leur empreinte carbone.

) disent ne pas avoir les données dont elles ont besoin pour mesurer, mettre en œuvre et évaluer efficacement leur empreinte carbone. Près de huit sur dix (79 %) sont disposées à augmenter leurs investissements pour les harmoniser à leurs objectifs climatiques.

sont disposées à augmenter leurs investissements pour les harmoniser à leurs objectifs climatiques. Les principaux obstacles à l'atteinte de l'objectif de carboneutralité étant le manque de compétences et d'expertise pour mettre en œuvre des solutions, la complexité de la chaîne d'approvisionnement et la technologie.

Seulement 29 % affirment que leurs acheteurs (ou leurs clients) appuient leurs efforts de décarbonation, en offrant des contrats plus importants et à plus long terme ou un statut préférentiel (par exemple, au moyen de politiques d'approvisionnement pour encourager les investissements de décarbonation).

affirment que leurs acheteurs (ou leurs clients) appuient leurs efforts de décarbonation, en offrant des contrats plus importants et à plus long terme ou un statut préférentiel (par exemple, au moyen de politiques d'approvisionnement pour encourager les investissements de décarbonation). 29 % ont commencé à remplacer les véhicules de leur parc (p. ex., camions, autobus, fourgonnettes) par des véhicules à faibles émissions de GES.

ont commencé à remplacer les véhicules de leur parc (p. ex., camions, autobus, fourgonnettes) par des véhicules à faibles émissions de GES. Moins d'un tiers se sentent « très confiantes » dans leur plan de réduction des émissions : 29 % (Portée 1 - émissions provenant de sources ou d'actifs appartenant à votre entreprise ou contrôlés par elle ) 27 % (Portée 2 - émissions indirectes créées par la production d'énergie que votre entreprise achète ) 28 % (Portée 3 - le reste de votre chaîne d'approvisionnement, en amont et en aval, en dehors de la portée 2 )

:

Les plus grandes entreprises du Canada voient leurs efforts visant à atteindre la carboneutralité entravés par les mêmes obstacles

Selon De la crise climatique à l'engagement des entreprises - KPMG Canada, qui recueille les points de vue des plus grandes sociétés du monde, les chefs de la direction canadiens croient que la décarbonation de leur chaîne d'approvisionnement, qui comprend souvent des petites et moyennes entreprises, et les lacunes dans la technologie seront les plus grands obstacles à l'atteinte de l'objectif de carboneutralité.

Par rapport à leurs homologues mondiaux, les chefs de la direction canadiens se concentrent aussi beaucoup plus sur les défis environnementaux, y compris la transition vers la carboneutralité, et accordent la priorité à ces investissements dans le cadre de leurs objectifs généraux en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). De même, près de huit PME canadiennes sur dix sont prêtes à augmenter leurs investissements conformément à leurs objectifs climatiques.

Bien que les politiques de décarbonation du gouvernement, les lignes directrices en matière de rapports et les attentes des intervenants contribuent à orienter ces décisions d'investissement, les événements climatiques extrêmes et d'autres risques liés au climat ont également ajouté un sentiment d'urgence, ajoute M. McHardy (La majorité des sociétés touchées par la météo extrême - KPMG Canada).

« Les chefs d'entreprise canadiens ressentent la pression qui s'exerce sur tous les fronts pour faire progresser leurs plans de décarbonation, mais le degré de transformation opérationnelle nécessaire pour s'attaquer à l'ensemble de l'empreinte de leurs émissions peut être important », a déclaré M. McHardy. « L'investissement en temps et en ressources est essentiel pour faire avancer ces grands défis de décarbonation à long terme, et la collaboration entre le gouvernement, les entreprises et les fournisseurs de capitaux jouera également un rôle important dans l'élaboration de solutions évolutives pour accélérer la transition vers une économie à émissions de carbone réduites. »

M. McHardy, accompagné de Mme Roopa Davé, associée, ESG et services climatiques chez KPMG au Canada, participera à la COP28, du 30 novembre au 12 décembre 2023.

À propos du sondage KPMG Entreprises privées

Entre le 30 août et le 25 septembre 2023, KPMG au Canada a mené un sondage auprès de propriétaires d'entreprises ou de cadres supérieurs de 700 petites et moyennes entreprises canadiennes, à l'aide du principal groupe de recherche sur les affaires de Sago. 25 % des entreprises sondées ont un revenu annuel de plus de 500 millions de dollars canadiens et de moins de 1 milliard de dollars canadiens, 25 % ont un revenu annuel de plus de 300 millions de dollars canadiens et de moins de 500 millions de dollars, 23 % ont un revenu annuel de 100 millions de dollars canadiens à 300 millions de dollars canadiens et 26 % ont des revenus annuels de 10 à 50 millions de dollars canadiens. Aucune entreprise sondée n'avait des revenus annuels de moins de 10 millions de dollars canadiens

À propos des perspectives des chefs de la direction de KPMG

La neuvième édition des Perspectives des chefs de la direction de KPMG, fondée sur un sondage mené auprès de 1 325 chefs de la direction entre le 15 août et le 15 septembre 2023, fournit des renseignements uniques sur la mentalité, les stratégies et les tactiques de planification des chefs de la direction. Tous les répondants ont un revenu annuel de plus de 500 millions de dollars américains et le tiers des entreprises sondées ont un revenu annuel de plus de 10 milliards de dollars américains. Le sondage de KPMG International a été mené auprès de chefs de la direction issus de 11 marchés cibles (Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) et de 11 secteurs clés (automobile, consommation et vente au détail, énergie, services financiers, infrastructure, sciences de la vie, fabrication, technologie et télécommunications). REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

