McKesson Canada se réjouit de la décision du gouvernement de l'Ontario d'autoriser le dépistage de la COVID-19 en pharmacie

MISSISSAUGA, ON, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la lutte contre la COVID-19 se poursuit, certaines pharmacies Rexall et du Groupe des bannières de détail de McKesson (Guardian®, IDA®, The Medicine Shoppe® et Remedy's Rx®) en Ontario offriront prochainement le dépistage de la COVID-19 aux personnes asymptomatiques. Afin de protéger la santé et la sécurité des clients, des patients et des employés, le dépistage de la COVID-19 en pharmacie se fera uniquement sur rendez-vous.

« Les pharmaciens jouent un rôle de plus en plus important dans le système de santé canadien, tout en étant reconnus comme des partenaires essentiels dans la prestation des soins », a déclaré Rebecca McKillican, chef de la direction de McKesson Canada. « Nous nous réjouissons de l'annonce du gouvernement de l'Ontario, qui témoigne de la confiance accordée à nos pharmaciens, alors qu'ils travaillent sans relâche en première ligne pour stopper la propagation de la COVID-19 dans les collectivités. »

McKesson Canada soutient actuellement le dépistage de la COVID-19 pour les patients asymptomatiques en Alberta, où les pharmacies IDA®, Guardian®, Remedy's Rx®, The Medicine Shoppe® et Rexall® ont été les premières à offrir le dépistage dans le cadre du programme pilote initial albertain. Le réseau de pharmacies participantes de McKesson Canada a effectué des milliers de tests de dépistage à ce jour et utilisera la formation, les outils et les moyens développés pour garantir la mise en œuvre des meilleures pratiques en Ontario.

« Les pharmaciens communautaires sont fiers de soutenir les efforts de la province dans la lutte contre la COVID-19 », a poursuivi madame McKillican. « Accroître le dépistage est l'une des clés pour protéger nos familles, nos proches et les personnes que nous côtoyons au quotidien. »

Le dépistage de la COVID-19 augmente la capacité de l'Ontario à mesurer la prévalence de l'infection au sein de la population ontarienne, et à évaluer la propagation et la présence du virus. Pour en savoir davantage sur les succursales qui proposent le dépistage de la COVID-19 aux patients asymptomatiques, veuillez consulter https://news.ontario.ca/fr/release/58496/lontario-elargit-lacces-aux-tests-de-depistage-de-la-covid-19-aux-pharmacies-1.

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada s'emploie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie des soins de santé d'offrir aux patients des soins plus sécuritaires et de plus grande qualité. Nos solutions favorisent le rapprochement entre les pharmacies, les fabricants, les hôpitaux et autres établissements de soins de santé et les millions de patients qu'ils desservent chaque jour, ce qui contribue ainsi à la qualité et à la sécurité des soins offerts au Canada. Pour en savoir davantage, visitez le www.mckesson.ca.

