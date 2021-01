Cogeco devient la première et la seule société de télécommunications au Canada dont les cibles sont approuvées par le SBTi

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) (« Cogeco » ou « la société ») est fière d'annoncer que l'initiative Science Based Targets (SBTi) a approuvé ses nouvelles cibles de réduction des émissions et les a déclarées conformes aux niveaux nécessaires pour atteindre l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris. Le SBTi, une collaboration entre CDP, le Pacte mondial de l'ONU, le World Resources Institute et le Fonds mondial pour la nature, définit et fait la promotion des meilleures pratiques en matière d'établissement de cibles fondées sur la science et évalue de manière indépendante les cibles des entreprises. Cogeco est la première et la seule société de télécommunications au Canada dont les cibles sont approuvées par le SBTi.

Cogeco s'est engagée à atteindre les cibles suivantes qui couvrent des émissions découlant de ses activités et de sa chaîne de valeur :

Réduire de 65 % les émissions de ses activités d'ici 2030 (par rapport à leur niveau de 2019);

S'assurer que 50 % de ses fournisseurs (en fonction des dépenses) établiront des cibles de réduction des émissions fondées sur la science d'ici 2025;

Réduire de 30 % les émissions découlant de l'utilisation de ses produits et des déplacements de ses employés d'ici 2030 (par rapport à leur niveau 2019).

« Nous sommes extrêmement fiers que nos ambitieuses cibles de réduction des émissions aient obtenu cette importante approbation indépendante de l'initiative Science Based Targets », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco. « Être la première et la seule société de télécommunications au Canada à obtenir cette approbation témoigne non seulement de notre engagement en matière d'action climatique et de croissance durable, elle permet aussi de souligner notre leadership et la rigueur de notre approche. »

La cible de Cogeco en matière d'émissions de gaz à effet de serre découlant de ses activités est conforme aux réductions requises pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, ce qui, selon les dernières données scientifiques en matière de climat, est nécessaire pour empêcher les effets les plus dommageables des changements climatiques. De ce fait, Cogeco figure parmi les moins de 300 entreprises dans le monde à s'être dotées de cibles aussi ambitieuses. De plus, les cibles relatives aux émissions de sa chaîne de valeur satisfont aux critères du SBTi attribués aux objectifs de chaîne de valeur ambitieux, ce qui signifie qu'elles sont alignées sur les meilleures pratiques actuelles.

L'engagement de Cogeco en matière environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise

Au cours des dernières semaines, l'engagement de Cogeco en matière environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise a été reconnu et souligné par plusieurs organisations de premier plan. Dans le cadre de ses ambitions globales en matière de climat, Cogeco s'est jointe à des leaders du monde des affaires qui représentent plus de 3,6 billions de dollars en capitalisation boursière en signant l'engagement Ambition commerciale pour 1,5 °C . La firme CDP a accordé un score Climate Change 2020 de A- à Cogeco plaçant, par le fait même, la société parmi les chefs de file pour la mise en œuvre des meilleures pratiques actuelles pour ce qui est de mesurer, de comprendre et de réagir aux impacts de la société sur le climat. Plus tôt cette semaine, Cogeco a été nommée sur la liste des 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights pour une deuxième année consécutive, améliorant son rang de 20 points.

