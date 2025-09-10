Le Conseil tribal des Gwich'in, la Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun, le gouvernement du Yukon et Parcs Canada vont de l'avant avec les négociations sur le projet de nouveau parc national dans le bassin versant de la Teetł'it Gwinjik (rivière Peel).

INUVIK, NT, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le grand chef Frederick Blake Jr., du Conseil tribal des Gwich'in, la chef Dawna Hope, de la Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun, l'honorable Nils Clarke, ministre de l'Environnement du Yukon, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annoncent que le projet de parc national dans le bassin versant de la Teetł'it Gwinjik (rivière Peel) a été jugé réalisable et qu'un accord de collaboration a été signé pour faire passer l'initiative à la prochaine étape du processus d'établissement, soit la négociation d'une entente d'établissement.

Légende : Scow entrant dans la partie inférieure du Chuu Tr’idaoodìich’uu (canyon Peel) sur la Teetł’it Gwinjik (rivière Peel). De gauche à droite : Franklin Ross, Troy Alexie, Neil Colin, Robert Alexie Sr. (pilote), le 17 juillet 1996. Source : Ingrid Kritsch, ministère de la Culture et du Patrimoine du Conseil tribal des Gwich’in (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Ce jalon marque un important pas en avant dans la collaboration entre les parties pour protéger l'un des paysages les plus importants sur le plan écologique et culturel au Canada. S'il est établi, le parc national proposé serait géré conjointement par le Conseil tribal des Gwich'in, la Première nation des Na-Cho Nyäk Dun et Parcs Canada. Il ne serait établi qu'avec le plein appui de toutes les parties.

D'après les résultats de l'évaluation de faisabilité, les parties ont conclu que la création d'un nouveau parc national dans cette région est pratique et souhaitable. L'évaluation de faisabilité comprenait la mobilisation des dirigeants et des participants gwich'in, des dirigeants et des citoyens Na-Cho Nyäk Dun, des intervenants et d'autres parties intéressées, ainsi qu'un examen attentif des valeurs spirituelles, culturelles, environnementales et socioéconomiques de la région.

La conservation dirigée par les Autochtones est fondamentale pour toute vision d'un parc national proposé dans cette région. Cette initiative offre une occasion unique de maintenir l'autodétermination des Autochtones, de protéger l'intégrité du bassin versant de la Teetł'it Gwinjik (rivière Peel) et de soutenir la poursuite des pratiques culturelles sur le territoire. Les parties s'engagent à travailler ensemble à la création d'un nouveau parc national qui reflète des valeurs communes, protège la biodiversité et honore les connaissances, la culture et l'intendance autochtones.

Citations

« Notre peuple vit avec la Teetł'it Gwinjik et s'en occupe depuis des temps immémoriaux. Cette région est non seulement riche en faune, flore et en eaux cristallines, mais elle est également au cœur de notre culture, de notre spiritualité et de notre mode de vie. Le travail de faisabilité que nous avons entrepris ensemble a confirmé ce que les Gwich'in ont toujours su : cette terre est spéciale et doit être protégée pour les générations futures. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour négocier une entente d'établissement, enchâssée dans les principes de conservation dirigés par les Autochtones, qui reflète nos valeurs, honore nos droits et protège le bassin versant de la rivière Peel pour toujours. »

Frederick Blake Jr.

Grand chef, Conseil tribal des Gwich'in

« Au nom de la Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun, je tiens à remercier les gouvernements du Conseil tribal des Gwich'in, du Canada et du Yukon pour la bonne volonté dont vous avez fait preuve pour terminer l'étude de faisabilité du parc national proposé dans le bassin versant de la Teetl'it Gwinjik. Cet engagement a été un excellent exemple de la façon dont la collaboration intergouvernementale devrait fonctionner à l'ère de l'Accord définitif de la Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun et de la revendication territoriale globale des Gwich'in. Nous avons réaffirmé le caractère sacré de nos traités et l'intégrité du Plan régional d'aménagement du bassin versant de la rivière Peel.

Nous sommes impatients de poursuivre notre bon travail dans la négociation d'une entente d'établissement qui maintient le parc dans un état naturel vierge et favorise la conservation dirigée par les Autochtones. »

Chef Dawna Hope

Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun

« La nature fait partie intégrante de l'identité du Canada, et le Yukon abrite certaines des espèces les plus emblématiques et certains des paysages les plus époustouflants du pays. Notre gouvernement s'est engagé à protéger plus de nature que jamais, notamment en créant au moins 10 nouveaux parcs nationaux et aires marines nationales de conservation, ainsi que 15 nouveaux parcs urbains partout au pays. Le travail entrepris en collaboration avec les nations autochtones et les partenaires territoriaux pour créer un nouveau parc national dans le bassin versant de la Teetł'it Gwinjik (rivière Peel) est un pas en avant important en matière de conservation et de réconciliation. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Notre avenir est lié à la santé des terres et des eaux. La confirmation qu'un parc national dans le bassin versant de la Teetł'it Gwinjik est faisable et souhaitable reflète la force du travail en partenariat en faveur de la conservation et du respect culturel. Ce processus montre comment l'intendance dirigée par les Autochtones et la protection de l'environnement vont de pair. Le gouvernement du Yukon demeure déterminé à appuyer cet effort de collaboration à mesure qu'il progresse. »

L'honorable Nils Clarke

Ministre de l'Environnement du Yukon

Les faits en bref

Le bassin versant de la Teetł'it Gwinjik (rivière Peel) est l'un des plus grands écosystèmes intacts au Canada , abritant une faune et une flore diversifiées et un riche patrimoine culturel.

, abritant une faune et une flore diversifiées et un riche patrimoine culturel. L'accord de collaboration décrit une vision et des principes communs pour faire progresser le parc national proposé.

La prochaine phase comprendra des négociations officielles pour donner vie à la vision de l'intendance et de la gestion conjointes, afin de s'assurer que les caractéristiques naturelles et culturelles importantes de cette région sont préservées au profit du Conseil tribal des Gwich'in, de la Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun et de l'ensemble de la population canadienne.

