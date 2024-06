SHEDIAC, NB, le 11 juin 2024 /CNW/ - Une nouvelle enquête menée auprès de plus de 1 000 pêcheurs commerciaux par la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec, en collaboration avec l'Alliance unifiée pour la conservation des pêches, montre que les actions du gouvernement sur la pêche commerciale suscitent de vives inquiétudes.

Il s'agit de la deuxième vague de recherche menée auprès des pêcheurs commerciaux dans les communautés côtières de la région. Il est frappant de constater qu'au cours des dernières années, la proportion de pêcheurs commerciaux qui considère la gestion des pêcheries par le MPO comme une menace a augmenté de neuf points de pourcentage. L'opinion selon laquelle l'expansion de la pêche autochtone constitue une menace a également augmenté (cinq points de pourcentage).

Très peu de pêcheurs commerciaux font confiance au gouvernement du Canada pour prendre de bonnes décisions politiques (un pourcent lui fait confiance, six pourcents lui fait plutôt confiance, 16 % ne lui font plutôt pas confiance et 76 % ne lui font pas confiance).

Lorsqu'il s'agit de trouver des solutions, les conseils spontanés les plus souvent mentionnés par les pêcheurs commerciaux pour le gouvernement du Canada sont d'adopter un seul ensemble de règles pour tous (37 %) et de consulter davantage les pêcheurs (24 %). Ils souhaitent également que leurs propres associations de pêche locales se concentrent sur la pêche illégale (28 %) et sur les questions de pêche autochtone et la réconciliation (26 %).

Un autre résultat important est qu'une proportion significative de pêcheurs commerciaux déclarent qu'ils sont susceptibles (38 %) ou plutôt susceptibles (24 %) de voter en faveur d'un candidat ou d'un parti en qui ils ont confiance pour gérer la pêche commerciale, même si ce n'est pas leur choix de vote habituel.

« Il ressort clairement de l'enquête que la confiance dans le gouvernement du Canada et dans le MPO n'est pas très forte lorsqu'il s'agit de la pêche commerciale », a déclaré Rejean Comeau de l'UPM. « Nos membres veulent que le gouvernement ait un seul ensemble de règles et qu'il consulte réellement et substantiellement les pêcheurs commerciaux sans cacher les informations relatives à l'activité de pêche et à l'accès des Premières nations. »

Les implications politiques d'une mauvaise gestion de la pêche seront importantes.

« La gestion de la pêche commerciale est un élément clé du vote de la majorité des membres. Compte tenu de la concentration des pêcheurs commerciaux dans les communautés côtières et de leur importance pour la vitalité culturelle et socio-économique locale dans toute la région, elle aura un impact majeur sur les prochaines élections fédérales », a déclaré O'Neil Cloutier du RPPSG. « Les candidats de tous les partis devraient être prêts à fournir des réponses et des politiques réfléchies sur la façon de rendre la pêche commerciale durable pour les peuples autochtones et les pêcheurs commerciaux non autochtones. »

Les organisations à l'origine de l'enquête des membres s'inspirent de la base populaire.

« Nous entendons clairement que la priorité de toutes les associations devrait être de se concentrer sur la pêche illégale et d'œuvrer pour que les peuples autochtones aient un accès et une gestion proportionnés à la pêche commerciale », a déclaré Bobby Jenkins, de la PEIFA. « Nous veillerons à ce que les règles de pêche soient claires, transparentes et fondées sur des données scientifiques, et à ce qu'elles soient appliquées par le ministère des Pêches et des Océans dans l'intérêt de tous. »

« Notre objectif est de mettre en place une pêche commerciale durable et créatrice d'emplois locaux, » a déclaré Colin Sproul de l'UFCA. « Nos membres veulent que les licences autochtones soient exploitées par des équipages autochtones qui pêchent dans le cadre de saisons déterminées scientifiquement et mises en œuvre par le MPO. »

À PROPOSE DE L'ENQUÊTE

Nanos Research a mené une enquête en ligne auprès des membres entre le 21 décembre 2023 et le 11 février 2024. Au total, 1 035 membres des organisations participantes ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse de 32 %. Les résultats ont été pondérés en fonction de la proportion réelle de membres des organisations participantes afin d'être représentatifs de l'ensemble des pêcheurs commerciaux.

Le projet a été mené par la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec en collaboration avec l'Alliance unifiée pour la conservation de la pêche.

À PROPOS DE LA COALITION DES ORGANISATIONS DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC ET DE L'ALLIANCE UNIFIÉE POUR LA CONSERVATION DES PÊCHES

Nous sommes un mouvement de pêcheurs engagés en faveur d'une pêche durable et saine et de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

L'Union des pêcheurs des maritimes (UPM)

PEI Fishermen's Association (PEIFA)

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

L'Alliance unifiée pour la conservation des pêches (UFCA)

