Les organisations canadiennes sont plus conscientes du racisme dans la société et dans leurs propres rangs, mais doivent en faire plus pour comprendre et résoudre les problèmes sous-jacents

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Bien que la majorité des Canadiens noirs qui occupent un emploi croient que leurs perspectives de carrière se sont améliorées au cours des 18 derniers mois, moins du quart de ceux qui sont sans emploi ont la même opinion, selon un nouveau sondage de KPMG au Canada.

Dans un récent sondage national mené auprès des Canadiens noirs, plus des trois quarts des répondants sans emploi affirment que leurs perspectives d'emploi ne se sont pas améliorées au cours de la dernière année et demie, et un répondant sur sept (14 %) affirme même que la situation s'est aggravée.

L'expérience des Canadiens noirs sans emploi contraste avec celle de ceux qui travaillent. Le sondage de KPMG révèle que 54 % des répondants occupant un emploi ont vu leurs perspectives d'avancement s'améliorer au cours de la dernière année et demie. De ces répondants occupant un emploi, un sur cinq dit s'être fait offrir un emploi pour lequel il n'aurait jamais été retenu il y a 18 mois.

« Au cours de l'été 2020, une foule d'organisations ont proclamé leur engagement envers la communauté noire », affirme Tamika Mitchell, auditrice et coprésidente du Réseau des professionnels noirs chez KPMG au Canada. « Même si nous constatons des progrès pour ceux qui travaillent, les résultats de notre sondage indiquent que les choses n'ont pas vraiment bougé pour ceux qui sont sans emploi, qui se heurtent toujours à des obstacles systémiques. »

« Les sociétés font face à un marché de plus en plus diversifié, et elles doivent être ouvertes à de nouvelles façons de penser en matière de recrutement et de promotion des talents. Différentes perspectives sont nécessaires pour demeurer concurrentiel. La diversité des idées issues de personnes d'horizons différents confère une certaine agilité qu'on ne retrouve pas dans un environnement homogène », ajoute Mme Mitchell.

Principales conclusions du sondage

77 % des Canadiens noirs sans emploi affirment que leurs perspectives d'emploi ne se sont pas améliorées au cours des 18 derniers mois

52 % affirment que rien n'a changé



14 % affirment que leurs perspectives d'emploi se sont détériorées



11 % disent qu'on les rappelle ou les passe en entrevue plus souvent, mais pensent que c'est pour le paraître et que ce n'est pas sincère



23 % disent que leurs perspectives se sont améliorées

54 % des Canadiens noirs qui occupent un emploi affirment que leurs perspectives d'emploi se sont améliorées au cours des 18 derniers mois

19 % affirment avoir décroché un poste pour lequel ils n'auraient pas été retenus auparavant



35 % estiment que leurs chances de promotion et d'avancement se sont améliorées

Actes de racisme en baisse, mais toujours présents

Près des deux tiers (65 %) des Canadiens noirs disent avoir subi une forme ou une autre de microagression ou d'acte raciste dans la société au cours des 18 derniers mois. Plus d'un quart (27 %) affirment que le nombre d'attaques a diminué au cours de la période, tandis que 15 % affirment qu'elles ont augmenté et que 35 % disent n'avoir subi aucune microagression.

Les résultats du sondage montrent que les microagressions ou les actes de racisme étaient moins fréquents en milieu de travail. Cinquante-cinq pour cent des Canadiens noirs disent en avoir été victimes, 24 % disent avoir constaté une diminution, 44 % disent n'avoir rien subi et 14 % ont constaté une augmentation au cours de la dernière année et demie.

Bien que de nombreux Canadiens noirs continuent de faire face au racisme au travail et dans la société, le sondage a révélé que la plupart d'entre eux ont de solides alliés qui s'exprimeront en leur nom et en celui d'autres Canadiens noirs. Près de huit sur dix (79 %) disent avoir des alliés à l'extérieur du travail et plus de sept sur dix (72 %) ont des alliés au travail.

« L'alliance inclusive est l'un des moyens les plus importants et les plus efficaces pour réduire les barrières raciales pour les Canadiens noirs », affirme Elio Luongo, chef de la direction de KPMG au Canada. « Pour apporter des changements réels et substantiels, les Canadiens doivent unir leurs efforts pour lever les obstacles qui entravent la carrière de nombreux Canadiens noirs. Cette responsabilité incombe à tous les Canadiens et non à la communauté noire. »

« On ne peut arriver à éliminer le racisme envers les Noirs au travail que lorsque tous les employés d'une organisation prennent conscience des désavantages subis par les Canadiens noirs dans l'histoire, et qu'ils prennent des mesures pour soutenir et défendre activement les intérêts de leurs collègues et amis noirs. »

Le sondage de KPMG révèle que près des trois quarts (73 %) des répondants sont optimistes quant à la capacité de leur entreprise à réduire les obstacles systémiques pour les employés noirs au cours des cinq prochaines années. Ils croient cependant que ce sera plus long pour l'ensemble des organisations. En effet, 67 % sont optimistes quant à la capacité du milieu des affaires canadien à réduire les obstacles systémiques pour les Canadiens noirs au cours des cinq prochaines années.

« De nombreuses entreprises ont déjà pris des mesures et sont plus conscientes du racisme envers les Noirs et les autres communautés dans la société et au travail », déclare Tarisai Madambi, conseillère aux Services-conseils - Management et coprésidente de Réseau des professionnels noirs chez KPMG au Canada. « Mais beaucoup ont encore du travail à faire pour comprendre les problèmes à la racine des inégalités et c'est là qu'il faut accorder la priorité. Aucun changement durable ne sera possible tant que nous ne saurons pas pourquoi les inégalités existent et pourquoi elles persistent. »

KPMG a mené un sondage auprès de 1 006 adultes noirs canadiens du 27 décembre au 7 janvier 2022, en utilisant le panel AskingCanadians de Schlesinger Group via sa plateforme de recherche en ligne Methodify. Soixante-trois pour cent des répondants travaillaient à temps plein, 13 % travaillaient à temps partiel, 7 % étaient travailleurs autonomes, 11 % étaient sans emploi et 6 % étaient étudiants. Vous trouverez ici un autre communiqué sur les expériences des Canadiens noirs en milieu de travail.

