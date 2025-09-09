OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Dans 7 des principales régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, le nombre total de mises en chantier d'habitations n'a pas beaucoup changé au premier semestre de 2025 par rapport à la même période en 2024. Il a toutefois beaucoup varié d'une région à l'autre durant cette période. C'est ce que révèle le plus récent Rapport sur l'offre de logements publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

À Calgary, Edmonton, Montréal, Ottawa et Halifax, les mises en chantier ont touché ou frôlé des niveaux records ou ont été conformes aux moyennes historiques au premier semestre de 2025. Dans les deux marchés les plus chers du Canada, la situation a toutefois été très différente. À Vancouver, les mises en chantier ont ralenti par rapport à 2024, et à Toronto, elles sont en voie de descendre cette année à leur plus bas niveau en 30 ans.

Les mises en chantier d'appartements destinés à la location ont fortement augmenté dans la plupart des RMR visées par le rapport, grâce au soutien et aux mesures incitatives du gouvernement. Cependant, leur hausse a été annulée par la forte baisse des mises en chantier d'appartements en copropriété, surtout à Toronto, Vancouver et Montréal.

« La hausse de la construction de logements locatifs au premier semestre de 2025 est encourageante, mais le ralentissement qui se poursuit sur le marché des propriétés résidentielles présente des risques pour l'offre future de logements, le maintien de la main-d'œuvre et l'abordabilité, a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL. L'indice du marché de l'Association canadienne des constructeurs d'habitations, qui reflète la confiance du secteur, montre au deuxième trimestre de 2025 que les droits d'aménagement élevés et les longs processus d'approbation sont souvent un fardeau pour les promoteurs. Des changements systémiques au système canadien du logement sont nécessaires pour créer un environnement qui réduit l'incertitude liée aux coûts et aux délais afin d'accroître l'offre. »

À Toronto , le nombre de mises en chantier par habitant est descendu à son plus bas niveau depuis 1996. Il a surtout été tiré à la baisse par le recul de 60 % des mises en chantier de copropriétés. La diminution de la demande chez les investisseurs au premier semestre de 2025 a réduit la faisabilité des projets d'ensembles de copropriétés. Il en est résulté des annulations, des retards et une forte baisse des mises en chantier. Beaucoup de gens du milieu de la construction laissent entendre qu'il faut réduire les coûts de construction et les droits d'aménagement pour faire baisser les prix des copropriétés et améliorer la viabilité des ensembles résidentiels. Les mises en chantier d'appartements locatifs ont beaucoup moins diminué que celles de copropriétés, mais elles accusent tout de même un recul de 8 % par rapport à 2024. À long terme, le ralentissement de la construction de tous les types de logements pourrait exercer une pression supplémentaire sur l'abordabilité lorsque les conditions économiques s'amélioreront et que la demande recommencera à augmenter.





