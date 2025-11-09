TORONTO, le 9 nov. 2025 /CNW/ - Les bouleversements commerciaux mondiaux, la rapide évolution des technologies et la transition propre transforment l'économie mondiale. La stratégie économique du Canada doit être adaptée - et rapidement. Le budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan visant à rendre notre économie plus forte, autosuffisante et résiliente aux chocs mondiaux. Il catalysera plus de mille milliards de dollars en investissements au cours des cinq prochaines années, ce qui stimulera la croissance dans les infrastructuresnucléaires, hydroélectriques, éoliennes, de stockage d'énergie et de réseau électrique afin de faire du Canada un chef de file dans l'économie à faibles émissions de carbone.

Les investissements dans un avenir propre représentent non seulement un impératif moral, mais également la plus grande occasion commerciale de notre époque. Alors que le monde se dirige vers la carboneutralité, la compétitivité du Canada sur le plan climatique définira le leadership de notre pays sur la scène mondiale. D'ici 2035, le marché des technologies propres triplera et la demande d'électricité propre doublera. Pour être concurrentiel, le Canada doit investir en conséquence.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ont présenté la nouvelle Stratégie de compétitivité climatique du gouvernement au Pearl Street Energy Centre, à Toronto. La stratégie, qui permet au Canada d'être compétitif et de gagner dans ce nouveau paysage mondial, repose sur trois piliers :

Stimuler l'investissement au moyen de crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie propre afin qu'il soit plus abordable pour les industries canadiennes de faire la transition vers l'énergie propre, de moderniser les réseaux électriques, d'accroître les énergies renouvelables, d'augmenter le stockage d'énergie et de renforcer les liens énergétiques entre les provinces. Pour ce faire, notre plan prévoit les mesures suivantes : Mettre en œuvre le crédit d'impôt à l'investissement de 15% pour l'électricité propre et éliminer les conditions que doivent remplir les gouvernements provinciaux et territoriaux pour que leurs sociétés d'État soient admissibles au crédit d'impôt. Allonger la liste des minéraux critiques admissibles au crédit d'impôt à l'investissement de 30% pour la fabrication de technologies propres. Propulser la réalisation de projets énergétiques abordables à zéro émission nette grâce aux crédits d'impôt dans les domaines suivants : Technologie propre - L'élargissement de l'admissibilité aux systèmes qui produisent de l'électricité, de la chaleur ou les deux à partir de déchets de biomasse, et la modification des critères d'admissibilité pour les petits projets d'énergie nucléaire. Hydrogène propre - L'inclusion de la production d'hydrogène par pyrolyse du méthane dans ce crédit d'impôt. Prolonger de cinq ans, soit jusqu'en 2035 , la valeur totale du crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone .

afin qu'il soit plus abordable pour les industries canadiennes de faire la transition vers l'énergie propre, de moderniser les réseaux électriques, d'accroître les énergies renouvelables, d'augmenter le stockage d'énergie et de renforcer les liens énergétiques entre les provinces. Pour ce faire, notre plan prévoit les mesures suivantes : Améliorer l'efficacité de la tarification du carbone industriel pour réduire les émissions et offrir une certitude à long terme aux entreprises et aux investisseurs. L'efficacité des marchés du carbone dans le secteur industriel est essentielle pour stimuler les investissements dans la croissance propre et la réduction des émissions. Nous nous engageons à améliorer l'efficacité des marchés du carbone dans l'ensemble du pays pour donner à l'industrie la confiance et la prévisibilité dont elle a besoin pour investir et prospérer. Pour ce faire, notre plan prévoit les mesures suivantes : Collaborer avec les provinces et les territoires pour élaborer une trajectoire de tarification du carbone après 2030. Nous établirons une trajectoire pour la tarification du carbone dans le secteur industriel, qui vise la carboneutralité d'ici 2050, ce qui donnera aux entreprises la confiance dont elles ont besoin pour investir à long terme dans la compétitivité climatique. Collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour améliorer le modèle fédéral . Ce processus permettra de s'assurer que les systèmes de tarification à l'échelle du pays fonctionnent efficacement et d'établir un modèle renforcé. De plus, nous explorerons les possibilités d'harmoniser ou de relier les marchés des crédits carbone. Appliquer le filet de sécurité fédéral chaque fois qu'un système provincial ou territorial tombe sous le seuil du modèle fédéral renforcé , afin d'assurer un signal de prix rigoureux et des règles du jeu équitables partout au pays. Le Fonds de croissance du Canada continuera à conclure des contrats sur différence afin de renforcer davantage la crédibilité de la trajectoire pour les investisseurs qui réalisent d'importants investissements en capital à long terme.

pour réduire les émissions et offrir une certitude à long terme aux entreprises et aux investisseurs. L'efficacité des marchés du carbone dans le secteur industriel est essentielle pour stimuler les investissements dans la croissance propre et la réduction des émissions. Nous nous engageons à améliorer l'efficacité des marchés du carbone dans l'ensemble du pays pour donner à l'industrie la confiance et la prévisibilité dont elle a besoin pour investir et prospérer. Pour ce faire, notre plan prévoit les mesures suivantes : `Apporter des précisions à la réglementation sur les gaz à effet de serre, notamment en parachevant le règlement renforcé sur le méthane du secteur pétrolier et gazier. En resserrant ces mesures réglementaires, nous réduirons considérablement les émissions partout au Canada, tout en offrant clarté et prévisibilité à l'industrie. Nous parachèverons également le nouveau règlement sur le méthane des sites d'enfouissement. Le méthane est l'un des gaz à effet de serre les plus puissants - 80 fois plus dangereux que le dioxyde de carbone sur une période de 20 ans - et l'un des plus faciles à réduire.

Parallèlement, le nouveau gouvernement du Canada investit dans les minéraux critiques qui alimenteront l'avenir énergétique propre. Le budget de 2025 prévoit plus de 2 milliards de dollars sur cinq ans en nouveaux investissements pour accélérer la production, créer des milliers de nouvelles carrières bien rémunérées et renforcer notre position dans ce marché mondial stratégique. Grâce à un nouveau Fonds souverain pour les minéraux critiques, au Fonds du premier et du dernier kilomètre et à l'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, nous pourrons mettre en production plus de projets canadiens dans le domaine des minéraux critiques et débloquer la prochaine génération de chaînes d'approvisionnement en technologies propres, du secteur des véhicules électriques à celui de la fabrication de pointe.

Ensemble, ces mesures forment une nouvelle stratégie audacieuse visant à renforcer la compétitivité du Canada dans le cadre de la transformation mondiale vers l'énergie propre. En investissant dans les gens d'ici, nos technologies et nos ressources naturelles, nous pouvons renforcer notre économie aujourd'hui, renforcer la résilience pour l'avenir et faire du Canada une superpuissance de l'énergie propre dans un monde carboneutre.

« Le Canada doit agir de façon urgente, unie et déterminée. En cette période cruciale, nous avons le choix : prendre les devants - et saisir les occasions qu'offre la transition énergétique - ou être laissés pour compte. Grâce à la Stratégie de compétitivité climatique, nous faisons de l'action climatique et de la croissance économique des éléments indissociables, dans le but de bâtir un Canada plus fort, plus durable et plus compétitif pour les décennies à venir. De cette façon, nous pourrons agir d'une manière qui privilégie l'abordabilité pour les Canadiens et Canadiennes et qui renforce notre économie. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous travaillons à positionner le Canada en tant que superpuissance mondiale de l'énergie et des ressources, et en agissant de manière responsable et durable, nous obtenons des gains pour la population canadienne et la planète. Nous savons ce qu'une économie forte et un environnement propre exigent, et notre stratégie fournit la clarté et la prévisibilité requises pour stimuler l'innovation, attirer les investissements et mobiliser les capitaux. Nous avons la responsabilité de protéger l'environnement et l'économie du Canada pour les générations à venir, et nous nous attelons à la tâche dès maintenant. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

La Stratégie énonce des règles claires qui réduiront les émissions, stimuleront l'innovation et attireront des investissements. Des capitaux publics et privés seront mobilisés pour soutenir une économie carboneutre - établissement de lignes directrices en matière d'investissement durable, mise sur pied d'un cadre d'obligations durables, amélioration de la divulgation des informations financières liées au climat en collaboration avec les provinces et les territoires et modification des dispositions contre l'écoblanchiment pour améliorer la certitude des investisseurs.

L'engagement de notre gouvernement à l'égard d'une économie à faibles émissions de carbone se reflète dans le travail du Bureau des grands projets. L'un des critères de désignation d'un projet d'intérêt national est la façon dont le projet contribuera à une croissance propre et aux objectifs du Canada en matière de changements climatiques. Ce bureau continuera d'évaluer les projets pour leur donner un coup d'accélérateur s'ils peuvent contribuer à la croissance propre et aux objectifs de lutte contre les changements climatiques du Canada. Le premier réacteur du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington fournira une énergie fiable, abordable et propre à 300 000 foyers, et positionnera le Canada comme un chef de file mondial dans le déploiement de cette technologie. Le projet de mine de cuivre de la baie McIlvenna de la société minière Foran, qui devrait être le premier projet de mine de cuivre carboneutre au Canada, renforcera l'approvisionnement du Canada en minéraux critiques, créant ainsi des centaines de nouvelles carrières dans les économies locales. L'agrandissement de la mine Red Chris augmentera la production annuelle de cuivre du Canada de plus de 15 % et réduira les émissions de gaz à effet de serre de la mine de plus de 70 % lorsqu'elle sera opérationnelle. Le projet Wind West pourrait être le premier projet canadien d'énergie éolienne extracôtière et déterminerait l'ampleur, l'orientation et la trajectoire de la croissance future. Une production de 5 000 MW d'énergie éolienne dans sa première phase pourrait mener à 24 TWh d'énergie propre chaque année et générer des milliards de dollars en nouveaux investissements et en activités économiques partout au Canada, sous l'impulsion du secteur privé. Ce partenariat énergétique de l'est pourrait inclure des projets importants tels que des interconnexions entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, des câbles de transmission entre l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, ainsi que la poursuite du projet d'expansion de Churchill Falls et de Gull Island par le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Le train à grande vitesse Alto, qui s'étendrait sur environ 1 000 km entre Toronto et Québec et atteindrait une vitesse maximale de 300 km/h, permettrait de réduire de moitié la durée des trajets et de relier près de la moitié de la population canadienne. Ce projet vise à réduire les émissions de CO 2 de 25 millions de tonnes, à créer 51 000 nouveaux emplois et à construire 63 000 nouveaux logements le long de son tracé. Cette approche s'étend également au-delà de ces industries. Dans le secteur de la construction domiciliaire, les maisons préfabriquées permettront à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi abordable, tout en réduisant les émissions de plus de 20 % par rapport aux méthodes de construction traditionnelles.

Les systèmes de tarification du carbone sont une composante importante du paysage des investissements propres au Canada. Soixante-dix grands projets de décarbonation à l'échelle du pays, d'une valeur totale de plus de 57 milliards de dollars, sont soutenus par les marchés du carbone industriels. Environ 4,3 milliards de dollars en investissements annuels dans l'énergie propre sont directement liés à l'existence de la tarification du carbone pour les grands émetteurs industriels.

Le budget de 2025 prévoit l'instauration d'un crédit d'impôt à l'investissement de 15 % pour l'électricité propre, qui sera offert une fois la législation adoptée et les lignes directrices finalisées. Ce crédit peut couvrir 15 % des coûts en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d'électricité à faibles émissions, au stockage d'électricité et à la transmission d'électricité entre les provinces et les territoires.

En 2024, les investissements mondiaux dans l'énergie propre ont dépassé les 2,8 billions de dollars, soit près du double des investissements dans les combustibles fossiles, et le marché mondial des technologies propres devrait tripler d'ici 2035.

Le gouvernement fournira des mises à jour transparentes sur les progrès réalisés et introduira de nouveaux paramètres qui illustreront la manière dont les entreprises et les ménages réduisent leurs émissions, la croissance de l'économie propre et la progression des exportations canadiennes vers l'atteinte d'une intensité d'émissions de calibre mondial.

Les changements climatiques sont une menace croissante pour le Canada et le monde entier. Nous constatons déjà les risques et les coûts des changements climatiques qui découlent de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les feux de forêt, les sécheresses, les inondations et les tempêtes de plus en plus violentes. Au cours de la dernière décennie, le coût annuel moyen des catastrophes météorologiques et des pertes catastrophiques a atteint l'équivalent de 5 à 6 % de la croissance annuelle du PIB du Canada. Le Bureau d'assurance du Canada estime qu'en 2024, les conditions météorologiques extrêmes ont causé pour 9,2 milliards de dollars de dommages assurés.

