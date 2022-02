Les Petits Frères misent sur une nouvelle structure pour renforcer sa lutte contre l'isolement des personnes aînées

Caroline Sauriol est nommée directrice générale de la Fondation des Petits Frères et Martin Goyette est nommé directeur général de la Corporation des Petits Frères

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les Petits Frères annoncent la mise en place d'une nouvelle équipe de direction générale composée de deux leaders inspirants afin de mener à bien les activités de ces entités : la Fondation des Petits Frères et la Corporation des Petits Frères. Cette réorganisation solidifiera la structure de l'organisme et servira de tremplin à un ensemble plus vaste d'initiatives sociales et stratégiques visant à sortir de l'isolement des personnes aînées fragilisées et vulnérables.

Les Petits Frères accompagnent actuellement plus de 2 000 personnes du grand âge à travers le Québec. Leur objectif est d'avoir un impact positif sur la vie de plus de 10 000 personnes aînées isolées d'ici 2030. Leur mission est d'autant plus essentielle dans le contexte actuel, alors que les populations âgées comptent parmi les plus touchées par la pandémie et que le phénomène du vieillissement de la population ne cesse de s'accentuer dans la province.

Deux nominations d'importance

Dans le cadre de ce changement, Caroline Sauriol, qui occupait le poste de directrice générale des Petits Frères depuis 2009, agira maintenant à titre de directrice générale de la Fondation. À ce titre, elle se consacrera à assurer le développement financier de l'organisation, son rayonnement et sa pérennité. Elle aura, entre autres, la responsabilité des relations publiques et gouvernementales de l'organisme, ainsi que des relations philanthropiques avec les principaux partenaires.

Afin d'optimiser l'action concertée et l'impact des équipes régionales sur le terrain, Les Petits Frères annoncent également l'arrivée de Martin Goyette au poste de directeur général de la Corporation. Ses responsabilités incluront notamment la gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi que la planification et l'optimisation des opérations et programmes d'accompagnements auprès des personnes aînées. Auparavant, Martin Goyette a occupé le poste de directeur général à l'Institut Pacifique ainsi qu'à la Fondation Dr Clown.

« Je tiens à souhaiter la plus cordiale des bienvenues à M. Martin Goyette au sein de la grande famille des Petits Frères et à l'assurer de mon soutien et de ma confiance dans l'exercice de son nouveau rôle. Son arrivée me permettra de me consacrer pleinement à rallier davantage de sympathisants, donateurs et partenaires afin que toujours davantage de personnes appuient cette importante cause de l'isolement des personnes aînées » souligne Caroline Sauriol.

À propos de ces nouvelles fonctions, Martin Goyette mentionne : « Je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi de concert avec nos employés et notre grand réseau de bénévoles. Nos actions communes continueront d'offrir une présence chaleureuse et un accompagnement individualisé à ces personnes qui se retrouvent seules en leur grand âge. »

Cette décision est appuyée et saluée par les membres des conseils d'administration de l'organisme, comme le précise Claude Leblanc, président du conseil d'administration de la Corporation Petits Frères : « Notre grand désir d'apporter réconfort et dignité aux personnes du grand âge façonne la culture organisationnelle des Petits Frères et nous guide dans nos actions. Depuis près de 60 ans, notre organisme joue un rôle prépondérant pour rompre le fléau de l'isolement des personnes aînées partout au Québec et cette réorganisation constitue un changement ambitieux qui nous permettra de continuer aussi longtemps qu'il le faudra à agir avec une bienveillance soutenue auprès des générations qui nous ont précédés. »

À propos des Petits Frères

Depuis près de 60 ans, Les Petits Frères ont comme mission de contrer l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées pour toujours, peu importe leur condition, jusqu'à la fin de leur vie et même après. Âgées en moyenne de 85 ans, ces personnes surnommées affectueusement « Grandes Amies et Grands Amis » sont accompagnées pendant quatre ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre elles vit avec un faible revenu et près du tiers souffre de troubles complexes de santé. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères et, depuis dix ans, la comédienne Béatrice Picard en est la marraine. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme. Pour plus de détails, visitez petitsfreres.ca.

