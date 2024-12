TORONTO, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le Canada a obtenu d'excellents résultats lors du deuxième cycle du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), dont les conclusions ont été publiées aujourd'hui par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le PEICA évalue les compétences fondamentales des adultes en âge de travailler (16-65 ans) en littératie, en numératie et en résolution adaptative de problèmes, soit trois compétences qui contribuent à la réussite sur le plan personnel et professionnel dans un monde en constante évolution. Au total, 31 pays et économies ont participé au cycle II du PEICA, et au Canada en particulier, près de 11 700 personnes ont répondu à l'enquête. Celle-ci a été dirigée au Canada grâce à un effort de collaboration entre les provinces par l'entremise du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC], d'Emploi et Développement social Canada et de Statistique Canada. Elle permet à la fois des comparaisons transnationales et longitudinales, ce qui donne des renseignements précieux sur le développement des compétences et les résultats de l'éducation. Ce deuxième cycle de l'enquête du PEICA s'est déroulé en 2022-2023 et les personnes responsables de l'élaboration des politiques, le milieu de la recherche et le grand public peuvent désormais en consulter les résultats.

Points saillants des résultats canadiens du PEICA

Excellents scores dans tous les domaines - Les adultes du Canada ont obtenu des scores moyens de 271 en littératie, de 271 en numératie et de 259 en résolution adaptative de problèmes, qui dépassent tous les moyennes de l'OCDE de 259, de 262 et de 250, respectivement. Ces résultats placent le Canada parmi les 10 pays les plus performants de l'OCDE dans les trois domaines.

- Les adultes du Canada ont obtenu des scores moyens de 271 en littératie, de 271 en numératie et de 259 en résolution adaptative de problèmes, qui dépassent tous les moyennes de l'OCDE de 259, de 262 et de 250, respectivement. Ces résultats placent le Canada parmi les 10 pays les plus performants de l'OCDE dans les trois domaines. Niveaux de compétence - Le Canada avait l'une des plus petites proportions d'adultes se situant aux deux niveaux de littératie les plus faibles (19 p. 100) comparativement à la moyenne de l'OCDE de 27 p. 100.

- avait l'une des plus petites proportions d'adultes se situant aux deux niveaux de littératie les plus faibles (19 p. 100) comparativement à la moyenne de l'OCDE de 27 p. 100. Impact de l'éducation - L'enseignement supérieur demeure un moteur essentiel du développement des compétences, les adultes titulaires d'un baccalauréat ou d'un grade plus élevé obtenant régulièrement de meilleurs résultats que ceux dont le niveau de scolarité est moins élevé.

- L'enseignement supérieur demeure un moteur essentiel du développement des compétences, les adultes titulaires d'un baccalauréat ou d'un grade plus élevé obtenant régulièrement de meilleurs résultats que ceux dont le niveau de scolarité est moins élevé. Rendement des immigrantes et immigrants - Alors que les adultes nés au Canada ont obtenu en moyenne de meilleurs résultats que les groupes d'immigrantes et immigrants, l'écart en numératie était moins important que celui en littératie et en résolution adaptative de problèmes. Les immigrantes et immigrants de longue date ont démontré des compétences plus élevées que celles des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, ce qui fait du Canada l'un des seuls pays où les immigrantes et immigrants de deuxième génération ont obtenu des résultats équivalents ou supérieurs à ceux des adultes non issus de l'immigration dans les trois domaines. Ces résultats mettent en lumière les répercussions positives de l'intégration et de la maîtrise de la langue.

Stabilité et progrès au fil du temps

Les scores du Canada en numératie au cycle II du PEICA indiquent ont légèrement augmenté par rapport aux scores du cycle I du PEICA, alors que les scores en littératie sont demeurés stables. La résolution adaptative de problèmes, évaluée pour la première fois en 2022, fournit de nouveaux points de référence à des fins d'analyse future. Ces résultats soulignent l'engagement soutenu du Canada envers le développement des compétences, tout en faisant ressortir les domaines nécessitant une amélioration continue, dans un monde où ces compétences deviennent de plus en plus importantes en milieu de travail.

Contexte et importance du PEICA à l'échelle internationale

Le PEICA sert de pierre angulaire à l'évaluation internationale des compétences, en offrant une vue d'ensemble des compétences des adultes dans les pays participants de l'OCDE. L'enquête éclaire l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, ce qui permet aux pays de mieux comprendre et combler les lacunes en matière de compétences au sein de leur population, tout en évaluant l'impact des initiatives précédentes et des autres facteurs. Elle rend aussi possible l'analyse approfondie de plusieurs questions éducatives et économiques, compte tenu de la richesse des variables explicatives contenues dans les données. Les excellents résultats du Canada reflètent non seulement la qualité de ses systèmes d'éducation, mais aussi la capacité de sa main-d'œuvre à s'adapter aux crises et aux défis mondiaux, comme la pandémie.

Remerciements

Le CMEC et ses partenaires tiennent à remercier les milliers de personnes qui ont participé à l'enquête. Leurs contributions sont essentielles à l'élaboration de politiques relatives à l'éducation et aux compétences qui profitent à tous les Canadiens et Canadiennes.

Pour un examen détaillé des résultats canadiens du PEICA, visitez https://www.peicacda.ca/. Le rapport international de l'OCDE se trouve au https://www.oecd.org/fr/about/programmes/piaac.html.

Fondé en 1967, le CMEC donne aux ministres de l'Éducation au Canada une voix collective et leur permet d'assumer leur leadership en éducation aux échelons pancanadien et international. L'organisme aide les provinces et les territoires à exercer leur compétence exclusive en éducation. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.

