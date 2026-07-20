Les paiements de l'Allocation canadienne pour enfants augmenteront en 2026-2027

Environ 47 000 familles de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de paiements plus généreux à compter de ce mois-ci.

ST. JOHN'S, NL, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada réduit les coûts pour les familles en renforçant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). L'ACE est un paiement mensuel non imposable qui les aide à assumer les coûts liés à l'éducation des enfants.

Aujourd'hui, à Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), le secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor, Tom Osborne, est heureux de souligner la prestation continue d'un soutien significatif non imposable aux familles dans le cadre du programme.

À compter de ce mois-ci, l'ACE fournira aux familles jusqu'à 8 157 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ par enfant de 6 à 17 ans. Cela représente une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans par rapport à l'année précédente, ce qui aide les familles à gérer les dépenses quotidiennes telles que l'épicerie, les vêtements et les services de garde d'enfants. À Terre-Neuve-et-Labrador seulement, l'ACE verse plus de 340 millions de dollars en prestations à environ 47 000 familles chaque année, contribuant ainsi à réduire les pressions financières et à contribuer à la stabilité financière des ménages de la province.

Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'ACE soutient environ 3,6 millions de familles qui s'occupent de 6 millions d'enfants, ce qui représente environ 30 milliards de dollars en paiements annuels non imposables. L'ACE a aidé des centaines de milliers d'enfants à sortir de la pauvreté et a mis plus d'argent directement dans les poches des parents qui en ont le plus besoin.

Citation

« À compter de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Ce paiement mensuel accru aidera à couvrir les dépenses quotidiennes comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. Lorsque nous investissons dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et nous rendons le Canada fort. »

- L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

« L'Allocation canadienne pour enfants a aidé des familles de la province, y compris ma propre communauté de Cape Spear, à couvrir les coûts liés à l'éducation des enfants et à bâtir un avenir meilleur pour leurs enfants. En augmentant les paiements chaque année pour suivre le rythme de l'inflation, nous veillons à ce que les familles continuent de recevoir le soutien dont elles ont besoin lorsque cela compte le plus. »

- Le secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor, Tom Osborne



Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation mensuelle non imposable calculée en fonction du revenu de l'année précédente. Elle offre un soutien aux familles à faible ou moyen revenu avec enfants pour les aider à assumer le coût de l'éducation des enfants. À Terre-Neuve-et-Labrador, environ 47 000 familles bénéficient du soutien de l'ACE, ce qui contribue à améliorer la sécurité financière des ménages et à investir dans l'avenir de leurs enfants.

Le montant reçu au titre de l'ACE dépend de quelques facteurs clés, notamment le nombre et l'âge des enfants pris en charge, ainsi que le revenu familial net rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille avec un enfant âgé de 5 ans et un enfant âgé de 9 ans avec un revenu familial net rajusté de 65 000 $ recevra environ 11 430 $ en 2026-27. Cela représente près de 400 $ de plus que ce qu'ils auraient reçu en 2025-26.

L'ACE est conçue pour s'adapter au coût de la vie et est indexée annuellement à l'inflation depuis 2018, garantissant que les familles reçoivent un soutien à la fois croissant et prévisible sur lequel elles peuvent compter.

L'indexation annuelle entre en vigueur le 1er juillet et coïncide avec le début de l'année de programme pour les paiements, qui s'étend du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

De nombreuses études et de nombreux rapports de recherche ont révélé que l'ACE a eu les répercussions suivantes : Faciliter la tâche des mères célibataires à faible revenu pour joindre les deux bouts, 85 % des répondantes indiquant qu'elles auraient beaucoup de mal sans l'ACE. Aider les familles à faible revenu à dépenser davantage pour des nécessités (en anglais seulement) telles que la nourriture, le logement et les vêtements pour enfants. Réduction d'un tiers du taux d'insécurité alimentaire (en anglais seulement) grave chez les familles à faible revenu.



Liens connexes

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média) : Aaron Rosenbaum, Conseiller en communications et opérations numériques, Bureau de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Mohammad Kamal, Directeur des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]