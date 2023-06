OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la gestion des urgences se sont rencontrés virtuellement aujourd'hui pour discuter des progrès réalisés à l'égard des priorités communes en matière de sécurité civile.

La réunion a été coprésidée par M. Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, et par M. Doyle Piwniuk, ministre du Transport et de l'Infrastructure et ministre responsable de la sécurité civile du Manitoba.

Cette rencontre s'inscrit dans le contexte où des feux de forêt sans précédent ont dévasté certaines régions. Les ministres ont mis en commun des informations sur la préparation et les mesures d'intervention et ont souligné l'importance cruciale pour tous les partenaires en matière de sécurité civile au Canada de collaborer et d'améliorer la résilience aux catastrophes. Ils ont salué le travail extraordinaire des intervenants d'urgence, des membres des Forces armées canadiennes, des bénévoles, des organisations non gouvernementales et des intervenants en sécurité civile dans les collectivités autochtones, des municipalités et des deux ordres de gouvernement dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt.

Examen des Accords d'aide financière en cas de catastrophe

À l'occasion de cette rencontre, les ministres des provinces et territoires ont pu exprimer leur avis face au processus d'examen des accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), notamment dans le contexte où les provinces et les territoires sont confrontés à une hausse marquée des catastrophes incluant celles liées au climat. Ils ont également discuté de la planification du processus de modernisation et de la façon dont le gouvernement du Canada continuera d'impliquer les gouvernements des provinces et des territoires dans la mise à jour du programme, notamment par des ateliers régionaux, des travaux collaboratifs et un dialogue ouvert.

Les ministres ont également été informés des conclusions de l'étude du Comité consultatif sur les AAFCC et des résultats de l'examen général des AAFCC. Ceux-ci préconisent un programme modernisé capable de continuer à soutenir les provinces et les territoires et d'accroître la résilience face aux risques de catastrophes futures.

Assurance contre les inondations

Les ministres ont discuté de l'état d'avancement et des enjeux relatifs à l'élaboration d'un programme d'assurance contre les inondations à faible coût. Un tel programme offrirait aux propriétaires une meilleure protection dans un environnement de risque changeant. Le programme pourrait permettre de transférer le risque financier des ménages aux assureurs, ce qui serait appuyé par un programme de réassurance public dans lequel les partenaires provinciaux, territoriaux et fédéraux pourraient jouer un rôle.

Système national d'alertes au public

Les ministres ont examiné l'état d'avancement des travaux visant à renforcer le fonctionnement, la durabilité et la gouvernance du Système national d'alertes au public, et à étudier les modèles de financement possibles en collaboration avec les provinces et territoires. Les ministres ont aussi passé en revue les recommandations en matière d'alerte au public formulées dans le récent rapport final de la Commission des pertes massives intitulé « Redresser la barre ensemble ».

Les ministres ont demandé à leurs équipes respectives de poursuivre ce travail et d'examiner les recommandations du rapport de la Commission des pertes massives concernant les alertes au public, notamment son appel à la mise en place d'un cadre d'alerte.

Réseau à large bande de sécurité publique

Les ministres ont discuté de la poursuite des travaux visant le développement d'un réseau à large bande de sécurité publique au Canada, avec une approche pancanadienne coordonnée, dont l'accent sera mis sur les prochaines étapes pour établir un cadre de gouvernance. Les ministres ont réaffirmé la nécessité que ce système soit interopérable et qu'il prenne en considération les particularités des différentes régions au Canada.

Plan d'action de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada

Les ministres ont discuté des progrès importants réalisés dans le cadre des initiatives de sécurité civile dont les détails sont exposés dans le Plan d'action intérimaire de la Stratégie de sécurité civile de 2021-2022 des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ils ont échangé sur les priorités communes qui s'inscrivent dans les quatre piliers de la sécurité civile : prévention et atténuation, préparation, intervention et rétablissement.

Les ministres ont convenu de prolonger le plan d'action intérimaire de 2021-2022 jusqu'en décembre 2023 afin de continuer à faire avancer les travaux à l'appui de ses cinq actions stratégiques, y compris l'engagement FPT continu pour assurer une forte cohésion en matière de sécurité civile, l'amélioration de la compréhension pancanadienne des risques de catastrophe et la réduction des risques d'inondation dans l'ensemble du Canada. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continueront leurs travaux afin de mettre au point une nouvelle version du plan d'action global.

Les ministres ont convenu de se rencontrer à nouveau en décembre 2023. À cette occasion, ils rencontreront également les organisations autochtones nationales dans le cadre d'une réunion dédiée.

CITATIONS

« La fréquence et la gravité des catastrophes naturelles, notamment des inondations et des feux de forêt, augmentent d'année en année. Tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour assurer la sécurité des Canadiens et des collectivités dans lesquelles ils vivent. Des forums comme celui-ci sont un excellent exemple de ce partenariat en action, et je tiens à remercier mes collègues provinciaux et territoriaux de leur collaboration continue alors que nous travaillons à renforcer la sécurité civile au Canada. »

M. Bill Blair

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Le Manitoba continue de collaborer avec ses partenaires à la coordination et à l'intégration d'activités visant à atténuer les catastrophes naturelles telles que les feux de forêt et les inondations afin d'assurer la résilience et la sécurité de tous les citoyens du pays. La collaboration continue de tous les ordres de gouvernement aidera à promouvoir des priorités communes pour faire progresser les programmes de résilience au climat et à miser sur des approches novatrices pour résoudre les problèmes liés aux catastrophes. »

M. Doyle Piwniuk

Ministre du Transport et de l'Infrastructure, responsable de la sécurité civile, Manitoba

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]; Miranda Dubé, Attachée de presse, Ministre du Transport et de l'Infrastructure, Gouvernement du Manitoba, [email protected]