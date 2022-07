ST. JOHN'S, NL, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la conclusion de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines 2022 (CMEM) à St. John's, les co-présidents, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, et l'honorable Andrew Parsons, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé aujourd'hui que des progrès pour garantir que l'accès aux emplois, aux opportunités économiques, à la capacité financière et à la prospérité soit au rendez-vous dans l'ensemble du Canada dans la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.

Tout au long des séances de cette semaine, les ministres de l'énergie et des mines du Canada ont discuté des priorités dans le contexte d'une transition mondiale vers la carboneutralité. Les principaux domaines de collaboration, d'avancement et de discussion sont les suivants :

Accélérer le passage à des systèmes énergétiques plus abordables, plus fiables et plus propres pour le Canada et le monde entier. Tous les ministres ont reconnu que l'invasion non provoquée et injustifiable de l' Ukraine par la Russie et les sanctions subséquentes sur l'énergie et les produits connexes ont fondamentalement modifié le paysage énergétique mondial. Les ministres ont discuté de la nécessité de soutenir nos alliés en Europe en exportant davantage de produits énergétiques. Ils ont étudié différentes solutions aux problèmes d'accessibilité que les prix élevés de l'essence et de l'énergie posent aux Canadiens, dont celle d'augmenter l'approvisionnement en électricité propre qui alimentera les voitures, les maisons et les industries de l'avenir carboneutre. Le ministre Wilkinson a exhorté ses homologues à élaborer sans délai des plans pour établir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035, notamment en permettant l'échange de données et de pratiques exemplaires, et en soutenant les travaux du Conseil du réseau pancanadien.

Tous les ministres ont reconnu que l'invasion non provoquée et injustifiable de l' par la Russie et les sanctions subséquentes sur l'énergie et les produits connexes ont fondamentalement modifié le paysage énergétique mondial. Les ministres ont discuté de la nécessité de soutenir nos alliés en en exportant davantage de produits énergétiques. Ils ont étudié différentes solutions aux problèmes d'accessibilité que les prix élevés de l'essence et de l'énergie posent aux Canadiens, dont celle d'augmenter l'approvisionnement en électricité propre qui alimentera les voitures, les maisons et les industries de l'avenir carboneutre. Le ministre Wilkinson a exhorté ses homologues à élaborer sans délai des plans pour établir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035, notamment en permettant l'échange de données et de pratiques exemplaires, et en soutenant les travaux du Conseil du réseau pancanadien. Élaborer la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques pour favoriser la croissance économique, la compétitivité, le développement durable des ressources et les partenariats avec les Autochtones. Les provinces et territoires ont été invités à commenter la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, par le document de travail récemment publié. La Stratégie sera assurée d'un financement fédéral de 3,8 milliards de dollars et viendra compléter les stratégies provinciales actuelles. Les ministres ont également réalisé des progrès sur les objectifs du Plan canadien pour le secteur des minéraux et des métaux et ont renouvelé l'Accord géoscientifique intergouvernemental.

Les provinces et territoires ont été invités à commenter la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, par le document de travail récemment publié. La Stratégie sera assurée d'un financement fédéral de 3,8 milliards de dollars et viendra compléter les stratégies provinciales actuelles. Les ministres ont également réalisé des progrès sur les objectifs du Plan canadien pour le secteur des minéraux et des métaux et ont renouvelé l'Accord géoscientifique intergouvernemental. Collaborer à la Stratégie canadienne pour les bâtiments durables, ce qui permettra de créer des emplois locaux dans tout le Canada et de travailler à rendre le secteur du bâtiment résilient et carboneutre d'ici 2050. La Stratégie sera axée sur l'accélération du rythme des rénovations de bâtiments, garantissant que les bâtiments soient résilients et carboneutres dès le départ, et favorisant l'évolution des systèmes dans le secteur du bâtiment de l'avenir. Des consultations supplémentaires sur la Stratégie auprès des provinces, des territoires, des gouvernements et organisations autochtones, des municipalités et des intervenants seront tenues avant la publication de la version définitive en 2023.

La réalisation de progrès en matière de partenariat et de réconciliation avec les Autochtones est essentielle à tout travail dans les secteurs de l'énergie et des mines. Les ministres ont participé à une présentation des organisations autochtones nationales et régionales et ont entendu différentes histoires de réussite dans le domaine. Ils ont discuté des moyens pour faire progresser l'engagement fédéral à l'égard d'un cadre national de partage des bénéfices.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, s'est joint aux ministres lors de la CMEM. Dr. Birol a souligné le leadership du Canada dans la promotion d'une croissance propre pour un avenir énergétique sûr, ainsi que son approche régionale. Il a discuté du souhait de l'Europe de remplacer les importations de pétrole et de gaz russes par des solutions de rechange à faibles émissions de carbone provenant de partenaires commerciaux sûrs et fiables comme le Canada.

Au cours de la séance sur le leadership des jeunes précédant la conférence, le ministre Wilkinson a également annoncé que Ressources naturelles Canada créera un conseil des jeunes qui constituera une nouvelle tribune nationale sur les questions relatives aux ressources naturelles. Le travail de ce conseil des jeunes sera réalisé en consultation avec les membres de ce conseil et pourrait comprendre le soutien aux priorités du gouvernement fédéral en matière de bâtiments écologiques, de véhicules électriques, de plantation d'arbres et d'abolition des subventions pour les combustibles fossiles.

La collaboration aux niveaux fédéral, provincial et territorial, aux côtés de partenaires autochtones, demeure une priorité pour les ministres afin d'aider les Canadiens à saisir les opportunités économiques qu'offriront nos vastes ressources naturelles et un avenir à faibles émissions de carbone dans l'ensemble du pays. En juin, pour faire progresser ce travail, le ministre Wilkinson a créé les Tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources dont la première phase sera réalisée en partenariat avec la Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador.

La prochaine CMEM aura lieu au Québec en septembre 2023.

Citations

« En travaillant ensemble, les provinces, les territoires, le gouvernement fédéral et les principaux partenaires autochtones peuvent collectivement accélérer l'activité économique et positionner le Canada comme leader économique dans le passage mondial vers un avenir carboneutre. J'aimerais remercier mes homologues provinciaux et territoriaux pour leurs efforts de collaboration à atteindre nos objectifs communs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Il existe d'importantes opportunités économiques et environnementales pour Terre-Neuve-et-Labrador, qui est bien positionnée grâce à son potentiel minéral de classe mondiale et à l'abondance de ses ressources en énergie renouvelable. Nous poursuivons notre engagement en faveur d'une production carboneutre d'ici 2050 tout en assurant une transition verte équitable grâce à une structure environnementale, sociale et de gouvernance solide, associée à nos faibles émissions par baril par rapport à la moyenne internationale. Nous sommes impatients de continuer à travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral, nos homologues provinciaux, les groupes autochtones et l'industrie. »

L'honorable Andrew Parsons

Ministre de l'Industrie, de l'énergie et de la technologie

Faits en bref

La CMEM est le rassemblement annuel au Canada des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'énergie et des mines.

des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'énergie et des mines. Le rapport d'évaluation approfondie de l'Agence internationale de l'énergie a révélé que la richesse du Canada en matière d'électricité propre et son esprit novateur peuvent contribuer à une transformation sûre et abordable de son réseau d'énergie et à l'atteinte de ses objectifs ambitieux.

a révélé que la richesse du en matière d'électricité propre et son esprit novateur peuvent contribuer à une transformation sûre et abordable de son réseau d'énergie et à l'atteinte de ses objectifs ambitieux. Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador se sont tous deux engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Bureau du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]; Kelly-Anne Roberts, Relations avec les médias, Industrie, énergie et technologie, 709-729-5248, [email protected]