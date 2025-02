OTTAWA, ON, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante pour souligner le 80e anniversaire de la fin de la participation du Canada à la campagne d'Italie :

« De 1943 à 1945, plus de 93 000 Canadiens ont combattu aux côtés de nos partenaires alliés dans des conditions extrêmement difficiles et dans les batailles parmi les plus violentes de la Seconde Guerre mondiale.

La campagne d'Italie a représenté un effort important en vue de vaincre les forces de l'Axe. Les troupes canadiennes ont joué un rôle crucial dans des opérations clés, notamment l'assaut sur la Sicile, la bataille d'Ortona, les combats intenses dans la vallée du Liri et la rupture de la ligne gothique sur la route de Rimini. Ces batailles ont mis à l'épreuve le courage, la détermination et la résilience de nos soldats, souvent face à une résistance acharnée. Au moment où le 1er Corps canadien commençait son mouvement vers le nord-ouest de l'Europe en février 1945, la campagne d'Italie avait fait plus de 26 000 victimes canadiennes. De ce nombre, près de 6 000 ont perdu la vie.

À l'occasion de l'anniversaire de la fin de la participation du Canada à la campagne d'Italie, nous honorons la mémoire de ceux qui ont combattu et sont morts en Italie, et nous reconnaissons le courage et l'engagement de tous ceux qui ont servi. Aujourd'hui, nous pensons à des personnes comme le Soldat (à la retraite) Joseph-Amable Dubé, qui a participé à l'invasion alliée de la Sicile et à la bataille de Monte Cassino, et la Lieutenante (à la retraite) Maxine Llewellyn Bredt, qui a servi en Italie pendant toute la durée de la campagne d'Italie en tant qu'infirmière militaire au sein du Corps de santé royal canadien.

En réfléchissant au passé, nous réaffirmons également notre engagement à soutenir nos vétérans et vétéranes et à veiller à ce que leurs histoires et leurs sacrifices ne soient jamais oubliés. La campagne d'Italie a été un moment charnière de la Seconde Guerre mondiale qui témoigne de la force de l'armée canadienne et du dévouement de ceux qui ont risqué leur vie pour ramener la paix en Italie.

N'oublions jamais. »

