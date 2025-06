TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation étaient à Toronto pour la 113e réunion du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC]. Cette réunion était présidée par M. Paul Calandra, ministre de l'Éducation de l'Ontario.

Les discussions des membres du CMEC continuent d'être guidées par leur engagement en faveur d'une éducation de qualité pour tous les élèves et tous les étudiants et étudiantes partout au pays. Les ministres ont insisté sur l'importance de soutenir ceux-ci afin qu'ils puissent obtenir de solides résultats d'apprentissage, de créer des écoles plus sécuritaires et de veiller à ce que les provinces et les territoires demeurent concurrentiels sur la scène mondiale en préparant les élèves et les étudiantes et étudiants pour la réussite.

Au début de la réunion, les membres ont pris quelques instants pour rendre hommage à M. Nello Altomare, ancien ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, dont le décès plus tôt cette année les a tous profondément attristés.

Comme plusieurs régions du Canada sont actuellement touchées par des feux de forêt actifs et incontrôlables, les membres ont discuté de l'impact de ces feux de forêt sur les élèves et les étudiantes et étudiants, ainsi que des mesures qui peuvent être prises pour minimiser de manière proactive les perturbations dans leurs études et pour maximiser la sécurité et le soutien en matière de santé mentale pendant et après la situation d'urgence.

Les ministres ont participé à une série de discussions ciblées dans les domaines de l'éducation primaire-secondaire et postsecondaire. La première a porté sur divers enjeux de la sécurité à l'école, y compris l'intimidation (en personne et en ligne) et la violence. Les membres ont parlé de leurs approches respectives pour promouvoir des milieux d'apprentissage respectueux, inclusifs et sécuritaires et ont discuté de la façon dont les provinces et les territoires utilisaient les données pour soutenir leurs stratégies de prévention et d'intervention.

Un autre sujet important abordé concerne l'utilisation du téléphone cellulaire en milieu scolaire et ses répercussions sur l'attention, la santé mentale et les résultats scolaires des élèves. Les ministres ont discuté de différentes approches stratégiques, allant de restrictions ciblées jusqu'à une interdiction complète, tout en échangeant sur les expériences vécues au Canada et à l'étranger. La discussion a porté sur la recherche de stratégies efficaces pour soutenir une utilisation positive et équilibrée des technologies dans les environnements d'apprentissage.

En séance plénière, des spécialistes issus d'établissements d'enseignement et de l'industrie numérique sont venus alimenter les échanges entre les ministres afin d'explorer le rôle en rapide évolution de l'intelligence artificielle et des technologies numériques dans le domaine de l'éducation. Les membres ont ensuite échangé sur la façon dont les provinces et les territoires intégraient ces outils dans l'ensemble des systèmes d'éducation primaire-secondaire et postsecondaire. Leurs discussions ont porté sur la nécessité de politiques éthiques et inclusives et sur le potentiel de l'innovation numérique pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage.

Les ministres ont eu une discussion stratégique sur l'avenir de l'éducation postsecondaire au Canada. Ils se sont penchés sur les possibilités et les défis touchant l'ensemble des systèmes, y compris les changements aux partenariats en éducation avec les États-Unis.

Les ministres ont discuté d'approches novatrices pour aligner le développement des compétences et les possibilités d'apprentissage sur les exigences du marché du travail dans les provinces et les territoires, ainsi que de moyens de préparer les élèves et les étudiantes et étudiants à acquérir les compétences dont ils auront besoin pour réussir dans leurs futures carrières et pour contribuer solidement à leur collectivité.

Les ministres ont également examiné les répercussions de la politique fédérale sur les étudiantes et étudiants internationaux ainsi que son incidence sur la réputation mondiale du Canada comme destination d'études postsecondaires de premier choix. Les membres ont mis en commun leurs pratiques exemplaires et ont exploré divers moyens de raffermir l'image de marque mondiale du Canada en éducation. Par ailleurs, ils ont souligné de nouveau qu'il était important que le gouvernement fédéral collabore en amont avec les gouvernements provinciaux et territoriaux lorsque ses décisions ont une incidence sur l'éducation postsecondaire, et ont réaffirmé qu'il était nécessaire que de telles décisions soient respectueuses de la compétence exclusive des provinces et des territoires en matière d'éducation.

Pour la prochaine année, les ministres ont convenu de travailler ensemble afin de revoir leurs priorités dans le cadre de cet important forum intergouvernemental en recentrant son mandat pour soutenir plus efficacement les ministres dans leurs échanges sur leurs défis communs en matière d'éducation.

Avant de conclure la réunion, M. Calandra a accueilli la nouvelle présidente du CMEC, Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec.

« Ce fut une réunion productive, axée sur des solutions concrètes et pratiques - assurer la sécurité des élèves et les aider à terminer leurs études munis des compétences dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré M. Calandra. « Partout au pays, les parents s'attendent à des résultats, et c'est là notre priorité : de meilleurs résultats pour les élèves et une plus grande responsabilisation dans nos systèmes d'éducation. »

Mme Déry a remercié l'Ontario pour sa présidence des deux dernières années et a parlé de la façon dont elle voyait l'année à venir.

« Je suis très heureuse de prendre la relève de la présidence du CMEC », a souligné Mme Déry. « Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de continuer à travailler ensemble pour mieux répondre aux défis communs de main-d'œuvre et d'innovation. Au cœur de nos priorités : l'excellence et l'accessibilité au bénéfice de l'ensemble des élèves et des étudiants partout au Canada et de la société. »

Au sujet du CMEC

Fondé en 1967, le CMEC donne aux ministres de l'Éducation au Canada une voix collective et leur permet d'assumer leur leadership en éducation aux échelons pancanadien et international. L'organisme aide les provinces et les territoires à exercer leur compétence exclusive en éducation. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.

