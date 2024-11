DOHA, Qatar, 5 novembre 2024 /CNW/ - Le Musée d'art islamique (MIA) a dévoilé Splendours de l'Atlas : un voyage à travers le patrimoine marocain, en vue jusqu'au 8 mars 2025. Organisée dans le cadre de l'Année culturelle 2024 Qatar-Maroc, l'exposition présente environ 200 objets pour raconter une histoire multidimensionnelle de l'histoire, de la société et des expressions artistiques marocaines, et expliquer comment ils continuent d'animer les cultures du pays aujourd'hui. Son Excellence Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, présidente de l'initiative des musées du Qatar et des années de culture, et la princesse Lalla Hasna du Maroc ont assisté à la réception d'ouverture.

Les Splendours de l'Atlas comprennent des prêts d'institutions marocaines, dont la Fondation nationale des musées et la Bibliothèque nationale de Rabat, qui n'ont jamais été présentés auparavant au Qatar. Des œuvres auparavant inconnues des collections des musées du Qatar, de la MIA et du futur musée de Lusail sont également exposées. Splendours de l'Atlas est organisé par Mounia Chekhab-Abudaya, directrice adjointe des affaires de conservation à MIA.

Son Excellence madame Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani a déclaré : « Nous sommes extraordinairement chanceux de nous associer à des institutions à travers le Maroc pour notre Année culturelle 2024 entre le Qatar et le Maroc, qui permettra d'accroître considérablement la capacité du Qatar et de ceux qui vivent au Qatar à mieux comprendre les grandes traditions islamiques de notre voisin en Afrique du Nord. « Notre engagement commun envers les bourses d'études, la découverte scientifique et l'excellence artistique a créé une base fertile pour le riche programme de l'Année de la culture de cette année. »

Des années de culture sont le fer de lance de partenariats culturels durables entre le Qatar et d'autres pays. Il existe pour promouvoir le respect et la compréhension entre les diverses cultures.

Splendours de l'Atlas est organisé par thème :

« Faces of Maroc : Landscapes and Society » plongera les visiteurs dans une mosaïque de photographies de Bruno Barbey , Irving Penn , Lalla Essaydi, Mous Lamrabat et Mounir Raji .

, , Lalla Essaydi, Mous Lamrabat et . « L'âme du Maroc : rois, saints et boursiers » plonge dans l'histoire dynastique marocaine.

« Threads of Tradition : Marocain's Artisanal Mastery » explore le rôle central de l'artisanat dans les nombreuses cultures marocaines.

« Traditional Sounds of Maroc » présente des instruments de musique qui sont utilisés pour créer tout, des mélodies andalouses des villes à la musique gnawa du Sud.

La dernière section est une ode à l'artisanat marocain contemporain. Si présente sept œuvres commandées par l'artiste marocain Noureddine Amir , qui répondent à l'artisanat traditionnel tout en les réinventant en nouvelles œuvres abstraites suspendues au plafond de la galerie.

