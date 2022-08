Les plans contribuent à protéger l'environnement et à rapprocher les Canadiens et les Canadiennes de la nature

OTTAWA, ON, le 22 août 2022 /CNW/ - Les parcs nationaux du Canada sont des passerelles pour découvrir la nature et être en harmonie avec celle-ci. Parcs Canada est un chef de file reconnu dans le domaine de la conservation et prend des mesures pour protéger l'habitat vital, les parcs nationaux et les espèces en péril.

Les plans directeurs des parcs nationaux Banff, Jasper, Yoho et Kootenay et des parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers, y compris le lieu historique national du Col-Rogers, ont récemment été présentés au Parlement. Révisés tous les dix ans, les plans directeurs sont exigés par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Parcs Canada a coordonné l'élaboration de ces plans directeurs fondés sur les commentaires de partenaires autochtones, d'autres partenaires et intervenants, de résidents, de personnes qui ont déjà visité les lieux et de visiteurs actuels. Chaque plan comporte des stratégies et un certain nombre de cibles et d'objectifs répartis dans des domaines prioritaires communs, y compris :

veiller à la protection des ressources naturelles et culturelles, de l'intégrité écologique et des paysages des parcs pour les générations futures;

offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des occasions exceptionnelles de développer un sentiment d'attachement au patrimoine naturel et culturel de ces lieux;

améliorer les relations avec les Autochtones fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat;

faire découvrir à la population canadienne ces écosystèmes dynamiques et expériences humaines, ainsi que la nature et l'histoire;

gérer le développement et faire en sorte que l'intégrité écologique soit la priorité absolue;

contribuer à la conservation à l'échelle du paysage du Canada grâce à la création de liens écologiques et sociaux transcendant les frontières;

grâce à la création de liens écologiques et sociaux transcendant les frontières; contribuer à la compréhension des changements climatiques et de leurs incidences au fil du temps.

Grâce à ces plans directeurs, Parcs Canada protégera des exemples importants du patrimoine naturel au Canada, mobilisera les Autochtones et collaborera avec eux et donnera à la population canadienne la possibilité de découvrir notre environnement par des moyens nouveaux et novateurs.

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont des lieux où la population canadienne et les visiteurs de partout dans le monde se familiarisent avec notre histoire et découvrent la nature chaque jour. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, appuient la biodiversité et racontent l'histoire du Canada selon différents points de vue. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux plans directeurs des parcs nationaux des montagnes, ce qui permettra de façonner l'avenir de ces lieux chers à tant de gens. À titre de ministre responsable de Parcs Canada, je salue cet effort concerté en vue de faire en sorte que les parcs nationaux Banff, Jasper, Yoho et Kootenay, les parcs nationaux des Lacs-Waterton, du Mont-Revelstoke et des Glaciers et le lieu historique national du Col-Rogers continuent de protéger notre patrimoine national commun et que les futures générations puissent en profiter. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Parcs Canada gère l'un des plus beaux et des plus grands réseaux d'aires naturelles et culturelles protégées de la planète. Ce réseau protège de nombreux lieux naturels et patrimoniaux, à savoir 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, 5 aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Les parcs nationaux des montagnes sont certains des plus anciens parcs nationaux du Canada . Banff a été le premier parc national établi au Canada en 1885. Le parc national Yoho et le parc national des Glaciers l'ont suivi de près en 1886 et le parc national des Lacs-Waterton s'est ajouté en 1895. Le parc national Jasper a été créé en 1907, et le parc national du Mont-Revelstoke a rejoint les rangs en 1914. Créé en 1920, Kootenay est le parc national des montagnes le plus récent.

. a été le premier parc national établi au en 1885. Le parc national Yoho et le parc national des Glaciers l'ont suivi de près en 1886 et le parc national des Lacs-Waterton s'est ajouté en 1895. Le parc national a été créé en le parc national du Mont-Revelstoke a rejoint les rangs en 1914. Créé en 1920, Kootenay est le parc national des montagnes le plus récent. Pour les parcs nationaux des montagnes, qui accueillent des millions de visiteurs chaque année, la priorité est donnée à l'intégrité écologique et des programmes de conservation importants sont mis en œuvre, comme la réintroduction du bison au parc national Banff . Le nombre de visiteurs régionaux va de 500 000 à 800 000 personnes tous les ans aux parcs nationaux Koonenay et Yoho et aux parcs nationaux des Lacs-Waterton, du Mont-Revelstoke et des Glaciers, et ce nombre s'élève à plus de 2,5 millions de personnes au parc national Jasper ; ces lieux contribuent donc largement à l'industrie touristique. Banff est le parc national le plus fréquenté au Canada comptant plus de quatre millions de visiteurs chaque année, et le lieu historique national du Col-Rogers est l'un des lieux historiques nationaux les plus visités au Canada accueillant plus de 400 000 personnes par an.

. Le nombre de visiteurs régionaux va de 500 000 à 800 000 personnes tous les ans aux parcs nationaux Koonenay et Yoho et aux parcs nationaux des Lacs-Waterton, du Mont-Revelstoke et des Glaciers, et ce nombre s'élève à plus de 2,5 millions de personnes au parc national ; ces lieux contribuent donc largement à l'industrie touristique. est le parc national le plus fréquenté au comptant plus de quatre millions de visiteurs chaque année, et le lieu historique national du Col-Rogers est l'un des lieux historiques nationaux les plus visités au accueillant plus de 400 000 personnes par an. Plus de 5 000 commentaires ont été reçus pendant les consultations menées auprès d'Autochtones et du public au sujet des plans directeurs provisoires des parcs nationaux des montagnes. Pendant la période de trois mois d'affichage des plans provisoires aux fins d'examen et de commentaires, Parcs Canada a également collaboré avec plus de 30 organismes autochtones partenaires et rencontré plus de 500 intervenants et membres du public au cours de portes ouvertes et d'ateliers virtuels.

Les plans directeurs des parcs nationaux du Canada font l'objet d'une révision, selon un calendrier établi, afin d'assurer leur continuité et leur pertinence. L'examen des plans est l'occasion pour Parcs Canada de miser sur les forces des plans antérieurs et, au besoin, d'insuffler une nouvelle orientation au parc, en fonction de l'avenir souhaité.

