La culture des influenceurs et l'évolution des techniques de fraude changent la façon dont les parents parlent à leurs enfants d'argent, de dépenses et de réussite financière.

TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage de la TD révèle que les pressions grandissantes découlant d'un environnement numérique en constante évolution incitent les parents à parler plus tôt de la question de l'argent avec leurs enfants. En effet, 61 % des parents canadiens sont inquiets de l'influence des médias sociaux, des tendances virales et de la culture des influenceurs sur le comportement de leurs enfants vis-à-vis l'argent.

« Les médias sociaux s'imposent de plus en plus dans notre quotidien et, pour le meilleur ou pour le pire, les enfants y apprennent autant sur l'argent qu'auprès de leur famille, affirme Kristy Irwin, propriétaire de groupe de produits, Jeunes et Étudiants à la TD. La littératie financière évolue avec la culture numérique, et les parents ont l'occasion d'aider leurs enfants à apprendre à dépenser intelligemment plutôt qu'impulsivement. »



Littératie financière dans un monde axé sur le numérique

Presque tous les parents canadiens (99 %) comptent aborder le thème des habitudes financières numériques avec leurs enfants, et plus de la moitié (58 %) prévoient le faire avant que leur enfant atteigne l'âge de 13 ans. Par ailleurs, les parents affirment que la facilité avec laquelle l'argent se dépense en ligne les pousse à accorder une importance accrue à la littératie financière. Près de 4 parents sur 10 (39 %) s'inquiètent de la simplicité avec laquelle les enfants peuvent effectuer des achats au moyen de portefeuilles numériques, et plus d'un tiers (36 %) se préoccupent de l'attrait des services d'abonnement et des achats dans les applis.

Parallèlement, les parents repensent à ce que signifie la littératie financière dans un monde axé sur le numérique. Presque tous (96 %) estiment que cette dernière est au moins aussi importante que les littératies numérique et médiatique. Pourtant, seulement 43 % se disent confiants quant aux connaissances financières de leurs enfants; un écart marqué entre l'intention et la compréhension.

Lorsqu'il s'agit d'apprentissages prioritaires, la prévention de la fraude et des arnaques (77 %), l'établissement d'un budget (71 %) ainsi que l'épargne et la planification financière (70 %) arrivent en tête.

Dialogues sur l'argent

Pour calmer leurs inquiétudes, les parents adoptent une approche proactive. En effet, 7 parents sur 10 affirment que leur famille accorde aujourd'hui plus d'importance à la littératie financière qu'il y a 5 ans, et 82 % discutent de leurs propres réussites et défis financiers avec leurs enfants, normalisant ainsi les conversations sur l'argent à la maison.

De nos jours, ces discussions ne se font plus à sens unique. Si les techniques d'apprentissage les plus courantes comprennent les tâches ménagères (46 %), l'argent de poche (42 %) et les conversations sur l'investissement (41 %), plus de la moitié des parents (57 %) disent que leurs enfants leur ont appris une nouvelle notion financière, qu'il s'agisse d'applis, de portefeuilles numériques et de tendances de placement.

« Les compétences financières ne sont pas seulement transmises; elles se développent collectivement. Les parents guident leurs enfants tout en découvrant comment les plus jeunes pensent à l'épargne et aux dépenses dans un monde qui évolue rapidement, poursuit Mme Irwin. Ce dialogue permet de bâtir une approche solide et plus avisée de la gestion des finances et d'une prise de décisions financières éclairées. »

Autres ressources pour les parents et les jeunes

La TD offre un certain nombre d'outils et de ressources pour aider les parents canadiens à renforcer les compétences financières de leurs enfants. En voici quelques exemples :

Prendre rendez-vous avec un banquier personnel TD est une bonne idée si vous souhaitez commencer le parcours d'épargne de votre enfant ou que votre adolescent est prêt à passer à l'étape suivante de son parcours financier.

Des ressources et des leçons en ligne qui permettent de renforcer la littératie financière des enfants dès l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans.

L'appli Dépense TD est un outil de gestion d'argent qui peut aider les adolescents qui possèdent un compte de dépôt ou de carte de crédit TD à établir un budget et à travailler pour atteindre leurs objectifs d'épargne.

Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la TD est fière de soutenir le programme Bien plus que de l'argent de JA Canada, qui permet aux jeunes de partout au pays d'acquérir des connaissances en matière de finances.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage a été mené par The Harris Poll Canada du 15 au 23 septembre 2025 auprès de 1 232 parents canadiens d'enfants de moins de 18 ans choisis au hasard. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de ±2,8 %, 19 fois sur 20.

