Les petites entreprises sont invitées à proposer des solutions innovatrices afin de relever quatre nouveaux défis

Le gouvernement du Canada lance de nouveaux défis dans le domaine de la recherche-développement

OTTAWA, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est le plus important acquéreur de biens et de services au Canada et, à ce titre, il utilise ses activités d'approvisionnement pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à se lancer en affaires, à se développer et à prendre de l'expansion.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, le gouvernement fédéral invite les PME à proposer des solutions novatrices en réponse à des défis particuliers. Les entreprises retenues peuvent recevoir jusqu'à 150 000 $ pour mettre au point une preuve de faisabilité de leur idée. Celles qui atteignent la phase 2 peuvent recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour développer un prototype fonctionnel. En finançant la conception de telles innovations, le gouvernement aide les PME à accélérer leur parcours commercial, ainsi qu'à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada.

Solutions innovatrices Canada a lancé aujourd'hui les quatre défis suivants, sous la direction du Conseil national de recherches Canada (CNRC) :

Système de capteurs peu coûteux pour la surveillance des patients

Le CNRC est à la recherche d'un système peu coûteux (moins de 20 $ par unité) capable de mesurer en permanence la température, la saturation pulsée en oxygène (SpO 2 ), la pression artérielle et le pouls des patients, et de relayer ces données à une station de base. Ce système permettra de surveiller sans fil l'état des patients ambulatoires dans divers lieux comme une salle d'urgence, une chambre d'hôpital ou leur domicile.

Le CNRC est à la recherche d'un système peu coûteux (moins de 20 $ par unité) capable de mesurer en permanence la température, la saturation pulsée en oxygène (SpO ), la pression artérielle et le pouls des patients, et de relayer ces données à une station de base. Ce système permettra de surveiller sans fil l'état des patients ambulatoires dans divers lieux comme une salle d'urgence, une chambre d'hôpital ou leur domicile. Système de fabrication de toiles de nanocomposites

Le CNRC aimerait trouver un procédé qui permettrait de fabriquer des rouleaux de feuilles ou de toiles de nanocomposites en nanotubes de carbone et en polymère, afin de paver la voie à la prochaine génération de tissus multifonctionnels ultraperformants destinés notamment à la lutte contre le feu, à l'absorption d'énergie et à la protection contre les rayonnements électromagnétiques.

Le CNRC aimerait trouver un procédé qui permettrait de fabriquer des rouleaux de feuilles ou de toiles de nanocomposites en nanotubes de carbone et en polymère, afin de paver la voie à la prochaine génération de tissus multifonctionnels ultraperformants destinés notamment à la lutte contre le feu, à l'absorption d'énergie et à la protection contre les rayonnements électromagnétiques. Logiciel d'intelligence artificielle (IA) pour la fabrication de semi-conducteurs photoniques

Le CNRC est à la recherche d'un logiciel d'IA qui, grâce à la modélisation et à l'analyse des données, lui permettra de prévoir et de modifier la longueur d'onde émise par une structure de semi-conducteurs durant la fabrication de celle-ci. Le logiciel recherché permettrait de prévoir avec exactitude la longueur d'onde de la photoluminescence émise par une hétérostructure ainsi que de réduire la durée du cycle d'étalonnage et les coûts connexes.

Le CNRC est à la recherche d'un logiciel d'IA qui, grâce à la modélisation et à l'analyse des données, lui permettra de prévoir et de modifier la longueur d'onde émise par une structure de semi-conducteurs durant la fabrication de celle-ci. Le logiciel recherché permettrait de prévoir avec exactitude la longueur d'onde de la photoluminescence émise par une hétérostructure ainsi que de réduire la durée du cycle d'étalonnage et les coûts connexes. Topométrie d'objets sur une interface air-eau

Des ingénieurs côtiers et des chercheurs spécialisés en sciences océaniques utilisent des modèles pour vérifier, à petite échelle, la résistance aux tempêtes et aux crues de divers aménagements riverains ou maritimes (p. ex., plages, brise-lames, murs perforés anti-affouillement, lits ou berges de rivières). Le CNRC cherche à moderniser d'anciennes technologies au moyen d'une technologie de profilage non intrusive qui lui permettrait de mesurer avec précision, en laboratoire, la surface et le contour d'objets partiellement ou entièrement immergés dans un mètre d'eau ou moins.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain.

Citations

« Notre gouvernement utilise son pouvoir d'achat pour aider les petites entreprises à innover et à devenir plus concurrentielles. Grâce à Solutions innovatrices Canada, le gouvernement obtient des produits innovateurs de qualité en réponse à certains de ses défis les plus urgents, tout en permettant aux entreprises de croître et de créer de bons emplois. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Notre gouvernement est au service des petites entreprises. Nous redoublons d'efforts pour éliminer les tracasseries administratives et pour aider les entrepreneurs à se lancer en affaires, à faire prendre de l'expansion à leur entreprise et à atteindre de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme exceptionnel qui utilise les projets d'approvisionnement du gouvernement pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Il est question ici de nouveaux défis importants à relever, et je suis impatiente de voir les solutions que proposeront nos petites entreprises. La prospérité des petites entreprises aux quatre coins du pays est synonyme de croissance économique et de création d'emplois pour la classe moyenne. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Le programme Solutions innovatrices Canada offre au Conseil national de recherches du Canada la possibilité de recourir aux solutions offertes par le secteur privé pour répondre à ses besoins de recherche, ainsi que d'aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à prendre de l'expansion et à prospérer. »

- Le président du Conseil national de recherches Canada, Iain Stewart

Les faits en bref

Solutions innovatrices Canada aide les innovateurs canadiens en finançant la recherche-développement et la mise à l'essai de prototypes dans des environnements réels. Le programme comporte deux volets avec un financement combiné de plus de 140 millions de dollars destiné aux innovateurs qui veulent se lancer en affaires, se développer et passer à l'étape de la mise en marché. Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices Canada , les innovateurs peuvent s'inscrire à la liste d'envoi.

aide les innovateurs canadiens en finançant la recherche-développement et la mise à l'essai de prototypes dans des environnements réels. Le programme comporte deux volets avec un financement combiné de plus de 140 millions de dollars destiné aux innovateurs qui veulent se lancer en affaires, se développer et passer à l'étape de la mise en marché. Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices , les innovateurs peuvent s'inscrire à la liste d'envoi. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts pour innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à de l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Véronique Simard, Conseillère principale, Communications et Relations avec les médias, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, 343-291-2500; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home