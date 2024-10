Les ministres Champagne Jourdain et Boulet donnent le coup d'envoi des Camps des métiers de la construction

SEPT-ÎLES, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, ont donné le coup d'envoi de la tournée des régions des Camps des métiers de la construction en présence du président de l'Association de la construction du Québec, Éric Fraser, et de la présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Audrey Murray.

Attirer la relève en construction

Cette initiative unique, développée par l'Association grâce à un investissement de 1,3 million de dollars accordé par le gouvernement du Québec, vise à attirer une nouvelle génération de travailleuses et travailleurs dans le domaine de la construction. Au cours des prochains mois, les Camps des métiers de la construction se déploieront dans plusieurs centres de formation professionnelle, à travers les régions du Québec.

Une expérience d'une journée pour tous

L'objectif de cette initiative est de permettre aux jeunes, aux femmes, aux personnes souhaitant réorienter leur carrière ainsi qu'aux membres des communautés autochtones, entre autres, de vivre une expérience immersive dans l'univers des métiers de la construction. Parmi les métiers à découvrir, les participants auront l'occasion de s'initier à ceux de charpentier-menuisier, de briqueteur-maçon, d'électricien, d'opérateur de pelles et de plâtrier tout en explorant les nombreuses perspectives de carrière qu'offre cette industrie.

Citations

« Après l'Opération main-d'œuvre et l'Offensive de formation en construction, notre gouvernement continue à investir pour attirer plus de Québécois dans le secteur de la construction. Les Camps des métiers de la construction permettront aux personnes qui s'intéressent à ce secteur de s'initier au métier de leur choix le temps d'une journée. Je suis fière de donner le coup d'envoi de cette initiative, qui voit le jour grâce à un investissement de 1,3 million de dollars de notre gouvernement. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les Camps des métiers de la construction sont une formidable occasion pour nos travailleurs de développer et d'enrichir leurs compétences. En offrant une expérience pratique et immersive, ces camps permettent aux participants de découvrir les métiers de la construction et d'acquérir des bases solides pour entamer ou réorienter leur carrière. C'est en investissant dans le développement des compétences que nous nous assurons de pouvoir compter sur une main-d'œuvre qualifiée et prête à répondre aux besoins de cette industrie, qui est essentielle pour le Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'industrie de la construction est arrivée à un tournant crucial, et il est impératif que nous investissions dans la formation et l'attraction d'une nouvelle génération \de travailleurs. Les Camps des métiers de la construction permettront de créer de nouvelles vocations tout en ouvrant la porte à une main-d'œuvre plus inclusive et plus qualifiée. C'est une initiative qui nous rapproche de notre vision d'une industrie forte, diversifiée et prête à relever les défis de demain. »

Éric Fraser, président de l'Association de la construction du Québec

« C'est avec conviction que la Commission appuie, cette année encore, la tournée des Camps des métiers de la construction de l'Association de la construction du Québec. Cette initiative d'exploration concrète de divers métiers représente une valeur ajoutée au regard des efforts collectifs déployés afin d'attirer la relève de tous les horizons et de combler les nombreux besoins de main‑d'œuvre partout au Québec. Je souhaite que cette tournée fasse jaillir la plus belle flamme et inspire à ceux et celles qui y participeront la volonté de rejoindre les rangs du secteur de la construction. »

Audrey Murray, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec

Faits saillants

Toute personne de 15 ans ou plus peut participer à ces camps des métiers. C'est gratuit!

Les Camps des métiers de la construction seront présents dans plusieurs régions du Québec : les 4 et 5 octobre à Sept-Îles; le 8 octobre à Pessamit; les 19 et 20 octobre à Jonquière; les 26 et 27 octobre à Gatineau; les 2 et 3 novembre à Trois-Rivières; les 9 et 10 novembre à Québec; les 16 et 17 novembre à Anjou (pour le camp des métiers de l'acier); les 23 et 24 novembre à Longueuil; les 30 novembre et 1 er décembre à Laval ; en février 2025 à Montréal et à Sherbrooke .

des métiers de la construction seront présents dans plusieurs régions du Québec : Selon les données de la Commission de la construction du Québec, les besoins en main-d'œuvre dans l'industrie de la construction s'élèveraient en moyenne à 17 000 personnes annuellement jusqu'en 2025.

Les personnes intéressées à participer à ces camps peuvent trouver toute l'information nécessaire en visitant le site Web de l'Association site Web de l'Association de la construction du Québec.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources: Émilie Savard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 367 990-8473; Amélia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 514 294-2806, [email protected]; Félix Rhéaume, Directeur des affaires publiques et gouvernementales, Association de la construction du Québec, Tél. : 514 912-2639, [email protected]; Johanne Brunet, Directrice des affaires publiques et des communications, Commission de la construction du Québec, Tél. : 514-237-6250, [email protected]; Renseignements, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796