- Yili s'engage à conserver un faible endettement tout en poursuivant sa croissance pour soutenir la mise à jour de ses perspectives afin qu'elles demeurent stables.

- L'entreprise pourrait atteindre son objectif de croissance de 2025 uniquement à l'aide de sa croissance interne.

HUHHOT, Chine, 18 février 2022 /CNW/ - S&P Global Ratings a annoncé qu'elle avait révisé ses perspectives de notation pour Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (« Yili »), qui sont devenues stables, en plus de donner à Yili la notation financière de l'émetteur à long terme « A- » et la cote de problème « A- » pour les billets de premier rang non garantis que l'entreprise promet.

S&P a déclaré que les perspectives stables reflètent son point de vue selon lequel Yili a la capacité et la discipline nécessaires pour atteindre ses objectifs de croissance. S&P a également fait remarquer qu'avec sa politique financière rigoureuse, sa croissance interne robuste et ses flux de trésorerie disponibles stables, Yili peut conserver un taux d'endettement bas tout en poursuivant sa croissance.

Yili, qui est actuellement le cinquième producteur laitier en importance au monde, a dévoilé ses nouveaux objectifs stratégiques à moyen et à long terme. S&P a déclaré que l'entreprise doit augmenter ses revenus de plus de 10 % par année pour devenir l'un des trois principaux acteurs de l'industrie laitière mondiale d'ici 2025, ajoutant que Yili pourrait y arriver uniquement grâce à sa croissance interne.

Les données montrent qu'au cours des trois premiers trimestres de 2021, Yili a enregistré un chiffre d'affaires brut de 85,007 milliards de yuans et un bénéfice net de 7,967 milliards de yuans, ce qui représente des augmentations de 15,23 % et de 31,82 % respectivement par rapport à l'exercice précédent.

Fait important, S&P estime que l'ampleur d'autres acquisitions externes potentielles au-delà de l'acquisition stratégique d'Ausnutria n'aura pas d'incidence importante sur les ratios d'endettement de Yili. De plus, selon S&P, la croissance saine des bénéfices avant intérêts, des impôts et des amortissements (BAIIA) et les solides flux de trésorerie opérationnels de l'entreprise pourraient lui permettre de soutenir son faible endettement.

D'une part, le bon contrôle des coûts d'exploitation de Yili pourrait aider à mieux contrebalancer les répercussions des coûts plus élevés des matières premières. Yili offre également de meilleurs prix, une gamme de produits de qualité supérieure et un plan à marge plus élevée pour ses activités dans le secteur du lait en poudre. S&P a prévu que la marge de BAIIA de l'entreprise augmenterait progressivement, entre 11,2 % et 12 % en 2021 et en 2022, comparativement à 11,1 % en 2020.

D'un autre côté, l'avantage de Yili en matière de liquidités a été davantage renforcé en raison de ses solides flux de trésorerie opérationnels, de ses réserves de liquidités adéquates dans son bilan et de ses placements privés. La société bénéficie également d'un accès solide au marché des capitaux et de liens étroits et de longue date avec les banques, comme l'indique son émission d'obligations à faible taux nominal. S&P a donc estimé que les flux de trésorerie disponibles liés à l'exploitation de Yili demeureront entre 2,5 milliards et 4 milliards de yuans en 2022 et qu'un important flux de trésorerie lié à l'exploitation contribuera à l'augmentation de ses dépenses en immobilisations en 2023.

À la fin de 2021, Yili a dévoilé sa nouvelle vision en matière de création de valeur d'entreprise sur des aspects clés, y compris le développement de grande qualité, les performances commerciales exceptionnelles et la recherche de valeur pour les actionnaires qui, ensemble, consolideront davantage la dynamique de croissance stable et saine de Yili.

