S'inscrivant dans l'engagement de 100 millions de dollars de RBC Fondation, la dernière série aidera les universités et les organismes de bienfaisance à élaborer des solutions en matière de séquestration de carbone, de technologies propres et de biodiversité

TORONTO, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Cette année, Techno nature RBC a adopté comme thème l'innovation en matière de climat afin de protéger notre écosystème naturel.

Techno nature RBC stimule l'innovation et les solutions climatiques en vue de la transition vers la carboneutralité en appuyant plus de 100 organismes de recherche à l'avant-plan de ce secteur par leurs contributions clés à la recherche, au développement de technologies de prochaine génération, et à l'utilisation de données pour approfondir notre compréhension des ressources requises pour protéger notre planète.

Déterminée à s'investir pour assurer un avenir plus propre, RBC aide ses clients à mettre en œuvre leurs plans visant la carboneutralité et procède à la réduction de ses propres émissions.

Techno nature RBC appuie notre stratégie climatique, qui définit quatre domaines d'intervention prioritaires en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour en savoir plus : Stratégie climatique RBC.

« Les changements climatiques affectant toutes les collectivités et tous les secteurs de l'économie, nous travaillons étroitement avec nos clients et nos partenaires à la mise en œuvre de solutions qui contribuent à la transition vers la carboneutralité par le leadership, la collaboration, l'ingéniosité et la vision, affirme Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux, RBC. Les partenaires de Techno nature RBC élaborent de telles solutions en vue d'accélérer cette transition. »

22 % des projets financés visent la conservation des ressources naturelles, y compris la préservation de la biodiversité et la séquestration du carbone.

Island Nature Trust: Artificial Intelligence for Island Community Conservation mettra à l'essai LandSteward, une technologie de pointe qui fournit aux scientifiques, aux écologistes et aux décideurs les données et les outils nécessaires à la création et à la gestion de projets d'infrastructure naturelle. LandSteward permettra aux agriculteurs et aux propriétaires de lots boisés de l'Île-du-Prince-Édouard d'exploiter l'infrastructure naturelle de leurs terres pour favoriser la biodiversité et la résilience climatique en leur fournissant une plateforme scientifique axée sur l'intelligence artificielle et la technologie mobile.

17 % de ces projets visent l'adaptation à un climat en évolution constante.

Ocean Wise collabore avec les collectivités autochtones, les organismes non gouvernementaux (ONG) et l'industrie afin de restaurer et de maintenir les forêts de varech au moyen de nouvelles technologies comme la réhabilitation des lits de gravier. La reforestation de varech, ou foresterie marine, peut atténuer les changements climatiques par la séquestration de carbone, le ralentissement de l'acidification des océans, la protection du littoral et la préservation de la biodiversité.

24 % des projets sont axés sur la conservation de l'eau, y compris par la réduction de la pollution par les matières plastiques et les déchets.

Nets for Net Zero : Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (EPAPR) sont responsables de 20 % à 46 % des matières plastiques en milieu marin à l'échelle mondiale. Nets for Net Zero mettra en œuvre un système numérique qui en fait le signalement, la localisation et le recyclage afin d'appuyer la réhabilitation des océans. Propulsé par la technologie de chaîne de blocs et la plateforme eOceans, Nets for Net Zero fera le lien entre trois importantes étapes de la chaîne logistique : le point d'origine, le transport jusqu'à l'installation de recyclage, et l'extrusion et la palettisation.

Les autres organismes (37 %) abordent une vaste gamme d'enjeux climatiques, y compris la biodiversité, les technologies propres, l'éducation et la consommation d'énergie.

« Les défis qui touchent les océans ne peuvent être relevés que par la collaboration de tous. Ocean Wise fournit cette inspiration tout en reconnaissant le besoin criant de technologies capables de soutenir cette action à l'échelle requise, dit Lasse Gustavsson, président et chef de la direction, Ocean Wise Conservation Association. Grâce au soutien de Techno nature RBC, nous serons dotés de meilleurs moyens d'y arriver. »

Pour en savoir plus sur les initiatives qui visent à équilibrer les besoins des générations présentes et futures, lisez les Récits RBC.

