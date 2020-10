Les offres de Prime Day sont enfin dévoilées! Commencez votre magasinage des Fêtes en avance les 13 et 14 octobre

Prime débute le mardi 13 octobre à minuit (HP) et dure 48 heures, ce qui garantit aux membres Prime deux jours entiers de magasinage sur plus d'un million d'offres dans le monde entier.

Grande nouveauté cette année, les membres Prime peuvent découvrir des offres exclusives proposées par des petites et moyennes entreprises canadiennes dans la vitrine Amazon réservée aux PME, qui se trouve à l'adresse amazon.ca/supportsmall.

À compter du dimanche 11 octobre, magasinez avec Alexa au moyen d'un appareil Echo pour profiter plus tôt de certaines offres sur des appareils. Demandez simplement « Alexa, quelles sont mes offres pour Prime Day? ». Les membres trouveront des offres sur certains appareils à Amazon.ca à partir du lundi 12 octobre à midi (HP) / 15 h (HE).

SEATTLE, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Il ne reste que peu de temps avant Prime Day, deux jours entiers d'économies immanquables qu'Amazon s'apprête à lancer le 13 octobre à midi (HP) / 15 h (HE) dans 19 pays du monde entier. L'évènement donnera aux membres Prime un accès exclusif à plus d'un million d'offres internationales sur tous les articles dont ils ont besoin et qu'ils aiment, notamment sur les marques les plus prisées et les cadeaux incontournables des Fêtes, et ce, dans toutes les catégories, des jouets aux appareils électroniques, en passant par les articles de mode, les appareils Amazon et bien plus. À compter du dimanche 11 octobre, magasinez avec Alexa au moyen d'un appareil Echo pour profiter plus tôt de certaines offres sur des appareils. Demandez simplement « Alexa, quelles sont mes offres pour Prime Day? ». Tout le monde peut commencer son magasinage des Fêtes en avance et réaliser des économies à l'occasion de Prime Day. Il suffit pour cela de s'abonner à Prime ou de se prévaloir d'un essai gratuit de 30 jours réservé aux clients admissibles en se rendant à l'adresse amazon.ca/prime .

Soutenir les petites entreprises

Durant Prime Day, les membres Primes pourront aider des petites entreprises en profitant des bonnes affaires présentées dans la vitrine réservée aux PME . Plus de la moitié des articles vendus sur Amazon dans le monde entier proviennent de vendeurs tiers, qui sont principalement de petites et moyennes entreprises. L'année dernière, lors de Prime Day, ces vendeurs ont généré un chiffre d'affaires de plus de deux milliards de dollars.

Afin qu'il soit encore plus facile que jamais pour les clients de soutenir les petites entreprises, voici, en avant-première, certaines offres qui seront proposées par des petites et moyennes entreprises canadiennes à l'occasion du prochain Prime Day :

Aperçu des offres de Prime Day

Lorsqu'il s'agit d'offrir des promotions incroyables sur des produits sensationnels, Prime Day 2020 répond à toutes les attentes en proposant plus d'offres que n'importe quel autre Prime Day auparavant. Les membres peuvent de surcroît bénéficier des Offres éclair, qui prévoient des prix ahurissants sur des marques et des produits emblématiques. Parce que les stocks pourraient s'épuiser rapidement, assurez-vous de revenir souvent et de vérifier les offres disponibles pendant les 48 heures de Prime Day en vue de réaliser des économies sans pareilles.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des offres dont les membres Prime pourront profiter à l'occasion de Prime Day :

Économisez 64 % sur notre haut-parleur le plus populaire, Echo Dot (3 e génération), seulement 24,99 $

génération), seulement 24,99 $ Économisez jusqu'à 110 $ sur les appareils Echo Show . Obtenez Echo Show 5 pour 59,99 $, Echo Show 8 pour 89,99 $ et Echo Show (2 e génération) pour 189,99 $

. Obtenez Echo Show 5 pour 59,99 $, 8 pour 89,99 $ et (2 génération) pour 189,99 $ Emmenez Alexa faire un tour de voiture grâce à une réduction de 45 $ sur Echo Auto, qui bénéficie désormais du mode Auto dans l'application Alexa et de la fonctionnalité Démarrer mon trajet, seulement 24,99 $

Économisez 120 $ sur Echo Plus (2 e génération, seulement 79,99 $), 70 $ sur Echo Studio (seulement 199,99 $) et 20 $ sur Echo Flex (seulement 14,99 $)

génération, seulement 79,99 $), 70 $ sur Echo Studio (seulement 199,99 $) et 20 $ sur Echo Flex (seulement 14,99 $) Les téléviseurs intelligents Fire TV Edition commencent à seulement 169,99 $

Économisez 50 $ sur Fire TV Cube et contrôlez votre divertissement avec votre voix, seulement 99,99 $

Économisez jusqu'à 30 % sur les tablettes Fire. Obtenez la tablette Fire HD 10 pour 149,99 $ et la tablette Fire 7 Kids Edition pour 89,99 $

Économisez 25 $ sur la Stick Up Cam de Ring, seulement 79,99 $. Économisez jusque 40 % sur les appareils Video Doorbell de Ring et obtenez la sonnette vidéo Video Doorbell (2 e génération) pour 94,99 $

génération) pour 94,99 $ Obtenez la caméra d'intérieur compacte Mini Indoor Cam de Blink, seulement 29,99 $

Obtenez le nécessaire pour commencer votre maison intelligente avec la sonnette vidéo Video Doorbell 3 de Ring et Echo Show 5, seulement 189,99 $

5, seulement 189,99 $ Économisez 35 $ sur Kindle Paperwhite, seulement 104,99 $

Amazon Music Unlimited - Pour seulement 0,99 $, les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier d'un abonnement de quatre mois à ce service de diffusion en continu haut de gamme, qui offre un accès illimité à des dizaines de millions de chansons, sans publicité.

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits Hue de Philips

Économisez jusqu'à 25 % sur certains ordinateurs portables et ordinateurs de bureau

Économisez jusqu'à 30 % sur certains Chromebooks et certaines tablettes

Économisez jusqu'à 30 % sur certains téléphones et dispositifs portables Samsung

Économisez jusqu'à 24 % sur certains téléviseurs intelligents TCL

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits AmazonBasics

Économisez jusqu'à 30 % sur certains appareils électroniques de bureau

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits de jeu pour PC

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits TP-Link

Économisez sur certains ensembles de valises Samsonite, à partir de 149,99 $

Économisez jusqu'à 30 % sur certaines capsules de café, K-Cups et T-Discs

Économisez jusqu'à 30 % sur certains livres de cuisine

Économisez jusqu'à 30 % sur certains équipements de plein air et articles essentiels Coleman

Économisez 30 % sur le filtre à eau personnel LifeStraw

Économisez jusqu'à 30 % sur certains coffrets de livres

Économisez jusqu'à 30 % sur certains aspirateurs robotisés iRobot

Économisez jusqu'à 30 % sur certaines serrures de porte August, Schlage et Weiser

Économisez jusqu'à 35 % sur certains casques d'écoute et écouteurs Sony

Économisez jusqu'à 50 % sur certains produits Garmin

Économisez jusqu'à 50 % sur certaines chaussures et certains vêtements pour la famille Adidas

Économisez jusqu'à 30 % sur certains vêtements, certaines chaussures et certains sacs Under Armour

Économisez jusqu'à 40 % sur certaines chaussures New Balance

Économisez jusqu'à 50 % sur certains vêtements de nos marques

Économisez jusqu'à 50 % sur certains vêtements pour enfants et bébés de nos marques

Économisez gros sur certains sièges de voiture, certaines poussettes et bien plus

Économisez gros sur certains interphones de surveillance pour bébés

Économisez jusqu'à 30 % sur certains jouets Crayola

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits LEGO

Économisez jusqu'à 40 % sur certaines montres intelligentes

Économisez jusqu'à 50 % sur certaines marques de montres

Économisez jusqu'à 40 % sur certaines montres Suunto

Économisez jusqu'à 30 % sur certains outils DeWalt

Économisez jusqu'à 30 % sur certains grands sacs Hill's Science Diet

Économisez jusqu'à 50 % sur certains rasoirs pour homme et pour femme Philips

Économisez jusqu'à 50 % sur certains produits Crest et Oral B

Économisez jusqu'à 33 % sur certaines brosses à dents et têtes de brosse Sonicare de Philips

Le quotidien amélioré grâce à Prime

Prime a été conçu pour améliorer votre vie de tous les jours. Partout dans le monde, plus de 150 millions de membres payants jouissent des nombreux avantages de Prime, y compris des possibilités de magasinage et de divertissement. Au Canada, ces avantages comprennent l'accès illimité à des séries télévisées et à des films primés grâce à Prime Video, l'accès à plus de deux millions de chansons sans publicité sur Amazon Music, l'accès illimité à des centaines de livres sur Prime Reading, des jeux et du contenu gratuits sur Prime Gaming, le stockage gratuit et illimité de photos sur Amazon Photos, un accès anticipé à certaines Offres éclair, Prime Day et bien plus encore. Prime repose sur le concept d'expéditions illimitées, gratuites et rapides. Les membres ont donc accès à la livraison Prime GRATUITE le jour même pour les expéditions à Toronto, Vancouver et Calgary, de la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 34 villes, ainsi que de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles. Prime coûte 79 $ CA par an ou 7,99 $ CA par mois, et les clients admissibles peuvent essayer gratuitement Amazon Prime en se rendant à l'adresse amazon.ca/prime . Les étudiants universitaires et collégiaux peuvent s'inscrire à Prime en bénéficiant d'une réduction de 50 % et profiter de tous les avantages de Prime pendant un essai gratuit de six mois en se rendant à l'adresse amazon.ca/primestudent . Les clients d'Amazon Business, qui vont des petites entreprises aux grandes sociétés en passant par les organismes éducatifs, gouvernementaux et sans but lucratif, peuvent également se prévaloir des livraisons rapides et gratuites de Prime ainsi que de ses avantages professionnels exclusifs en s'inscrivant à Prime Business à partir de 109 $ CA par année, pour un nombre maximum de trois utilisateurs, à l'adresse amazon.ca/businessprime .

