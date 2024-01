HALIFAX, NS, le 15 janv. 2024 /CNW/ - L'élaboration d'un cadre sur mesure pour une initiative d'innovation dans le Canada atlantique, afin de trouver des solutions pour une augmentation rapide de l'offre de logements dans les provinces de l'Atlantique, a été au centre des discussions entre le ministre Sean Fraser et les ministres du Logement des provinces de l'Atlantique, lors de leur réunion d'aujourd'hui à Halifax.

Les ministres du gouvernement fédéral et des provinces de l'Atlantique ont reconnu l'élan donné par les récentes réalisations et les progrès déjà accomplis, et ont convenu qu'une collaboration continue entre les deux ordres de gouvernement était nécessaire pour relever les défis auxquels est confronté le secteur du logement :

Encourager la construction en usine

Les méthodes d'approvisionnement en matériaux de construction innovants ont été au cœur des discussions sur l'incitation à la construction de maisons préfabriquées. Les ministres ont convenu de définir des options, y compris des approches non réglementaires, pour améliorer l'harmonisation des pratiques de construction, en particulier pour les méthodes de construction modulaire et en bois massif, dans l'ensemble du Canada atlantique.

Création d'une section pour le Canada atlantique dans le catalogue du logement

Conscients de l'intérêt considérable que suscite l'initiative récemment annoncée par le gouvernement fédéral concernant le catalogue de conception de logements, les ministres de l'Atlantique ont discuté de la possibilité de collaborer avec le gouvernement fédéral afin d'inclure des options régionales particulières dans le catalogue de conceptions de logements préapprouvées. Cela inclurait le développement de maisons modulaires, un secteur dans lequel les provinces de l'Atlantique sont prêtes à jouer un rôle de chef de file.

Une souplesse qui tient compte des besoins uniques de la région de l'Atlantique

Tout au long des discussions, on a souligné l'évolution significative du paysage du logement dans les provinces de l'Atlantique au cours des cinq dernières années. La croissance rapide de la population, tant dans les grandes villes que dans les zones rurales, ainsi que les effets des taux d'intérêt élevés, de l'inflation et des pénuries de main-d'œuvre ont contribué aux difficultés à trouver des logements abordables et disponibles dans la région. Les ministres ont reconnu à l'unanimité qu'il n'existe pas de solution unique pour résoudre ces problèmes, et qu'il faut faire preuve de souplesse et prévoir des fonds ciblés pour trouver des solutions en matière de logement qui répondent aux besoins locaux.

Les provinces de l'Atlantique et le gouvernement fédéral se sont engagés à renforcer la collaboration régionale et à travailler ensemble pour mettre au point des méthodes de construction innovantes, accroître la productivité et assurer la durabilité et l'accessibilité du secteur du logement au Canada atlantique.

Citations

« Les défis auxquels sont confrontées les provinces de l'Atlantique exigent une solution unique. Les discussions d'aujourd'hui ont réitéré l'engagement de notre gouvernement à travailler en collaboration avec nos partenaires provinciaux pour résoudre les problèmes complexes qui ont une incidence sur l'offre et l'accessibilité des logements dans le Canada atlantique. Le gouvernement fédéral continuera d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour accélérer les développements futurs, exploiter des méthodes de construction nouvelles et novatrices et créer des logements abordables et accessibles dans les collectivités des provinces de l'Atlantique. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis encouragé par la démonstration claire qui a été faite aujourd'hui de l'engagement commun à faire les choses différemment, plus rapidement et de manière plus collaborative, dans l'intérêt de tous nos citoyens. Notre population essentiellement rurale a besoin de solutions uniques. Nous continuerons de travailler avec notre partenaire fédéral pour mettre en place ces initiatives, et d'autres initiatives à venir, afin de soutenir la croissance de l'économie et de la population de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, Nouvelle-Écosse

« La réunion d'aujourd'hui a été productive et encourageante, comme chaque rencontre avec mes homologues des provinces atlantiques. Nous sommes tous d'accord pour dire que le besoin de logements sûrs, sécurisés et confortables est crucial dans notre région. Je suis convaincu que si les gouvernements fédéral, provincial et municipal du Canada atlantique travaillent tous à répondre à ce besoin, nous constaterons des réussites dans nos administrations. »

L'honorable Jill Green, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard profite de cette occasion pour poursuivre les discussions avec ses collègues de la région de l'Atlantique sur la façon d'accroître l'offre de logements et de résoudre les problèmes d'accessibilité et d'abordabilité auxquels sont confrontés les Canadiens de la région de l'Atlantique. Pour renforcer le secteur du logement et répondre aux besoins diversifiés et croissants de notre population, il faut un engagement coordonné et à long terme de la part de tous les ordres de gouvernement. Nous devons nous appuyer sur nos réussites, éliminer les obstacles au développement et trouver des solutions novatrices susceptibles d'apporter un réel changement dans nos collectivités. »

L'honorable Rob Lantz, ministre du Logement, des Terres et des Communautés, Île-du-Prince-Édouard

« Terre-Neuve-et-Labrador se réjouit de la réunion d'aujourd'hui avec ses collègues de l'Atlantique et du gouvernement fédéral, qui a porté sur l'adoption d'une approche régionale visant à stimuler l'innovation et la productivité afin d'accélérer l'offre de logements. Des partenariats solides qui tirent parti de notre expertise et de nos ressources collectives sont essentiels pour répondre aux besoins divers et croissants en matière de logement dans les collectivités de notre province et de la région de l'Atlantique. »

L'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

