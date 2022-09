Les ordres professionnels émettent des propositions pour améliorer l'accès aux soins de santé

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est par la voix du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) que les 29 ordres professionnels du secteur de la santé et des relations humaines émettent une série de propositions pour améliorer l'accès aux soins de santé et aux services sociaux. Alors que ce thème occupe une grande place dans la campagne électorale actuelle, le CIQ et ses membres ont fait l'exercice de chercher des solutions tangibles afin d'améliorer l'accès aux services en première ligne, en se mettant dans la peau des patient.es.

« Il y a actuellement des aberrations dans notre système de santé, notamment qu'on renvoie toujours les patient.es vers un médecin alors que d'autres professionnels pourraient accueillir ces patient.es, émettre un diagnostic dans leurs champs de compétence et ainsi réduire la pression sur les médecins. Les ordres proposent des solutions simples pour améliorer l'accès aux soins rapidement », explique la présidente du CIQ, madame Danielle Boué.

Parmi l'ensemble des propositions émises par le CIQ, quatre propositions phares émergent :

Permettre à plusieurs professions qui font déjà une évaluation clinique dans leur champ de compétence de poser un diagnostic afin de libérer les médecins et éviter les dédoublements;

Élargir la couverture de soins remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ);

Prévoir de nouvelles activités partagées, notamment pour que plus de professionnels soient autorisés à prescrire des examens ou des tests afin de faciliter la trajectoire des patient.es;

Augmenter le nombre de titres d'emploi professionnels à l'offre du réseau public, dont ceux de psychothérapeute et de thérapeute conjugal et familial.

« Par nos propositions innovantes, nous espérons attirer le regard de la population et des décideurs politiques sur de nouvelles pistes d'action. L'accès au soin de santé et aux services sociaux est un enjeu majeur au Québec et les ordres professionnels sont en mode solution. », conclut madame Boué.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 415 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

