Les mises en candidature pour Kraft Hockeyville 2023 sont ouvertes pour soutenir les collectivités de hockey les plus passionnées du Canada

Des collectivités d'un océan à l'autre se disputeront la chance d'accueillir un match de présaison de la LNHMD et de recevoir 250 000 $ pour apporter des améliorations à leur aréna.

TORONTO, le 4 janv. 2023 /CNW/ - Kraft Heinz, en partenariat avec la Ligue nationale du Hockey (LNHMD) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), a annoncé que la période de mises en candidature est ouverte pour l'édition 2023 de Kraft Hockeyville. Les mises en candidature prennent fin le 19 février à 23 h 59, HNE.

Depuis son lancement il y a 17 ans, Kraft Hockeyville a accordé 4,5 millions de dollars à 93 collectivités pour les aider à assumer les coûts croissants associés au vieillissement des infrastructures sportives et récréatives au Canada. Cette année, l'ancien défenseur de la LNH P.K. Subban se joint aux efforts continus du programme pour alimenter la passion et la fierté des villes de hockey d'un océan à l'autre. La riche carrière de Subban dans le hockey et son héritage de générosité font de lui le parfait ambassadeur du programme.

« J'ai eu une passion pour le jeu dès que ma mère et mon père m'ont donné un bâton de hockey, et cette passion a grandi chaque fois que j'ai enfilé mes patins dans mon aréna local », a déclaré P.K. Subban. « C'est cette capacité à alimenter la passion des joueurs et des partisans qui montre l'énorme impact que le jeu a au niveau communautaire. Je suis ravi de m'associer à Kraft Hockeyville pour continuer à accroître cet impact en aidant à rendre le jeu plus accessible. Tout le monde mérite de pouvoir jouer le jeu du Canada. »

Pendant la période de mise en candidature du programme, les villes et petites villes fières de hockey peuvent partager leurs histoires uniques, en soulignant leur lien avec le sport et les arénas locaux. Ces histoires ont contribué à façonner l'héritage de Kraft Hockeyville, dont le lauréat de l'an dernier, Sydney, en Nouvelle-Écosse, a donné l'exemple. La communauté est déterminée à accueillir une forte augmentation de la participation des filles au hockey en leur donnant l'accès au temps de glace dont elles ont besoin pour développer leur amour du jeu - grâce à Kraft Hockeyville.

« Nous sommes fiers de notre soutien de longue date aux collectivités et aux arénas dans le besoin. C'est la marque de commerce de Kraft Hockeyville depuis le premier jour », a déclaré Adam Butler, président de Kraft Heinz Canada. « Nous savons que le hockey rassemble les collectivités. Notre engagement à soutenir le sport au niveau local en soutenant la participation contribue à améliorer le jeu pour tous. »

Le gagnant du grand prix 2023 aura l'occasion d'accueillir un match de présaison de la LNHMD et de recevoir 250 000 $ pour des améliorations à son aréna ainsi que le titre convoité de Kraft Hockeyville 2023. Le gagnant de cette année et les trois autres communautés finalistes recevront également 10 000 $ pour acheter de l'équipement de hockey tout neuf pour aider plus d'enfants à jouer au hockey, gracieuseté du fonds Objectifs et rêves de l'AJLNH.

