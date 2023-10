OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - L'offre de logements dans les plus grandes villes du Canada a augmenté de seulement 1 % durant les 6 premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022. C'est ce qu'on peut lire dans le dernier numéro du Rapport sur l'offre de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ce rapport décrit les tendances de la construction résidentielle dans les 6 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada.

Économiste en chef adjoint, SCHL, Kevin Hughes (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le resserrement des conditions d'emprunt, les coûts élevés de la construction et de la main-d'œuvre et le haut niveau des taux d'intérêt ont créé des conditions difficiles pour les constructeurs d'habitations dans les 6 principaux marchés. De plus, la durée moyenne de la construction a augmenté de 0,9 mois par rapport au premier semestre de 2022, ce qui représente une légère hausse.

Près des deux tiers des logements mis en chantier dans les 6 marchés sont concentrés à Toronto et à Vancouver. Dans ces deux RMR, les appartements ont représenté près des trois quarts de tous les logements dont on a commencé la construction. La forte croissance de la construction d'appartements à Toronto et à Vancouver a été contrebalancée par les baisses qui sont survenues dans d'autres grands centres.



Mises en chantier par type de logement, premier semestre de 2023





Maisons

individuelles Jumelés Maisons en

rangée Appartements Tous les logements

Unités Variation

(%) Unités Variation

(%) Unités Variation

(%) Unités Variation

(%) Unités Variation

(%) Vancouver 1 511 -4 % 560 1 % 1 062 0 % 14 325 68 % 17 458 49 % Calgary 2 513 -13 % 806 5 % 1 281 37 % 3 506 -1 % 8 106 0 % Edmonton 2 077 -34 % 380 -19 % 985 4 % 1 630 -38 % 5 072 -29 % Toronto 2 271 -21 % 116 -66 % 2 181 -25 % 21 200 58 % 25 768 32 % Ottawa 663 -45 % 72 -45 % 675 -45 % 2 164 38 % 3 574 -18 % Montréal 488 -54 % 96 -72 % 139 -76 % 5 204 -57 % 5 927 -58 % Toutes ces RMR 9 523 -25 % 2 030 -22 % 6 323 -17 % 48 029 15 % 65 905 2 %

Source: SCHL

Vous pouvez télécharger et lire le rapport complet sur le site Web de la SCHL.

Citation :

« Les immeubles mis en chantier à Toronto et à Vancouver étant de grande taille, l'étape de leur planification est longue. Ainsi, les mises en chantier dénombrées récemment dans ces villes sont le résultat d'un processus qui a commencé lorsque les conditions de financement et de construction étaient beaucoup plus favorables. Cette situation contraste avec celle de Montréal, où l'activité reflète mieux le contexte actuel difficile, marqué notamment par la hausse des coûts de financement et de construction. » - Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL

Faits en bref :

Le 26 septembre 2023, le ministère des Finances a annoncé que la limite annuelle des Obligations hypothécaires du Canada passera de 40 milliards de dollars à 60 milliards de dollars. Cela indiquera aux constructeurs qu'ils peuvent compter sur du financement à faible coût supplémentaire et permettra à un plus grand nombre de projets de logements locatifs d'aller de l'avant.





passera de 40 milliards de dollars à 60 milliards de dollars. Cela indiquera aux constructeurs qu'ils peuvent compter sur du financement à faible coût supplémentaire et permettra à un plus grand nombre de projets de logements locatifs d'aller de l'avant. Le 21 septembre 2023, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi visant à éliminer la partie fédérale de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les nouveaux ensembles de logements construits pour la location. Cette mesure s'ajoute à d'autres politiques récentes qui aideront à relever les défis abordés dans le dernier Rapport sur l'offre de logements . Elles permettront aussi d'améliorer la viabilité des ensembles de logements locatifs, dont le manque est criant partout au pays.





a présenté un projet de loi visant à éliminer la partie fédérale de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les nouveaux ensembles de logements construits pour la location. Cette mesure s'ajoute à d'autres politiques récentes qui aideront à relever les défis abordés dans le dernier . Elles permettront aussi d'améliorer la viabilité des ensembles de logements locatifs, dont le manque est criant partout au pays. Le 13 septembre 2023, le premier ministre du Canada a annoncé une entente de financement pour la Ville de London , en Ontario ; il s'agit de la première demande retenue au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Ce programme est une initiative de 4 milliards de dollars qui est fondée sur les demandes. Il vise à aider les villes ainsi que les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements.





a annoncé une entente de financement pour la , en ; il s'agit de la première demande retenue au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Ce programme est une initiative de 4 milliards de dollars qui est fondée sur les demandes. Il vise à aider les villes ainsi que les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements. Les données de la SCHL sur les mises en chantier d'habitations en juillet et en août 2023 montrent que la tendance globale décrite dans le plus récent Rapport sur l'offre de logements se poursuit. En effet, la construction résidentielle est demeurée relativement stable à l'échelle nationale.





se poursuit. En effet, la construction résidentielle est demeurée relativement stable à l'échelle nationale. La SCHL a récemment mis à jour son rapport Pénurie de logements au Canada de juin 2022. La mise à jour montre que l'écart global de l'offre à combler au Canada demeure à environ 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030, en plus de ceux dont la construction est déjà prévue.

Numéros précédents et articles connexes

Renseignements sur ce communiqué

Visionnez le balado avec Kevin Hughes, auteur du rapport et économiste en chef adjoint à la SCHL, sur la chaîne YouTube de la SCHL.

Abonnez-vous aux mises à jour de la SCHL sur le logement pour obtenir les toutes dernières nouvelles sur la recherche dans le domaine de l'habitation.

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter), YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: ou pour demander des entrevues avec les spécialistes de la SCHL : Relations avec les médias de la SCHL, [email protected]