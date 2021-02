Les parties prenantes de l'industrie de la construction invitées à participer à une consultation sur le bâtiment vert et intelligent au Québec

QUÉBEC, le 16 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Lors d'une récente annonce1, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, Mme Sonia LeBel, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, ont désigné la Société québécoise des infrastructures pour mener une consultation publique sur le bâtiment vert et intelligent (BVI) au Québec.

La Société invite les parties prenantes de l'industrie à s'exprimer sur la plateforme gouvernementale de consultation publique2, et ce, jusqu'au 15 mars 2021. Les groupes ou les individus intéressés peuvent participer dès maintenant. Il est possible d'envoyer de la documentation en complément aux réponses fournies (ex. : mémoire) à une adresse courriel dédiée. Les instructions à cet effet sont disponibles sur la page de la consultation publique.

L'analyse et la rétroaction aux réponses ainsi qu'aux documents déposés s'effectueront pendant les mois suivants la consultation publique.

Rappelons que cette initiative vise à enrichir la démarche gouvernementale en matière de bâtiment vert et intelligent afin de répondre aux défis socioéconomiques et environnementaux du Québec. Elle permettra aussi au gouvernement du Québec de jeter les bases d'un écosystème autour de ce concept.

Pour accéder à la consultation : https://consultation.quebec.ca/processes/sqi2021

1 https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/annonce-du-lancement-dune-consultation-publique-sur-les-possibilites-du-batiment-vert-et-intelligent/

2 consultation.quebec.ca

