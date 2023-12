Les pluies diluviennes forcent la fermeture préventive de plusieurs routes et ponts dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il a procédé, aujourd'hui, à la fermeture préventive des routes et ponts situés aux endroits suivants :

Route 138, au-dessus de la rivière Lombrette, à proximité de la rue du Domaine Lombrette, à Saint-Tite-des-Caps Les véhicules lourds doivent éviter le secteur tandis que les véhicules légers peuvent emprunter l'avenue Royale comme chemin de détour;

Route Bureau, au-dessus de la rivière Charest, à proximité de la route de Saint-Adelphe et du rang Sainte-Anne , à Saint-Ubalde ;

et du rang , à ; Route 367 (avenue Saint-Jacques ), au-dessus de la rivière Bras du Nord, à proximité de la rue des Tourterelles, à Saint-Raymond ;

), au-dessus de la rivière Bras du Nord, à proximité de la rue des Tourterelles, à ; Chemin du Brûlé, au-dessus de la rivière Jaune, à Lac-Beauport ;

; Chemin des Mélèzes, au-dessus de la rivière Jaune, à Lac-Beauport ;

; Chemin de l'Éperon, au-dessus de la rivière jaune, à Lac-Beauport ;

l'Éperon, au-dessus de la rivière jaune, à ; Rue Jacques-Bédard, au-dessus de la rivière Saint-Charles , à Québec;

, à Québec; Chemin de la Grande-Ligne, au-dessus de la décharge du Lac Durand, à Stoneham -et- Tewkesbury ;

-et- ; Rang Saint-Placide Sud, au-dessus de la rivière Bras du Nord-Ouest, à Baie-Saint-Paul .

Les usagers de la route sont invités à éviter ces secteurs, lorsque possible, ou encore à emprunter les chemins de détour mis en place.

Cause des fermetures

Les fortes pluies des dernières heures ont entraîné une montée subite des eaux. La fermeture complète de ces structures et de ces routes est la seule option possible pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Ces entraves seront en vigueur pour une durée indéterminée. La priorité du Ministère est d'évaluer, dès que la situation le permettra, si les infrastructures ont subi des dommages et, si tel est le cas, de réaliser les travaux requis afin de procéder à la réouverture des liens routiers le plus rapidement possible.

D'autres fermetures pourraient survenir au courant des prochaines heures. Le Ministère suit de près l'évolution de la situation et suggère de consulter Québec 511 ainsi que le site Internet des municipalités concernées avant de prendre la route.

