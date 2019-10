Les mises en chantier d’habitations se stabiliseront, les ventes augmenteront et les prix se rétabliront

« Selon les prévisions, les mises en chantier d'habitations en 2020 et 2021 se stabiliseront à des niveaux conformes aux moyennes à long terme, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Les deux années précédentes, elles avaient diminué par rapport aux niveaux élevés de 2017. Sur le marché de la revente, les transactions et les prix devraient se remettre entièrement des baisses récentes. »

Dans son rapport de perspectives, la SCHL fournit des prévisions sur l'activité du marché canadien de l'habitation pour les années 2020 et 2021.

Faits saillants :

Les mises en chantier d'habitations devraient accuser leur deuxième diminution annuelle d'affilée en 2019, puis se stabiliser en 2020 et 2021. Dans les deux principaux segments de marché, elles demeureront inférieures aux derniers sommets, atteints en 2017 dans le cas des maisons individuelles et en 2018 dans le cas des logements collectifs.

2021. Dans les deux principaux segments de marché, elles demeureront inférieures aux derniers sommets, atteints en 2017 dans le cas des maisons individuelles et en 2018 dans le cas des logements collectifs. Jusqu'à la fin de 2019, les ventes de logements existants devraient rester près de leur niveau de 2018. Le nombre de reventes se redressera en 2020 et 2021, et sa hausse compensera les baisses observées depuis 2016; elle sera soutenue par la croissance du revenu disponible des ménages.

sa hausse compensera les baisses observées depuis 2016; elle sera soutenue par la croissance du revenu disponible des ménages. Le prix MLS ® moyen devrait se replier pour une deuxième année de suite en regard du sommet récent, enregistré en 2017. Sa croissance devrait toutefois redevenir positive en 2020 et 2021, ce qui fera monter le prix moyen au-dessus de son niveau de 2017 avant la fin de la période de prévision. La croissance du revenu disponible des ménages et les taux de formation de ménages soutiendront la progression des prix.

moyen devrait se replier pour une deuxième année de suite en regard du sommet récent, enregistré en 2017. Sa croissance devrait toutefois redevenir positive en 2021, ce qui fera monter le prix moyen au-dessus de son niveau de 2017 avant la fin de la période de prévision. La croissance du revenu disponible des ménages et les taux de formation de ménages soutiendront la progression des prix. Parmi les risques auxquels nos perspectives sont exposées, nous continuons de percevoir des vulnérabilités liées aux tensions commerciales internationales et à l'endettement élevé des ménages. Ces deux facteurs présentent des risques d'instabilité pour l'économie et le marché de l'habitation.

La série de rapports Perspectives du marché de l'habitation comprend un rapport national et des rapports sur 19 principaux centres urbains. Vous pouvez télécharger ces rapports sur notre site Web.

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Angelina Ritacco, Relations avec les médias, SCHL, 416-218-3320, aritacco@cmhc-schl.gc.ca; Leonard Catling, Relations avec les médias, SCHL, 604-787-1787, lcatling@cmhc-schl.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca