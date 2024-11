DOHA, Qatar, 6 novembre 2024 /CNW/ - Les musées du Qatar ont inauguré une exposition unique en son genre explorant les arts et l'architecture du Pakistan depuis les années 1940.

Farida Batool, Nai Reesan Shehr Lahore Diyan (2006), Lenticular Print, 81 x 162 cm, collection Naazish Ata-Ullah, Photo offerte par l’artiste. (PRNewsfoto/Qatar Museums)

Du 31 janvier 2025, MANZAR : L'art et l'architecture du Pakistan des années 1940 à aujourd'hui rassemble plus de 200 œuvres d'art - peintures, dessins, photographies, vidéos, sculptures, installations, tapisseries et miniatures, et des œuvres commandées par des artistes et des architectes qui vivent et travaillent actuellement au Pakistan et dans ses diasporas, afin de présenter divers points de vue sur les mouvements artistiques et architecturaux du pays.

L'émir Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, président des musées du Qatar, Son Excellence Muhammad Shahbaz Sharif et premier ministre de la République islamique du Pakistan, ont inauguré l'exposition, aux côtés de Catherine Grenier, directrice du concept du musée du moulin d'art et de l'équipe de conservation.

Organisé par le futur Art Mill Museum et présenté en collaboration avec le Musée national du Qatar, MANZAR présente la production diversifiée des artistes, des architectes et d'autres qui ont défini les récits, les histoires et les perspectives contemporaines des cultures du Pakistan au cours des 80 dernières années.

Grâce à douze galeries thématiques, l'exposition comprend des prêts sans précédent d'institutions publiques pakistanaises comme le musée d'art Alhamra à Lahore et le Conseil national des arts du Pakistan à Islamabad; des prêts de collections privées à travers le Pakistan et à Dubaï, Londres et New York; et travaille dans les collections des musées du Qatar.

MANZAR est un mot ourdou et arabe qui signifie scène, vue, paysage ou perspective. L'exposition commence avec des artistes comme Abdur Rahman Chughtai et Zainul Abedin, qui ont travaillé pendant le Raj britannique, et qui ont poursuivi leurs pratiques dans ce qui est devenu l'ouest et l'est du Pakistan. La partition de 1947 a été - et demeure - un sujet majeur pour des artistes comme Anna Molka Ahmed, Zarina et Bani Abidi. Organisée de façon peu chronologique, l'exposition passe aux expériences esthétiques d'artistes comme Shakir Ali, Zubeida Agha, Murtaja Baseer et Sadequain, qui ont développé des modes d'expression hautement personnels dans des centres urbains comme Karachi, Lahore, Dhaka et les villes jumelles de Rawalpindi et d'Islamabad.

Une attention particulière est accordée aux architectes qui ont transformé le paysage du pays et ont exprimé les ambitions de ses institutions dans le cadre de grands projets de construction. La première phase de développement a impliqué l'expertise de nombreux architectes occidentaux modernes, comme le français Michel Ecochard, qui a construit la première université à Karachi; Konstantínos Doxiádis de Grèce, qui était responsable de la planification de la future capitale Islamabad; et des architectes américains qui ont contribué à l'établissement des institutions de l'État-nation, comme Louis Kahn, Richard Neutra et Edward Durell Stone.

MANZAR se concentre ensuite sur le rôle du Pakistan dans le débat sur le régionalisme dans l'architecture, dans le contexte du Prix Aga Khan pour l'architecture, qui a eu lieu pour la première fois à Lahore en 1980. Les œuvres de grands architectes comme Nayyar Ali Dada et Kamil Khan Mumtaz de Lahore et Yasmeen Lari, Habib Fida Ali et Arif Hasan de Karachi seront présentées dans le contexte de cette explosion intellectuelle.

Parmi les faits saillants des artistes visuels, mentionnons les œuvres de Zahoor ul Akhlaq, Imran Mir et Rasheed Araeen, dont les approches multidisciplinaires, la participation à des initiatives éducatives et les écrits théoriques ont remis en question l'histoire et les traditions de l'art occidental au pays et à l'étranger. Des personnalités influentes de différentes générations, comme Salima Hashmi, Quddus Mirza, Lala Rukh, Durriya Kazi, sont représentées. À leurs côtés se trouvent Rashid Rana, Imran Qureshi, Risham Syed et Hamra Abbas, qui sont reconnus comme des éducateurs clés au National College of Art et à l'Université nationale Beaconhouse à Lahore, ainsi qu'à l'Université de Karachi et à l'Indus Valley School of Art and Architecture à Karachi.

Cette exposition marque un développement important dans le paysage culturel du Qatar, mettant en lumière des histoires artistiques mondiales moins connues et démontrant comment elles s'intègrent dans des tendances sociales et culturelles plus vastes. Les thèmes explorés vont de l'édification de la nation et du régionalisme à la politique de la terre et de l'eau, en soulignant le lien entre le patrimoine culturel du Pakistan et les pratiques contemporaines. L'exposition vise à établir des liens et à rendre hommage aux nombreuses communautés du Qatar qui sont originaires de cette partie du monde et à servir de pont entre les différentes cultures.

L'exposition est organisée par Caroline Hancock, conservatrice principale de l'art moderne et contemporain au Musée du moulin d'art; Aurélien Lemonier, conservatrice du musée du moulin d'art de l'architecture, du design et des jardins; et Zarmeene Shah, conservateur indépendant, écrivain et directeur des études supérieures à l'Indus Valley School of Art and Architecture à Karachi.

Un catalogue d'exposition de 312 pages (comprenant plus de 500 illustrations et conçu par Kiran Ahmad) est publié par le futur Art Mill Museum. Il comprend des essais réalisés par de grands historiens de l'art et de l'architecture, des éducateurs, des artistes et des architectes du Pakistan et d'ailleurs. Un programme public dynamique comprenant des spectacles, des conférences, des projections et d'autres événements accompagnera l'exposition. Les membres du public peuvent voir les installations intérieures et extérieures nouvellement commandées et explorer des projets contemporains axés sur le développement durable et l'écologie.

L'exposition est présentée dans le cadre de la saison automne/hiver 2024-2025 de Qatar Creates, une plateforme dédiée à amplifier la voix des industries créatives du Qatar et à promouvoir les activités culturelles au sein du pays.

Pour en savoir plus, consultez le site nmoq.org.qa/en/calendar/manzar-exhibition/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549685/FARIDA_BATOOL__Nai_Reesan_Shehr_Lahore_Diyan__2006.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2549598/5009012/Art_Mill_Museum.jpg

SOURCE Qatar Museums

PERSONNE-RESSOURCE : Pac Pobric, [email protected]