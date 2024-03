OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, et l'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, ont fait la déclaration suivante en réponse à la publication par les États-Unis de la règle finale concernant la réglementation sur l'étiquetage volontaire « Produit des États-Unis » pour les produits de viande, de volaille et d'œufs.

« Les secteurs de la viande et du bétail du Canada et des États-Unis travaillent en étroite collaboration, et soutiennent la sécurité alimentaire ainsi que les systèmes alimentaires locaux et régionaux. Notre relation indispensable permet aux producteurs, aux transformateurs et aux consommateurs des deux côtés de la frontière de bénéficier de marchés efficaces, stables et compétitifs, tout en garantissant un approvisionnement fiable en produits de haute qualité.

Le Canada demeure préoccupé par toute mesure susceptible de perturber les chaînes d'approvisionnement fortement intégrées de la viande et du bétail en Amérique du Nord.

Nous sommes déçus que la règle finale ne semble pas tenir compte des préoccupations que nous avons continuellement exprimées concernant notre relation commerciale importante et unique. Le Canada compte soulever cette question lors de la réunion trilatérale avec les ministres de l'agriculture des États-Unis et du Mexique qui doit se tenir au Colorado, à la fin du mois.

Nous examinons attentivement la règle finale et suivrons de près son incidence et sa mise en œuvre, notamment à la lumière des obligations des États-Unis en matière de commerce international, afin de garantir que notre secteur de la viande puisse continuer à bénéficier d'un accès prévisible et sans entrave au marché des États-Unis. »

