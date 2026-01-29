A l'heure où le président Mark Smith est sur le point de prendre sa retraite, l'entreprise accueille Hendrie Viktor, nouveau chef de file pour accélérer l'innovation, la valeur pour les clients et la croissance du marché.

MAPLE GROVE, Minn., 29 janvier 2026 /CNW/ - ZEISS Industrial Quality Solutions USA annonce aujourd'hui un changement de direction, le président Mark Smith prenant sa retraite après plus d'une décennie de bons et loyaux services.

Sous sa direction, l'entreprise a renforcé sa position sur le marché, élargi ses partenariats avec les clients et connu une croissance importante du chiffre d'affaires dans un contexte commercial difficile.

Pour le remplacer au poste de Président, Hendrie Viktor est un dirigeant accompli du secteur qui compte plus de 20 ans d'expérience chez ZEISS. Viktor occupait jusqu'à tout récemment le poste de Vice-président des ventes de l'entreprise américaine, où il a contribué à rationaliser les stratégies de mise en marché, à renforcer l'engagement des clients et à établir des partenariats entre les différentes fonctions, afin d'améliorer la proposition de valeur de l'entreprise.

« Au cours de mon mandat, nous avons doublé notre impact sur le marché en élargissant notre réseau d'experts et en permettant à un plus grand nombre de fabricants de tirer parti des technologies et logiciels de ZEISS dans leur travail quotidien. Ce succès témoigne du dévouement de notre équipe et de notre mission commune qui consiste à stimuler le progrès dans l'ensemble des secteurs d'activité, qu'il s'agisse de faire progresser les solutions de soins de santé ou d'améliorer la précision dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'électronique. Grâce à son leadership qui n'est plus à démontrer et à sa grande expertise sectorielle, Hendrie dispose de tous les atouts pour écrire le prochain chapitre d'innovation et de croissance de ZEISS », a déclaré M. Smith.

Viktor possède une grande expertise en stratégie commerciale, en expérience client et en transformation organisationnelle. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il se concentrera sur l'amélioration de la valeur du client, l'accélération de l'innovation et la croissance durable dans un environnement industriel en constante évolution.

« Je suis honoré d'occuper ce poste de président de ZEISS Industrial Quality Solutions USA. Depuis plus de 20 ans, j'ai été le témoin de l'évolution de ZEISS en pôle d'innovation, animé par la passion de notre équipe et notre engagement indéfectible envers nos clients. Désormais tournés vers l'avenir, nous continuerons de nous appuyer sur ces bases solides, de saisir de nouvelles opportunités, de faire progresser les technologies et de favoriser une culture centrée sur les gens. Ensemble, nous nous efforcerons d'avoir un impact significatif dans tous les secteurs d'activité et dans la vie quotidienne de nos clients, tout en écrivant le prochain chapitre de notre histoire », a déclaré Viktor.

ZEISS Industrial Quality Solutions reste déterminée à renforcer le secteur industriel avec des technologies de pointe et des solutions numériques, et en mettant particulièrement l'accent sur l'excellence client. Cette transition au sommet renforce l'engagement de l'entreprise à contribuer au succès de ses clients, à promouvoir des pratiques de fabrication durables et à faire en sorte que les fabricants puissent compter sur ZEISS comme partenaire de confiance pour l'avenir.

À propos de ZEISS

ZEISS est une entreprise technologique leader au niveau international opérant dans les domaines de l'optique et de l'optoélectronique. Au cours de l'exercice précédent, le Groupe ZEISS a généré un chiffre d'affaires annuel de près de 12 milliards d'euros dans ses quatre segments Technologie de fabrication de semi-conducteurs, Qualité industrielle & Recherche, Technologie médicale et Marchés grand public (30 septembre 2025).

Pour ses clients, ZEISS développe, produit et distribue des solutions hautement innovantes pour la métrologie industrielle et l'assurance qualité, des solutions de microscopie pour les sciences de la vie et la recherche sur les matériaux, et des solutions de technologie médicale pour le diagnostic et le traitement en ophtalmologie et en microchirurgie. Le nom ZEISS est également synonyme d'optique de lithographie de premier plan dans le monde, utilisée par l'industrie des puces électroniques pour la fabrication de composants semi-conducteurs. Les produits de la marque ZEISS, tels que les verres de lunettes, les objectifs pour appareils photo et les jumelles, sont très demandés dans le monde entier.

Avec un portefeuille aligné sur les secteurs de croissance futurs tels que le numérique, la santé et la production intelligente, et fort d'une marque solide, ZEISS façonne l'avenir et fait avancer le monde de l'optique et les secteurs associées. Ses investissements importants et responsables en recherche et développement jettent les bases du succès et du développement continu de la technologie et du leadership de ZEISS sur le marché. ZEISS investit 15 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, ce très haut niveau d'investissement étant une tradition de longue date chez ZEISS et constitue également un atout pour l'avenir.

Avec 46 600 employés, ZEISS est actif dans 50 pays avec plus de 60 sociétés de vente et de services, 40 sites de recherche et développement et 30 sites de production dans le monde entier (30 septembre 2025). Fondée en 1846 à Jena, l'entreprise a aujourd'hui son siège à Oberkochen en Allemagne. La Fondation Carl Zeiss, l'une des plus grandes fondations d'Allemagne engagée dans la promotion de la science, est l'unique propriétaire de la société holding, Carl Zeiss AG.

Pour en savoir plus, visitez www.zeiss.com

ZEISS Industrial Quality Solutions

ZEISS Industrial Quality Solutions est un fabricant de premier plan de solutions de métrologie multidimensionnelle. Il s'agit notamment de machines à mesurer tridimensionnelles, de systèmes optiques et multicapteurs, de systèmes de microscopie pour le contrôle qualité industriel, ainsi que de logiciels de métrologie pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la construction mécanique, des matières plastiques et de la technologie médicale. Des technologies innovantes telles que la métrologie 3D par rayons X pour l'inspection de la qualité complètent la gamme. En outre, ZEISS Industrial Quality Solutions offre un large éventail mondial de services à la clientèle avec des ZEISS Quality Excellence Centers situés à proximité de ses clients. Le siège de l'entreprise est situé à Oberkochen. Les sites de production et de développement en dehors de l'Allemagne sont situés à Minneapolis aux États-Unis, à Shanghai (Chine) et à Bangalore (Inde). ZEISS Industrial Quality Solutions fait partie du segment Industrial Quality & Research.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2843204/Signet_100Y_USA_RGB_final_Logo.jpg

SOURCE Carl Zeiss Industrial Quality Solutions, LLC

CONTACT : ZEISS Industrial Quality Solutions, Emily Starinieri, Téléphone : +1 925 236-1126, Courriel : [email protected]