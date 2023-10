Les Nations Unies remettent le Prix pour la fonction publique à la CNESST

QUÉBEC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) était conviée, le 24 octobre, au siège de l'ONU, à New York, pour la remise officielle du Prix des Nations Unies pour la fonction publique 2022 dans la catégorie Promouvoir des services publics sensibles au genre pour atteindre les objectifs de développement durable, en présence de M. Robert Rae, ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies à New York.

Rappelons que ce prix reconnaît l'accompagnement et l'expertise unique en équité salariale qu'a développée le Québec au fil des ans, grâce à l'application proactive de la Loi sur l'équité salariale depuis plus de 25 ans par la CNESST. Cette distinction représente la plus haute reconnaissance internationale d'excellence au sein de la fonction publique et reconnaît à sa juste valeur les avancées sociales du Québec.

Une reconnaissance pour toutes et tous

La CNESST partage avec enthousiasme ce prix avec l'ensemble du personnel de la fonction publique québécoise, ses partenaires ainsi que les milieux de travail qui sont tous soucieux d'offrir des environnements et des conditions de travail justes et équitables aux travailleuses et aux travailleurs. C'est une victoire collective qui témoigne de l'engagement inébranlable de la société québécoise à promouvoir l'équité salariale et qui renforce ainsi la réputation du Québec comme pionnier dans ce domaine.

En récupérant son prix des Nations Unies pour la fonction publique, la CNESST renouvelle son engagement à promouvoir l'équité salariale et l'excellence dans la fonction publique. Elle aspire à continuer de jouer un rôle de premier plan dans l'avancement des manières de percevoir, d'évaluer et de rémunérer le travail des femmes au Québec. L'amélioration globale de l'équité salariale bénéficie à l'ensemble de la société.

Une rencontre inspirante avec la délégation générale du Québec à New York

Lors de leur passage à New York, des représentantes de la CNESST ont pu s'entretenir avec Mme Martine Hébert, déléguée générale du Québec à New York. Une rencontre a été organisée avec l'équipe de direction de la délégation générale ainsi qu'avec des intervenantes et intervenants de milieux professionnels diversifiés.

Des discussions enrichissantes sur les meilleures pratiques et politiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de santé et sécurité du travail en ont découlé. Ce fut également une occasion pour la CNESST de faire rayonner les politiques du Québec en matière d'équité salariale.

« Nous pouvons être fiers de cette reconnaissance internationale, qui témoignage de l'expertise unique de la CNESST et du Québec en matière d'équité salariale. Ce prix atteste de notre capacité, en tant que société, à inspirer le changement à l'échelle mondiale, ce qui positionne le Québec en tant que modèle pour les autres nations dans le domaine du travail. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis honorée de constater que le Québec brille à l'international grâce à une de nos valeurs profondes : l'égalité. Cette valeur est portée par nos institutions qui inspirent d'autres nations à en faire tout autant pour l'avancement de la condition féminine. »

- Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Cette éminente distinction internationale reconnaît le fait que les actions de la CNESST et le principe central d'inclusion du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies s'arriment parfaitement. Cela représente une grande fierté pour tout le Québec. En collaboration avec ses partenaires patronaux et syndicaux, la CNESST a su se bâtir une expertise unique au monde. »

- Louise Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST

« La CNESST tient à exprimer sa profonde gratitude envers tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès, du personnel dévoué aux partenaires indispensables, en passant par les milieux de travail. Ce prix fait la renommée à l'international des pratiques québécoises en matière de travail. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

