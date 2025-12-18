MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, participera à un échange informel organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal. La ministre en profitera pour parler des possibilités qui peuvent découler de l'adoption d'une stratégie industrielle intégrée dans un contexte d'incertitude mondiale.

Date : Le jeudi 18 décembre 2025

Heure : 7 h 45 (heure de l'Est)

Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès du Conseil des relations internationales de Montréal pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

