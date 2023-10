Dans le sillage de la pire saison de feux de forêt de l'histoire du Canada, les entreprises disent ressentir les effets des changements climatiques.

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Un nombre sans précédent d'événements météorologiques extrêmes cette année, qu'il s'agisse de feux de forêt dévastateurs, de tempêtes destructrices, d'inondations ou de dômes de chaleur, a touché près de 60 % des petites et moyennes entreprises canadiennes (PME), selon une nouvelle étude de KPMG au Canada.

Les répercussions sur leurs activités allaient des installations endommagées et des chaînes d'approvisionnement interrompues à l'augmentation des coûts et des demandes de règlement d'assurance, a révélé le sondage KPMG Entreprises privéesMC. Plus de la moitié des PME (51 %) ont connu une hausse importante de leurs coûts globaux, tandis que 44 % ont mentionné une perte directe de revenus.

« Notre sondage révèle que les catastrophes causées par le climat ont des effets dévastateurs sur la vie, les moyens de subsistance et l'économie, a affirmé Doron Telem, leader national, Enjeux ESG, KPMG au Canada. Un nombre alarmant d'entreprises, près de six sur dix, ont été touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, et l'année n'est pas terminée. Les changements climatiques signifient que les entreprises doivent faire du risque climatique une priorité pour gérer la réalité coûteuse d'être prises au dépourvu dans l'avenir, faute de préparation. »

Principales conclusions du sondage :

59 % des PME canadiennes disent avoir été « directement touchées » par des phénomènes météorologiques extrêmes.

des PME canadiennes disent avoir été « directement touchées » par des phénomènes météorologiques extrêmes. 51 % ont vu leurs chaînes d'approvisionnement perturbées ou interrompues.

ont vu leurs chaînes d'approvisionnement perturbées ou interrompues. 45 % indiquent que leurs installations ont été endommagées (par exemple, un magasin ou une usine).

indiquent que leurs installations ont été endommagées (par exemple, un magasin ou une usine). 41 % ont dû déplacer leurs activités ou déménager dans d'autres installations.

ont dû déplacer leurs activités ou déménager dans d'autres installations. 54 % affirment que leurs coûts ont considérablement augmenté.

affirment que leurs coûts ont considérablement augmenté. 44 % ont subi une perte directe de revenus.

ont subi une perte directe de revenus. 44 % ont affirmé que leurs employés avaient également été touchés directement.

Le sondage montre à quel point diverses régions du pays ont été touchées par des conditions météorologiques extrêmes. Par exemple, en Ontario, à l'extérieur de la région du Grand Toronto, près de 80 % (79 %) des PME ont été directement touchées, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale, 72 % affirment que leurs coûts ont augmenté considérablement, 61 % ont vu leurs chaînes d'approvisionnement perturbées et plus de la moitié (56 %) ont subi des dommages dans leurs installations. De même, les PME de la Colombie-Britannique (à l'extérieur de la région du Grand Vancouver), de la Saskatchewan, du Manitoba et du Canada atlantique ont été durement touchés par des conditions météorologiques extrêmes.

Les plus grandes entreprises du Canada ressentent aussi la pression. Selon le sondage Perspectives des chefs de la direction en 2023 de KPMG International, jusqu'aux trois quarts (75 %) des chefs de la direction canadiens estiment que les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes sont des tendances qui auront une incidence négative sur la prospérité de leur organisation au cours des trois prochaines années. À l'échelle mondiale, cette statistique tombe à 56 %. Selon le sondage, près de six chefs de la direction canadiens sur dix (59 %) sont également préoccupés par la tendance mondiale à minimiser les changements climatiques et estiment que le défaut de tenir compte du changement climatique aura une incidence négative sur leur organisation au cours des trois prochaines années. À l'échelle mondiale, cette statistique s'établit à 55 %.

« Les feux de forêt de l'été dernier et les tragédies liées aux conditions météorologiques dans le monde entier ont intensifié les préoccupations des chefs d'entreprise canadiens à l'égard du climat, a déclaré M. Telem. Pour faire face à la nouvelle réalité, les entreprises doivent avoir des plans d'interruption des activités prêts à être mis en place et elles auront également besoin de plans plus solides et plus robustes en matière de résilience et d'adaptation aux changements climatiques. »

Pourcentage de PME par province ou région :



À l'échelle nationale (700) C.-B. (137) C.-B. hors Grand Vancouver (64) Alb. (78) Sask. et Man. (31) Ont. (264) Ont. hors Grand Toronto (160) Qc (154) Canada de l'Atlantique (36) Nos opérations ont été directement touchées (p. ex., arrêt des opérations pour se préparer) 59 % 55 % 64 % 49 % 71 % 63 % 79 % 59 % 61 % Nos chaînes d'approvisionnement ont été interrompues, perturbées ou touchées 51 % 47 % 50 % 42 % 58 % 54 % 61 % 51 % 58 % Nos activités ou installations ont été endommagées (p. ex., un magasin ou une usine) 45 % 48 % 66 % 42 % 52 % 45 % 56 % 44 % 33 % Nous avons dû déplacer nos activités ou déménager dans d'autres installations 41 % 43 % 52 % 29 % 39 % 44 % 50 % 44 % 28 % Nos coûts ont considérablement augmenté 54 % 57 % 67 % 45 % 48 % 58 % 72 % 53 % 56 % Nos revenus ont diminué en raison des répercussions sur nos clients (y compris une baisse du tourisme) 44 % 41 % 61 % 44 % 58 % 43 % 54 % 47 % 42 % Nos employés ont également été touchés directement 44 % 39 % 42 % 37 % 35 % 48 % 55 % 45 % 44 % Notre assurance a été annulée ou nos coûts d'assurance ont considérablement augmenté 44 % 47 % 52 % 38 % 42 % 46 % 54 % 41 % 42 %

À propos du sondage KPMG Entreprises privéesMC

Entre le 30 août et le 25 septembre 2023, KPMG au Canada a mené un sondage auprès de propriétaires d'entreprises ou de cadres supérieurs de 700 petites et moyennes entreprises canadiennes, à l'aide du principal groupe de recherche sur les affaires de Sago. 25 % des entreprises sondées ont un revenu annuel de plus de 500 millions de dollars canadiens et de moins de 1 milliard de dollars canadiens, 25 % ont un revenu annuel de plus de 300 millions de dollars canadiens et de moins de 500 millions de dollars, 23 % ont un revenu annuel de 100 millions de dollars canadiens à 300 millions de dollars canadiens et 26 % ont des revenus annuels de 10 à 50 millions de dollars canadiens. Aucune entreprise sondée n'avait des revenus annuels de moins de 10 millions de dollars canadiens.

À propos des Perspectives des chefs de la direction de KPMG

La neuvième édition des Perspectives des chefs de la direction de KPMG, fondée sur un sondage mené auprès de 1 325 chefs de la direction entre le 15 août et le 15 septembre 2023, fournit des renseignements uniques sur la mentalité, les stratégies et les tactiques de planification des chefs de la direction. Tous les répondants ont un revenu annuel de plus de 500 millions de dollars américains et le tiers des entreprises sondées ont un revenu annuel de plus de 10 milliards de dollars américains. Le sondage de KPMG International a été mené auprès de chefs de la direction issus de 11 marchés cibles (Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) et de 11 secteurs clés (automobile, consommation et vente au détail, énergie, services financiers, infrastructure, sciences de la vie, fabrication, technologie et télécommunications). REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Katarina Lukich, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 416 468-7729, [email protected]