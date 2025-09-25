Ils ont pu échanger avec des acteurs de premier plan en IA pour faire avancer les priorités canadiennes dans ce domaine et dans le secteur numérique

MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Cette semaine, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, ont participé à l'événement ALL IN, où ils ont rencontré des acteurs de premier plan des communautés de l'IA d'ici et d'ailleurs, dans le but de stimuler l'innovation et de favoriser la collaboration entourant la mise au point responsable et stratégique des technologies d'IA.

ALL IN, qui est organisé par Scale AI, l'une des cinq grappes d'innovation mondiales du Canada, est l'événement par excellence pour faire avancer l'IA nationale. L'édition de 2025 a réuni plus de 6 000 leaders, experts, chercheurs et innovateurs provenant de près de 40 pays.

La ministre Joly a clôturé la conférence de Scale AI avec une allocution dans laquelle elle a réitéré le fort leadership et la vision stratégique du Canada à l'égard de l'IA et des technologies émergentes. Elle a souligné le rôle vital des grappes d'innovation mondiales dans le développement d'applications habilement structurées, sécuritaires et souveraines faisant appel à l'IA qui sont destinées à des secteurs clés : les technologies numériques, la fabrication de pointe, les protéines d'origine végétale, les chaînes d'approvisionnement et l'industrie océanique. Tout au long de l'événement, la ministre a pu discuter avec des innovateurs d'ici et d'ailleurs de recherches révolutionnaires pouvant avoir des retombées concrètes, y compris dans les domaines de la défense nationale, de la cybersécurité et de l'infrastructure essentielle. Elle a également rencontré des chefs de file de l'industrie et des partenaires stratégiques clés pour examiner les possibilités de collaboration et réaffirmer l'engagement du gouvernement fédéral d'investir en IA et en recherche quantique, deux secteurs clés pour la résilience économique et la sécurité nationale du Canada.

De son côté, le ministre Solomon s'est fait le champion visible de l'innovation canadienne à l'événement ALL IN, où il a prononcé un discours au cours duquel il a mis en lumière le leadership du Canada en matière d'IA et fait ressortir le rôle central de la souveraineté numérique dans l'établissement de l'économie du futur. Il a annoncé la création d'un groupe de travail sur la stratégie en matière d'IA, qui réunira des chercheurs, des entrepreneurs et des partenaires de l'industrie de premier ordre pour définir la prochaine phase de la stratégie canadienne sur l'IA. Le ministre a également participé à des groupes de discussion, dont ceux intitulés « Tous les regards sur le Canada : bâtir l'avenir mondial de l'IA » et « Accélérer l'adoption de l'IA agentique par les entreprises », où il a souligné que le Canada devait se doter des outils et des règles nécessaires pour tirer profit de l'ère numérique, tout en s'associant à d'autres pays en toute confiance.

Le gouvernement du Canada est bien conscient que l'IA évolue rapidement, et il est déterminé à tirer parti des avantages qu'elle offre, à relever les défis connexes et à rehausser la confiance du public à son égard. En organisant des événements comme ALL IN, en effectuant des investissements ciblés et en soutenant l'utilisation responsable de l'IA, le Canada compte bien renforcer son écosystème d'IA et stimuler la productivité à l'échelle nationale.

« La conférence ALL IN de Scale AI rassemble les esprits brillants et les innovateurs de premier plan qui conçoivent les nouvelles technologies dans les domaines de l'IA et de l'informatique quantique, et façonnent l'économie du futur. Dans le cadre de ses programmes, comme celui des grappes d'innovation mondiales, le gouvernement du Canada investit dans des écosystèmes d'innovation qui renforcent le leadership du Canada en matière de technologies de pointe, et favoriseront la prospérité et la résilience du Canada en plus d'assurer sa sécurité nationale. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada doit poursuivre ses efforts pour favoriser l'adoption sécuritaire et à la mise au point accélérée de l'IA, tout en renforçant sa souveraineté numérique, s'il veut se doter de l'économie la plus robuste du G7. Dans cette optique, nous avons créé un groupe de travail sur la stratégie en matière d'IA, qui ralliera les esprits les plus brillants du Canada dans le but de définir les prochaines étapes. Notre pays a contribué à inventer l'IA moderne. Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir l'avenir en y ayant recours, avec la participation des Canadiens, et au profit des Canadiens et du reste du monde. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

ALL IN est l'événement voué à l'intelligence artificielle (IA) le plus important au Canada . L'édition de 2025 était la plus ambitieuse à ce jour, puisque plus de 6 000 participants canadiens et étrangers y étaient attendus, dont des dirigeants d'entreprise, des ministres étrangers, des chercheurs de premier plan et des décideurs des secteurs de la défense, de l'infrastructure et des technologies critiques.

. L'édition de 2025 était la plus ambitieuse à ce jour, puisque plus de 6 000 participants canadiens et étrangers y étaient attendus, dont des dirigeants d'entreprise, des ministres étrangers, des chercheurs de premier plan et des décideurs des secteurs de la défense, de l'infrastructure et des technologies critiques. Le programme des grappes d'innovation mondiales soutient les investissements en collaboration avec l'industrie pour bâtir de manière accélérée au Canada des écosystèmes novateurs offrant un avantage concurrentiel sur la scène mondiale. Les grappes procurent des résultats aux Canadiens en accélérant l'innovation, en créant des emplois de grande qualité, en investissant dans des projets prometteurs et en aidant les entreprises à prendre de l'expansion.

des écosystèmes novateurs offrant un avantage concurrentiel sur la scène mondiale. Les grappes procurent des résultats aux Canadiens en accélérant l'innovation, en créant des emplois de grande qualité, en investissant dans des projets prometteurs et en aidant les entreprises à prendre de l'expansion. Au 30 juin 2025, les grappes avaient annoncé 627 projets estimés à plus de 3,07 milliards de dollars. De cette somme, plus de 1,17 milliard de dollars proviennent du financement alloué au programme des grappes. Plus de 261 de ces projets sont liés à l'IA, ce qui représente un investissement total de 1,48 milliard de dollars, dont 533,4 millions de dollars proviennent du financement alloué au programme.

Au 30 juin 2025, les grappes avaient annoncé 47 projets estimés à plus de 188,9 millions de dollars. De cette somme, 79,7 millions de dollars proviennent du financement alloué au pilier Commercialisation de la Stratégie.

Dans le cadre du pilier Commercialisation de la phase 2 de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, qui a été annoncée dans le budget de 2021, les Instituts nationaux d'IA - Amii (à Edmonton ), Mila (à Montréal) et l'Institut Vecteur (à Toronto ) - mettent en œuvre des programmes pour répondre aux besoins des entreprises et relever des défis sociaux pressants au moyen de l'IA.

), Mila (à Montréal) et l'Institut Vecteur (à ) - mettent en œuvre des programmes pour répondre aux besoins des entreprises et relever des défis sociaux pressants au moyen de l'IA. Le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA en décembre 2024 et lui a octroyé un financement de plus de 2 milliards de dollars pour soutenir de nouvelles initiatives qui visent à doter les chercheurs canadiens et les entreprises du domaine de l'IA des outils dont ils ont besoin pour se démarquer dans un contexte mondial en rapide évolution.

a lancé la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA en décembre lui a octroyé un financement de plus de 2 milliards de dollars pour soutenir de nouvelles initiatives qui visent à doter les chercheurs canadiens et les entreprises du domaine de l'IA des outils dont ils ont besoin pour se démarquer dans un contexte mondial en rapide évolution. Dans le budget de 2024, le gouvernement a alloué 39,2 millions de dollars à CodeCan, un programme qui offre du financement à des organismes à but non lucratif pour qu'ils aident des instructeurs et des jeunes, et tout spécialement des jeunes issus des groupes sous-représentés, à acquérir des compétences numériques, notamment en matière de codage et d'IA.

Le gouvernement reconnaît qu'il est nécessaire de promouvoir la mise au point et le déploiement responsables et sécuritaires des technologies d'IA, et encourage les entreprises et les autres acteurs à concevoir et à gérer de manière responsable les systèmes d'IA.

Le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, lancé en septembre 2023, précise ce qui est attendu des organisations qui conçoivent et gèrent des systèmes d'IA, pour encourager la mise en place responsable, transparente et sécuritaire de l'IA. Le Code continue d'attirer des signataires qui souhaitent signaler publiquement leur engagement envers ses principes. Jusqu'à présent, 46 signataires ont adhéré au Code, dont de jeunes entreprises et des entreprises en expansion, des organismes de recherche de calibre mondial et des entreprises figurant au palmarès Fortune 500.

