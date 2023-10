Les modules de grande puissance de plus de 600 W dominent les salons RE+ et Intersolar South America, la majorité adoptant la technologie de type N

CHANGZHOU, Chine, 2 octobre 2023 /CNW/ - Un rapport de OFweek :

Alors que deux des plus importants salons consacrés aux solutions photovoltaïques sur le continent américain, RE+ et Intersolar South America, ont récemment pris fin, la tendance des produits dans l'industrie est devenue de plus en plus claire : Les modules de plus de 600 W dominent les salons professionnels, près de 80 % adoptant des cellules de 210 mm ou 210R. Des chefs de file de l'industrie, comme Trina Solar, ont présenté des modules d'une puissance de plus de 700 W, tous basés sur une technologie de type n de 210 mm. Grâce aux caractéristiques innovantes de la technologie de 210 mm, ces modules donnent le ton dans l'industrie mondiale du photovoltaïque.

Près de 80 % des exposants présentaient des modules dont la puissance de sortie était supérieure à 600 W, les cellules de 210 mm étant le choix le plus populaire au monde

Les modules de grande puissance grand format sont devenus la tendance dominante dans l'industrie. La plupart des principaux fabricants de modules ainsi que des fabricants locaux tels que SEG Solar (États-Unis) et SENGI (Brésil) ont présenté leurs derniers produits au salon. Lors des deux salons, Trina Solar a présenté ses modules des séries Vertex N 610W et Vertex N 700W+, en adoptant la technologie avancée i-TOPCon de type n et les modules Vertex 670W.

Marques Types de modules Puissance maximale Technologie de cellule Taille de cellule Risen RSM132-8-740BHDG 741 HJT 210 mm TW Solar 66HD695-730W 730 HJT 210 mm Canadian Solar CS7N-705TB-AG 705 TOPCon 210 mm Trina Solar NEG21C.20 700 TOPCon 210 mm SENGI ST1B66 700 TOPCon 210 mm SEG Solar Série ALPINE 675 PERC 210 mm Trina Solar DE21 675 PERC 210 mm Risen RSM132-8-670BMDG 670 PERC 210 mm Jinko Solar 66HL4M-BDV 620 TOPCon 210R JA Solar JAM66D45 LB 615 TOPCon 210R Trina Solar NEG19RC.20 610 TOPCon 210R

La technologie de type N prédomine maintenant, les cellules de 210 mm de type n marquant le début de l'ère du photovoltaïque 7.0

Lors des deux salons professionnels, 99 exposants, représentant 54,1 % de tous les exposants, ont dévoilé 217 produits de type n, ce qui dépasse la part des modules de type p et devient ainsi la technologie dominante. Parmi les modules de type n, les modules TOPCon représentaient près de 80 % des produits exposés, ce qui en fait le choix principal évident.

Après la production de masse des modules de la série Vertex N 700W+, Trina Solar devient le premier fabricant de modules à produire en série des modules TOPCon d'une puissance supérieure à 700 W, menant l'industrie à l'ère du photovoltaïque 7.0.

Des tendances plus claires émergent pour les cellules rectangulaires, et les principaux acteurs optent pour le 210R

Les grandes entreprises ont toutes présenté des modules avec tranches rectangulaires de 238Xx1134mm dans les salons commerciaux. Parmi eux, Trina Solar, Jinko Solar et JA Solar ont présenté leurs produits modulaires utilisant la technologie 210R. Trina Solar a été la première entreprise à lancer des modules 210R l'an dernier et a livré ses produits à des projets en Chine et ailleurs dans le monde.

Les entreprises adoptent principalement une technologie de type n pour leurs modules avec tranches rectangulaires, ce qui indique un potentiel de marché important.

La technologie de type n de 210 mm montre la tendance

Les modules photovoltaïques de plus de 600 W sont devenus omniprésents et sont maintenant au cœur des plus grandes expositions photovoltaïques internationales, avec plusieurs modules de plus de 600 W qui ont été lancés dans les grands salons commerciaux l'an dernier. Cette année, les modules de plus de 600 W sont au cœur des expositions, notamment Genera en Espagne, SNEC à Shanghai et Intersolar Europe.

Selon TrendForce, la capacité de production des modules de 210 mm dépassera 508 GW, avec une part de marché de près de 60 %.

L'industrie de la photovoltaïque s'oriente clairement vers l'adoption de modules de grande puissance et de grand format. Grâce à la plateforme technologique de produits de 210 mm, Trina Solar a propulsé l'industrie à l'ère des modules de plus de 600 W. Grâce à la combinaison des cellules de 210 mm et de la technologie i-TOPCon de type n, l'entreprise a mené l'industrie à l'ère du photovoltaïque 7.0.

