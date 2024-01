OTTAWA, ON, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), depuis le début de l'année 2023, le nombre réel de mises en chantier d'habitations à l'échelle nationale a diminué de 7 % dans les centres de 10 000 habitants et plus, pour s'établir à 223 513, contre 240 590 en 2022. Cette baisse s'explique principalement par un recul de 25 % des mises en chantier de maisons individuelles en 2023.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Malgré cette baisse à l'échelle nationale, le nombre réel de mises en chantier d'habitations en 2023 a augmenté de 5 % à Toronto par rapport à 2022 et de 28 % à Vancouver. Ces hausses s'expliquent par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Montréal, les mises en chantier ont diminué de 37 %, principalement en raison de baisses importantes des mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs en 2023.

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a également diminué, passant de 255 198 en novembre à 249 898 en décembre, ce qui représente une baisse de 2,1 %. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Dans l'ensemble des régions du pays, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 18 % en décembre (249 255) par rapport à novembre (210 918).

« Après avoir atteint des sommets records et quasi records en 2021 et en 2022, les mises en chantier d'habitations ont diminué en 2023, mais elles ont tout de même nettement dépassé les attentes pour l'année. La baisse s'explique principalement par deux facteurs : la forte diminution des mises en chantier de maisons individuelles et le resserrement de la conjoncture économique qui a touché les mises en chantier de logements collectifs au dernier trimestre de 2023. La récente volatilité des données mensuelles sur la construction de logements collectifs n'est pas surprenante. L'année 2023 a été marquée par des conditions d'emprunt difficiles et une pénurie de main-d'œuvre, ce que nous commençons à constater dans les chiffres des mises en chantier de logements. Nous nous attendons à ce que les pressions à la baisse se poursuivent au cours des prochains mois », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 20 %, pour se chiffrer à 234 705. Il s'est accru de 26 % dans le segment des logements collectifs et a diminué de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 191 463 et à 43 242.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 14 550.

Le nombre total désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 35 % à Toronto , en raison d'une forte baisse des mises en chantier de logements collectifs. Montréal et Vancouver ont toutes deux enregistré des gains, de 66 % et de 92 % respectivement, grâce à une hausse importante des mises en chantier de logements collectifs.

, en raison d'une forte baisse des mises en chantier de logements collectifs. Montréal et ont toutes deux enregistré des gains, de 66 % et de 92 % respectivement, grâce à une hausse importante des mises en chantier de logements collectifs. Les mises en chantier mensuelles et d'autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'habitations de janvier le 15 février à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons

individuelles Autres Tous les

logements







décembre 2022 décembre 2023 % décembre 2022 décembre 2023 % décembre 2022 décembre 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

64 48 -25 89 22 -75 153 70 -54 Î.-P.-É.

23 13 -43 35 24 -31 58 37 -36 N.-É.

123 148 20 272 468 72 395 616 56 N.-B.

47 86 83 89 281 216 136 367 170 Atlantique

257 295 15 485 795 64 742 1 090 47 Qc

254 223 -12 1 757 2 503 42 2 011 2 726 36 Ont.

1 427 1 053 -26 6 927 4 328 -38 8 354 5 381 -36 Man.

107 130 21 321 370 15 428 500 17 Sask.

61 84 38 181 367 103 242 451 86 Alb.

856 1 189 39 1 263 2 302 82 2 119 3 491 65 Prairies

1 024 1 403 37 1 765 3 039 72 2 789 4 442 59 C.-B.

511 350 -32 3 939 4 604 17 4 450 4 954 11 Canada(10 000+) 3 473 3 324 -4 14 873 15 269 3 18 346 18 593 1 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 21 5 -76 113 11 -90 134 16 -88 Barrie

27 84 211 71 17 -76 98 101 3 Belleville - Quinte West 13 18 38 5 4 -20 18 22 22 Brantford

65 42 -35 33 54 64 98 96 -2 Calgary

410 538 31 670 955 43 1 080 1 493 38 Chilliwack

19 10 -47 10 70 ## 29 80 176 Drummondville 13 20 54 34 60 76 47 80 70 Edmonton

310 513 65 464 1 244 168 774 1 757 127 Fredericton

8 29 263 30 2 -93 38 31 -18 Greater/Grand Sudbury 19 1 -95 19 2 -89 38 3 -92 Guelph

3 6 100 13 136 ## 16 142 ## Halifax

56 94 68 196 385 96 252 479 90 Hamilton

60 28 -53 83 606 ## 143 634 343 Kamloops

2 3 50 64 155 142 66 158 139 Kelowna

54 52 -4 337 329 -2 391 381 -3 Kingston

3 38 ## 0 8 ## 3 46 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 39 47 21 630 1 460 132 669 1 507 125 Lethbridge

15 20 33 39 7 -82 54 27 -50 London

66 32 -52 140 40 -71 206 72 -65 Moncton

16 26 63 41 216 427 57 242 325 Montréal

62 39 -37 914 1 690 85 976 1 729 77 Nanaimo

15 5 -67 106 13 -88 121 18 -85 Oshawa

25 22 -12 44 19 -57 69 41 -41 Ottawa-Gatineau 116 130 12 201 690 243 317 820 159 Gatineau

1 14 ## 0 6 ## 1 20 ## Ottawa

115 116 1 201 684 240 316 800 153 Peterborough

11 29 164 0 32 ## 11 61 455 Québec

45 21 -53 303 80 -74 348 101 -71 Red Deer

0 9 ## 16 0 -100 16 9 -44 Regina

14 20 43 33 184 458 47 204 334 Saguenay

2 12 ## 2 200 ## 4 212 ## St. Catharines-Niagara 92 39 -58 141 31 -78 233 70 -70 Saint John

15 22 47 0 44 ## 15 66 340 St. John's

61 39 -36 88 20 -77 149 59 -60 Saskatoon

41 58 41 129 163 26 170 221 30 Sherbrooke

19 13 -32 86 98 14 105 111 6 Thunder Bay

4 5 25 0 4 ## 4 9 125 Toronto

565 329 -42 5 287 1 107 -79 5 852 1 436 -75 Trois-Rivières

10 4 -60 115 17 -85 125 21 -83 Vancouver

256 154 -40 2 869 3 208 12 3 125 3 362 8 Victoria

40 27 -33 230 617 168 270 644 139 Windsor

38 15 -61 17 12 -29 55 27 -51 Winnipeg

88 104 18 269 305 13 357 409 15 Toutes les régions

2 738 2 702 -1 13 842 14 295 3 16 580 16 997 3 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons

individuelles Autres Tous les

logements







novembre

2023 décembre

2023 % novembre

2023 décembre

2023 % novembre

2023 décembre

2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

471 504 7 392 256 -35 863 760 -12 Î.-P.-É.

93 168 81 360 288 -20 453 456 1 N.-É.

1 445 1 608 11 10 821 5 599 -48 12 266 7 207 -41 N.-B.

767 908 18 4 402 3 351 -24 5 169 4 259 -18 Qc

4 171 3 819 -8 20 686 35 841 73 24 857 39 660 60 Ont.

13 843 13 738 -1 47 331 54 113 14 61 174 67 851 11 Man.

1 823 1 696 -7 5 496 4 440 -19 7 319 6 136 -16 Sask.

1 402 1 107 -21 3 936 4 404 12 5 338 5 511 3 Alb.

15 042 15 135 1 25 841 27 842 8 40 883 42 977 5 C.-B.

4 976 4 559 -8 32 286 55 329 71 37 262 59 888 61 Canada (10 000+) 44 033 43 242 -2 151 551 191 463 26 195 584 234 705 20 Canada (toutes les régions) 53 987 52 426 -3 156 930 196 830 25 210 918 249 255 18 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 194 68 -65 4 488 132 -97 4 682 200 -96 Barrie

571 1 015 78 1 668 204 -88 2 239 1 219 -46 Belleville - Quinte West 342 253 -26 1 320 48 -96 1 662 301 -82 Brantford

341 592 74 864 648 -25 1 205 1 240 3 Calgary

7 043 6 634 -6 14 568 11 460 -21 21 611 18 094 -16 Chilliwack

227 144 -37 227 840 270 1 307 984 -25 Drummondville 122 284 133 1 092 720 -34 1 214 1 004 -17 Edmonton

6 384 7 125 12 10 068 14 928 48 16 452 22 053 34 Fredericton

253 299 18 888 24 -97 1 141 323 -72 Greater/Grand Sudbury 20 24 20 24 24 - 44 48 9 Guelph

93 122 31 96 1 632 ## 189 1 754 ## Halifax

686 913 33 9 624 4 620 -52 10 310 5 533 -46 Hamilton

248 359 45 828 7 272 ## 1 076 7 631 ## Kamloops

22 51 132 12 1 860 ## 34 1 911 ## Kelowna

367 447 22 240 3 948 ## 607 4 395 ## Kingston

164 387 136 0 96 ## 164 483 195 Kitchener-Cambridge-Waterloo 880 704 -20 3 888 17 520 351 4 768 18 224 282 Lethbridge

199 232 17 0 84 ## 199 316 59 London

633 385 -39 1 392 480 -66 2 025 865 -57 Moncton

208 385 85 3 084 2 592 -16 3 292 2 977 -10 Montréal

998 832 -17 11 764 20 392 73 12 762 21 224 66 Nanaimo

613 78 -87 300 156 -48 913 234 -74 Oshawa

25 568 ## 4 932 228 -95 4 957 796 -84 Ottawa-Gatineau 1 357 1 950 44 8 760 8 280 -5 10 117 10 230 1 Gatineau

29 248 ## 324 72 -78 353 320 -9 Ottawa

1 328 1 702 28 8 436 8 208 -3 9 764 9 910 1 Peterborough 424 402 -5 192 384 100 616 786 28 Québec

479 402 -16 2 688 960 -64 3 167 1 362 -57 Red Deer

109 79 -28 0 0 - 109 79 -28 Regina

275 251 -9 1 380 2 208 60 1 655 2 459 49 Saguenay

98 171 74 384 2 400 ## 482 2 571 433 St. Catharines-Niagara 848 562 -34 1 080 372 -66 1 928 934 -52 Saint John

172 229 33 60 528 ## 232 757 226 St. John's

348 364 5 288 240 -17 636 604 -5 Saskatoon

1 058 834 -21 2 280 1 956 -14 3 338 2 790 -16 Sherbrooke

285 191 -33 972 1 176 21 1 257 1 367 9 Thunder Bay 36 89 147 168 48 -71 204 137 -33 Toronto

4 281 4 335 1 22 620 13 284 -41 26 901 17 619 -35 Trois-Rivières 194 102 -47 888 204 -77 1 082 306 -72 Vancouver

2 338 2 100 -10 18 792 38 496 105 21 130 40 596 92 Victoria

372 346 -7 5 220 7 404 42 5 592 7 750 39 Windsor

289 221 -24 756 144 -81 1 045 365 -65 Winnipeg

1 494 1 390 -7 5 340 3 660 -31 6 834 5 050 -26 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















