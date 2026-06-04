Avec des flux de travail automatisés élargis, des analyses avancées et une nouvelle intégration aux données SF&G, ZEISS PiWeb aide les fabricants à transformer des informations fragmentées en informations de qualité plus rapides et plus sûres.

MAPLE GROVE, Minnesota, 4 juin 2026 /CNW/ - ZEISS Industrial Quality Solutions USA a annoncé des mises à jour majeures de sa plateforme de gestion des données de qualité ZEISS PiWeb, élargissant l'automatisation, l'analyse en temps réel et la connectivité à l'échelle de l'entreprise pour les fabricants confrontés à des demandes de production croissantes et à une complexité croissante de la qualité.

La nouvelle version de ZEISS PiWeb présente un contrôle statistique amélioré des processus (SPC), des alertes personnalisables, une connectivité API élargie, des flux de travail fondés sur des codes à barres, des rapports multilingues et l'intégration automatique des données de mesure Surface, Forme et Géométrie (SF&G), ce qui aide les fabricants à centraliser les renseignements sur la qualité entre leurs systèmes et leurs équipes.

Alors que les fabricants accélèrent la production et continuent d'investir dans les technologies numériques, les équipes de la qualité subissent des pressions pour analyser davantage de données, réagir plus rapidement aux variations de processus et améliorer la collaboration entre les opérations mondiales. De nombreuses entreprises sont toujours aux prises avec des systèmes d'inspection déconnectés, des rapports fondés sur des feuilles de calcul, des bases de données cloisonnées et des normes de production de rapports incohérentes entre les fournisseurs, les usines et les constructeurs.

ZEISS PiWeb relève ces défis avec de nouvelles capacités conçues pour la gestion de la qualité connectée en temps réel :

Intégration automatique des données SF&G : Les données de surface, de forme et de géométrie (SF&G), y compris les mesures de finition de surface, de contour, de rondeur et de forme critiques dans les applications automobiles, aérospatiales, d'appareils médicaux et de fabrication de précision, peuvent maintenant être importées automatiquement dans ZEISS PiWeb avec les données des machines de mesure des coordonnées (CMM), des scanners industriels de tomodensitométrie et des scanners 3D.





: Les données de surface, de forme et de géométrie (SF&G), y compris les mesures de finition de surface, de contour, de rondeur et de forme critiques dans les applications automobiles, aérospatiales, d'appareils médicaux et de fabrication de précision, peuvent maintenant être importées automatiquement dans ZEISS PiWeb avec les données des machines de mesure des coordonnées (CMM), des scanners industriels de tomodensitométrie et des scanners 3D. Alertes et notifications proactives : Les fabricants peuvent personnaliser les alarmes et les avis pour cerner les tendances, les problèmes de tolérance et les risques liés au traitement avant qu'ils ne se transforment en problèmes de production coûteux.





: Les fabricants peuvent personnaliser les alarmes et les avis pour cerner les tendances, les problèmes de tolérance et les risques liés au traitement avant qu'ils ne se transforment en problèmes de production coûteux. Connectivité élargie du système : Les API ouvertes permettent à ZEISS PiWeb d'améliorer la traçabilité et la visibilité.





: Les API ouvertes permettent à ZEISS PiWeb d'améliorer la traçabilité et la visibilité. Collaboration mondiale par la traduction : Les capacités de traduction de rapports fondées sur l'IA améliorent la communication et la transparence entre les équipes internationales, les fournisseurs et les sites de fabrication en traduisant les rapports dans les langues préférées.





: Les capacités de traduction de rapports fondées sur l'IA améliorent la communication et la transparence entre les équipes internationales, les fournisseurs et les sites de fabrication en traduisant les rapports dans les langues préférées. Automatisation avec code à barres : La nouvelle fonctionnalité de code à barres permet aux utilisateurs d'ouvrir et de partager des rapports entre les appareils, ce qui simplifie les flux de travail et réduit les étapes manuelles.





: La nouvelle fonctionnalité de code à barres permet aux utilisateurs d'ouvrir et de partager des rapports entre les appareils, ce qui simplifie les flux de travail et réduit les étapes manuelles. Analyse de pointe avec Six Sigma SPC : ZEISS PiWeb prend désormais en charge les calculs SPC en temps réel alignés sur les méthodologies Six Sigma, y compris des tableaux de contrôle élargis et des outils d'analyse des capacités pour une évaluation plus approfondie des processus.





: ZEISS PiWeb prend désormais en charge les calculs SPC en temps réel alignés sur les méthodologies Six Sigma, y compris des tableaux de contrôle élargis et des outils d'analyse des capacités pour une évaluation plus approfondie des processus. Transparence et traçabilité renforcées : Une interface d'analyse statistique remaniée fournit une représentation graphique de la façon dont les résultats sont générés, ce qui améliore la vérifiabilité et la confiance des utilisateurs dans les décisions de qualité.

En combinant les données d'inspection, l'analyse et l'automatisation des flux de travail dans une plateforme centralisée, ZEISS PiWeb aide les fabricants à réduire les rapports manuels, à accélérer l'analyse des causes fondamentales, à améliorer la collaboration avec les fournisseurs et à mettre à l'échelle la production sans sacrifier la qualité dans des environnements de fabrication de plus en plus axés sur les données.

Pour en savoir plus et demander une démonstration : www.zeiss.com/metrology

FAQ : Mises à jour logicielles 2026 de ZEISS PiWeb pour la gestion des données de la qualité

Qu'est-ce que ZEISS PiWeb et comment aide-t-il les fabricants ?

ZEISS PiWeb est une plateforme de gestion de données de qualité qui aide les fabricants à centraliser les données d'inspection, à automatiser les rapports, à améliorer l'analyse SPC et à réduire les systèmes de qualité déconnectés dans tous les environnements de production.

Qu'est-ce que la SF&G?

SF&G signifie Surface, Forme et Géométrie. Elle comprend des données de mesure telles que la finition de surface, le contour, la rondeur et les mesures de forme qui sont essentielles dans les applications automobiles, aérospatiales, médicales et de fabrication de précision.

ZEISS PiWeb peut-il intégrer les données de mesure de SF&G à d'autres données d'inspection?

Oui. ZEISS PiWeb intègre désormais automatiquement les données Surface, Forme et Géométrie (SF&G) aux données d'inspection CMM, optiques et CT dans une plateforme centralisée pour une meilleure visibilité et traçabilité de qualité.

Comment ZEISS PiWeb contribue-t-il à réduire les cloisonnements de qualité entre les usines et les fournisseurs?

ZEISS PiWeb relie des données de qualité provenant de multiples systèmes d'inspection qui aident les fabricants à éliminer les rapports fondés sur des tableurs, à améliorer la traçabilité et à normaliser les rapports entre les fournisseurs, les installations et les équipes mondiales.

Est-ce que ZEISS PiWeb prend en charge l'analyse de la qualité SPC et Six Sigma?

Oui. ZEISS PiWeb comprend des analyses SPC avancées en temps réel alignées sur les méthodologies Six Sigma, y compris des graphiques de contrôle, des analyses de capacités, des alertes prédictives et des outils d'analyse statistique graphique.

À propos de ZEISS

ZEISS est une entreprise technologique leader au niveau international opérant dans les domaines de l'optique et de l'optoélectronique. Au cours de l'exercice précédent, le Groupe ZEISS a généré un chiffre d'affaires annuel de près de 12 milliards d'euros dans ses quatre segments Technologie de fabrication de semi-conducteurs, Qualité industrielle & Recherche, Technologie médicale et Marchés grand public (30 septembre 2025).

Pour ses clients, ZEISS développe, produit et distribue des solutions hautement innovantes pour la métrologie industrielle et l'assurance qualité, des solutions de microscopie pour les sciences de la vie et la recherche sur les matériaux, et des solutions de technologie médicale pour le diagnostic et le traitement en ophtalmologie et en microchirurgie. Le nom ZEISS est également synonyme d'optique de lithographie de premier plan dans le monde, utilisée par l'industrie des puces électroniques pour la fabrication de composants semi-conducteurs. Les produits de la marque ZEISS, tels que les verres de lunettes, les objectifs pour appareils photo et les jumelles, sont très demandés dans le monde entier.

Avec un portefeuille aligné sur les secteurs de croissance futurs tels que le numérique, la santé et la production intelligente, et fort d'une marque solide, ZEISS façonne l'avenir et fait avancer le monde de l'optique et les secteurs associées. Ses investissements importants et responsables en recherche et développement jettent les bases du succès et du développement continu de la technologie et du leadership de ZEISS sur le marché. ZEISS investit 15 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, ce très haut niveau d'investissement étant une tradition de longue date chez ZEISS et constitue également un atout pour l'avenir.

Avec 46 600 employés, ZEISS est actif dans 50 pays avec plus de 60 sociétés de vente et de services, 40 sites de recherche et développement et 30 sites de production dans le monde entier (30 septembre 2025). Fondée en 1846 à Jena, l'entreprise a aujourd'hui son siège à Oberkochen en Allemagne. La Fondation Carl Zeiss, l'une des plus grandes fondations d'Allemagne engagée dans la promotion de la science, est l'unique propriétaire de la société holding, Carl Zeiss AG.

Pour en savoir plus, visitez www.zeiss.com

Solutions de qualité industrielle ZEISS

ZEISS Industrial Quality Solutions est un fabricant de premier plan de solutions de métrologie multidimensionnelle. Il s'agit notamment de machines à mesurer tridimensionnelles, de systèmes optiques et multicapteurs, de systèmes de microscopie pour le contrôle qualité industriel, ainsi que de logiciels de métrologie pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la construction mécanique, des matières plastiques et de la technologie médicale. Des technologies innovantes telles que la métrologie 3D par rayons X pour l'inspection de la qualité complètent la gamme. En outre, ZEISS Industrial Quality Solutions offre un large éventail mondial de services à la clientèle avec des ZEISS Quality Excellence Centers situés à proximité de ses clients. Le siège de l'entreprise est situé à Oberkochen. Les sites de production et de développement en dehors de l'Allemagne sont situés à Minneapolis aux États-Unis, à Shanghai (Chine) et à Bangalore (Inde). ZEISS Industrial Quality Solutions fait partie du segment Industrial Quality & Research.

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SOURCE Carl Zeiss Industrial Quality Solutions, LLC

Contact presse : ZEISS Industrial Quality Solutions, Emily Starinieri, Téléphone : +1 925 236-1126, Courriel : [email protected]