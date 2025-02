Le Pavillon du Qatar à la 19e Exposition internationale d'architecture - La Biennale di Venezia présentera une exposition en deux parties organisée par le Future Art Mill Museum du Qatar, avec une installation sur le site du Pavillon du Qatar et une présentation au ACP-Palazzo Franchetti

DOHA, Qatar et VENICE, Italie, 11 février 2025 /CNW/ - Le Qatar construira un pavillon national dans le lieu historique de la biennale Giardini della, qui a ouvert ses portes au public en 1895. Le Qatar se joindra à 30 autres pays avec des pavillons permanents dans le Giardini. Seulement deux autres entreprises y ont ouvert leurs portes au cours des 50 dernières années (l'Australie et la République de Corée).

Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente des musées du Qatar et commissaire du pavillon du Qatar, a déclaré : « La Biennale di Venezia est le plus important rassemblement d'art et d'architecture au monde, et le Giardini est le paysage historique où des pavillons extraordinaires sont des ambassadeurs pour leurs nations. « Le Qatar est fier de prendre sa place au sein de cette assemblée internationale, faisant progresser son rôle de leader mondial en diplomatie culturelle et offrant une plateforme inégalée pour donner une voix au talent créatif de notre pays et de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie du Sud. »

Pietrangelo Buttafuoco, président de La Biennale di Venezia, a déclaré : « Venise est la seule ville européenne à avoir, depuis l'an 1000 CE, un nom en arabe, Bunduqiyyah, un fait qui témoigne du mélange effervescent de langues et d'ethnies qui y sont depuis longtemps hébergées. Dans l'esprit de curiosité, d'exploration et d'échange humain sincère qui caractérise Venise et sa biennale, j'accueille le Qatar au Giardini, en tant que source mondiale puissante de créativité et de compréhension interculturelle."

Le nouveau pavillon du Qatar sera situé dans le Giardini, à côté de l'emblématique pavillon du livre.

Le Qatar commencera à activer son site en mai 2025 au cours de la 19e Exposition internationale d'architecture en présentant une installation majeure, le Centre communautaire, par l'architecte pakistanais Yas Meen Lari.

L'installation fera partie de l'exposition Beyti Beytak. Ma maison est votre maison. La mia casa è la tua casa., présenté au Giardini et au ACP-Palazzo Franchetti. Conformément au thème de la Biennale Architettura 2025, Beyti Beytak. Ma maison est votre maison. La mia casa è la tua casa. explorera comment l'hospitalité et les traditions d'accueil sont incarnées dans l'architecture et les paysages contemporains du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie du Sud (MENASA). En hommage aux architectes et aux penseurs pionniers, l'exposition présentera des œuvres de plus de 20 architectes modernes et contemporains de la région de la MENASA, dont plusieurs dont les œuvres n'ont pas encore été présentées à Venise.

L'exposition est commandée par Son Excellence Sheikha Al Mayassa et les Musées du Qatar et organisée par le futur Art Mill Museum. Il est organisé par Aurélien Lemonier, conservateur de l'architecture au Art Mill Museum, et Sean Anderson, professeur agrégé à l'Université Cornell, en collaboration avec Virgile Alexandre.

