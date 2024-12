MISSISSAUGA, ON, le 14 déc. 2024 /CNW/ - Les dernières années ont été difficiles pour la population de Mississauga et de Brampton, et les prix semblent avoir monté dans tous les secteurs. Même si l'inflation a diminué pour revenir à sa cible de 2 % et que les taux d'intérêt ont baissé cinq fois au cours de l'année, les Canadiens, nous le savons, ne le ressentent pas encore dans leur budget familial.

Le gouvernement fédéral ne peut déterminer les prix à la caisse, mais il peut faire en sorte que les gens aient plus d'argent dans leurs poches pour se procurer ce dont ils ont besoin et pour épargner en vue d'obtenir ce dont ils ont envie.

La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, et le député de Mississauga-Est-Cooksville, Peter Fonseca, ont souligné l'entrée en vigueur aujourd'hui du congé de TPS/TVH annoncé par le gouvernement fédéral.

En effet, comme l'a annoncé le premier ministre Justin Trudeau le 21 novembre 2024 dans le communiqué Plus d'argent dans vos poches : un congé de taxe pour tous les Canadiens et la Remise pour les travailleurs canadiens, tous les Canadiens, y compris ceux qui résident à Mississauga et à Brampton, profiteront d'une exemption de la TPS/TVH à l'achat de produis essentiels comme les aliments, les collations, et les cadeaux et vêtements pour enfants.

Ce nouveau congé de taxe s'applique aux articles suivants :

les aliments préparés, comme les plateaux de légumes, et les repas, salades et sandwichs prêts-à-manger;

les repas de restaurant, qu'ils soient en salle à manger, à emporter ou livrés;

les collations, y compris les croustilles, les bonbons et les barres tendres;

la bière, le vin, le cidre et les cocktails prêts-à-boire qui contiennent moins de 7 % d'alcool;

les vêtements et chaussures pour enfants, les sièges d'auto et les couches;

les jouets pour enfants, comme les jeux de société, les poupées et les consoles de jeux vidéo;

les livres, les journaux imprimés et les casse-tête pour tous les âges;

les sapins de Noël.

Le congé de taxe sera en vigueur jusqu'au 15 février 2025, ce qui permettra à la population canadienne de bénéficier de réductions importantes à la caisse et de faire de réelles économies.

Les familles passeront du temps de qualité ensemble dans les semaines qui viennent. Certaines illumineront leur sapin pour que le père Noël puisse déposer des cadeaux à son pied. D'autres partageront des repas avec leurs proches et leurs amis. D'autres encore voudront tout simplement se préparer un bon chocolat chaud, se faire livrer un repas et profiter d'une soirée cinéma à la maison. Grâce à ce congé de taxe, le gouvernement fédéral rend la période des Fêtes plus facile cette année, peu importe ce que vous avez prévu pour l'occasion, et il aide les Canadiens à commencer la nouvelle année avec un peu plus d'argent dans leurs poches.

« Juste à temps pour la période des Fêtes, nous aidons les habitants de Mississauga à conserver dans leurs poches une plus grande part de l'argent qu'ils ont durement gagné. Avec l'inflation qui est revenue au taux de 2 % et le congé de taxe sur les factures d'épicerie et les produits essentiels saisonniers, tous les membres de notre communauté pourront se concentrer davantage sur les célébrations en famille et entre amis et commencer la nouvelle année en ayant un peu plus d'argent dans leurs comptes bancaires. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« La période des Fêtes occasionne souvent des dépenses importantes pour bon nombre de Canadiens. Avec le nouveau congé de taxe sur les dépenses essentielles et saisonnières, nous aidons à réduire les coûts pour les familles au moment où elles en ont le plus besoin. Jumelée à la diminution des taux d'intérêt, cette initiative permet aux Canadiens de respirer un peu plus aisément en veillant aux préparatifs qui mèneront à des moments privilégiés en famille et avec des amis. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap et députée de Brampton-Ouest, l'honorable Kamal Khera

« Notre gouvernement estime important de soutenir les Canadiens et de prendre des mesures concrètes pour réduire les pressions financières qu'ils subissent durant la période des Fêtes. Le congé de TPS/TVH qui est en vigueur s'appliquera aux aliments, aux couches, aux jouets et à bien d'autres produits saisonniers essentiels. Avec ce congé de taxe, nous aidons tous les Canadiens à dépenser moins d'argent en vue de leurs célébrations en famille et entre amis et de l'arrivée de la nouvelle année. »

- Le député de Mississauga-Est-Cooksville, Peter Fonseca

« Nous sommes ravis que le Parlement ait instauré le congé de TPS/TVH sur les repas de restaurant. Cette initiative stratégique va permettre à l'industrie de la restauration de profiter d'une augmentation importante de ses ventes de 1,5 milliard de dollars, un soutien bien essentiel durant la période hivernale qui se veut traditionnellement difficile. De plus, elle va remédier aux problèmes d'abordabilité auxquels se heurtent les Canadiens, ce qui sera avantageux pour les consommateurs, mais aussi pour nos employés, puisqu'ils pourront conserver leurs heures et quarts de travail. Cette mesure est déterminante dans le cadre des efforts visant à renforcer le secteur et à améliorer la stabilité économique pour toutes les parties prenantes. »

- La présidente-directrice générale de Restaurants Canada, Kelly Higginson

La TPS/TVH appliquée sur la fourniture ou l'importation de produits admissibles est entièrement éliminée pour la période allant du 14 décembre 2024 au 15 février 2025. De plus amples renseignements sur les produits admissibles sont présentés dans le document d'information Plus d'argent dans vos poches : un congé de taxe pour tous les Canadiens.

Une famille qui dépense 2 000 $ pour l'achat de produits admissibles, par exemple des vêtements, des chaussures et des jouets pour enfants, des couches, des livres, des collations pour la maison ou des repas de restaurant, réalisera des économies de TPS de 100 $ pendant la période de deux mois.

Dans les provinces où la TVH est aussi éliminée sur les produits admissibles ( Ontario , Terre-Neuve-et- Labrador , Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard), les gens profiteront d'économies additionnelles. En Ontario , sur le même panier de produits admissibles de 2 000 $, les économies de TVH s'élèveront à 260 $ pendant la période de deux mois.

, Terre-Neuve-et- , Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard), les gens profiteront d'économies additionnelles. En , sur le même panier de produits admissibles de 2 000 $, les économies de TVH s'élèveront à 260 $ pendant la période de deux mois. Le gouvernement est déterminé à rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. À cet égard, il a pris des mesures qui permettent déjà aux personnes et aux familles d'économiser des milliers de dollars par an, notamment les suivantes : Il a lancé le Programme national d'alimentation scolaire, qui est doté d'un budget d'un milliard de dollars sur cinq ans, pour fournir des repas à jusqu'à 400 000 enfants de plus chaque année. Ainsi, tous les enfants auront accès à la nourriture dont ils ont besoin pour avoir le meilleur départ possible dans la vie, quelle que soit leur situation familiale. Le Programme devrait permettre à une famille participante moyenne ayant deux enfants d'économiser 800 $ par année en épicerie, et ce sont les familles à faible revenu qui en bénéficieront le plus. Pour améliorer réellement la vie des enfants au Canada , il aide les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants par l'entremise de l'allocation canadienne pour enfants (ACE). L'ACE, qui fournira jusqu'à près de 8 000 $ par enfant en 2024- 2025, est indexée annuellement au coût de la vie. Elle a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté depuis son lancement en 2016. Il a fait économiser aux familles jusqu'à 14 300 $ par enfant, par année, grâce au système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour, qui a déjà permis de réduire les frais des services de garde réglementés pour atteindre une moyenne de 10 $ par jour ou moins dans plus de la moitié des provinces et des territoires, et de 50 % ou plus dans les autres provinces et territoires. Le Régime canadien de soins dentaires est maintenant offert aux enfants de moins de 18 ans qui sont membres d'une famille ayant un revenu inférieur à 90 000 $, aux personnes âgées de 65 ans et plus, et aux adultes qui ont un certificat fédéral valide pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées pour 2023.



