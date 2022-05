Les ministres Guilbeault et Wilkinson font progresser l'action climatique, la sécurité énergétique et la protection de l'environnement au cours de la réunion ministérielle du G7

De : Environnement et Changement climatique Canada

BERLIN, Allemagne, le 27 mai 2022 /CNW/ - Dans les dossiers de la préservation de la qualité de l'air et de la protection de notre planète, le monde ne peut plus se permettre d'attendre. La réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement a eu lieu cette semaine à Berlin, en Allemagne, au moment où l'action climatique est une urgence pour que le monde puisse apporter des solutions aux enjeux liés à la sécurité énergétique et saisir les débouchés d'une économie carboneutre.

Au cours de réunions avec leurs homologues internationaux, qui se sont déroulées sur trois jours, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, et le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont défendu le rôle du Canada sur la scène internationale dans la lutte contre les changements climatiques, la création de partenariats solides pour faire progresser la sécurité énergétique et minérale, ainsi que la prise de mesures urgentes pour protéger la nature et stopper la perte de biodiversité. Dans un communiqué détaillé, les pays du G7 ont réitéré et renforcé leurs engagements en ce sens.

En particulier, le Canada a réalisé des progrès dans les grandes priorités suivantes :

Mener des actions climatiques ambitieuses dans les pays du G7 et le monde entier. À l'issue des négociations, les pays du G7 ont tous fait des avancées considérables dans l'élimination progressive la production d'électricité au charbon sans dispositif d'atténuation et la décarbonisation des réseaux électriques d'ici 2035. Les ministres Guilbeault et Wilkinson ont notamment souligné l'importance d'une approche sectorielle de la décarbonisation, comme l'a fait le Canada dans son plan de réduction des émissions de 2030. Les pays du G7 se sont également engagés à éliminer progressivement le financement international des projets de combustibles fossiles d'ici la fin de cette année. Le Canada a d'ailleurs pris cet engagement à la COP26 , qui s'est déroulée à Glasgow , et, depuis, il encourage les autres pays du G7 à emboîter le pas. Le Canada demeure résolu à éliminer progressivement les subventions accordées aux combustibles fossiles au pays d'ici 2023, soit deux ans plus tôt que prévu. De plus, pour s'assurer que les pays du monde entier puissent faire face aux effets des changements climatiques, les membres du G7 ont convenu de doubler le financement pour le climat destiné à soutenir l'adaptation dans les pays en développement, ce qui s'inscrit dans l'objectif des nations membres de mobiliser 100 milliards de dollars.

Grâce au rôle de dirigeant du Canada dans l'établissement de liens entre ces trois grandes priorités - soit l'action climatique, l'énergie propre et la protection de la nature - ainsi que dans la démonstration de mesures concrètes, les ministres ont donné une impulsion aux engagements mondiaux. Ce rôle de dirigeant se traduira d'ailleurs par une suite d'événements sur la scène mondiale auxquels participera le Canada au cours des prochains mois, notamment le Sommet de l'Accord économique et commercial global sur les technologies propres, la COP15 de la Convention sur la diversité biologique et la COP27 de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

« Les priorités du Canada en matière d'action climatique et de protection de la nature ont été au cœur des discussions avec nos partenaires du G7. Ces derniers ont convenu que, malgré les progrès réalisés, chacun doit devancer ses échéances. Le monde ne peut plus attendre; nous devons continuer de nous mobiliser et de prendre des mesures. Les dirigeants du G7 ont clairement fait savoir que la sécurité énergétique et la lutte contre les changements climatiques sont des objectifs qui se renforcent mutuellement. Les engagements que nous avons pris aujourd'hui placent le Canada dans une position de force pour aider le monde entier à lutter contre les changements climatiques, à protéger la nature et à bâtir un avenir solide pour les gens, partout sur la planète. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Alors que nous réalisons des progrès pour bâtir une économie et un monde à la fois propres et prospères, il est essentiel de travailler avec nos partenaires internationaux du G7 pour faire avancer nos engagements nationaux et internationaux pour le climat. Il est désormais de plus en plus important que tous les pays du G7 conjuguent leurs efforts et qu'ils agissent de concert pour s'attaquer aux enjeux liés à l'énergie et aux ressources. En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir de réels progrès en matière d'énergie propre, d'air pur et d'avenir propre. Le Canada demeure résolu à diriger les marchés et la sécurité énergétiques mondiaux afin de soutenir la communauté internationale.

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Le G7 est composé du Canada, de la France , de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne. La présidence du G7, exercée à tour de rôle par un des pays membres, établit le programme de l'année en consultation avec les partenaires du G7. L'Allemagne en assume la présidence en 2022, et , cette année, l'Indonésie y a participé à titre de présidente du G20.

Le Canada élabore actuellement une stratégie de minéraux critiques , qui sera publiée plus tard cette année. Le budget de 2022 a réservé 3,8 milliards de dollars pour le développement de minéraux critiques au Canada.

travaille à l'élaboration de normes pour l'intensité en carbone de l'hydrogène propre, qui sont essentielles pour permettre le commerce mondial. Durant la réunion du G7, le Canada a insisté sur la nécessité d'une transition vers des sources d'énergie propre et a souligné qu'il aidait les pays en développement à éliminer progressivement leur utilisation du charbon, notamment par son apport de 1 milliard de dollars au programme de transition accélérée de l'industrie du charbon du Fonds d'investissement climatique.

Le Canada s'est joint aux partenaires du G7 pour lancer le pacte d'action pour l'hydrogène du G7, un groupe axé sur la décarbonisation de nos économies en établissant un rôle central de l'hydrogène propre et de ses dérivés, dont l'ammoniac, pour atteindre la carboneutralité et créer un avenir énergétique sûr.

La conservation de la diversité biologique L'utilisation durable de ses éléments Le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques

