Les ministres Bains et Duncan annoncent la nomination de nouveaux membres au Conseil du CNRC

Les membres permettront au plus grand organisme de recherche scientifique du gouvernement de demeurer à l'avant-garde

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - L'innovation est essentielle à la réussite économique du Canada. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada est fier de soutenir les avancées en recherche, l'acquisition de connaissances et le développement de technologies qui contribuent à la création de bons emplois pour la classe moyenne et profitent à tous les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, ont annoncé la nomination de six nouveaux membres au Conseil du Conseil national de recherches Canada (CNRC) :

Susan Blum , vice-présidente associée, Recherche et innovation, à la Polytechnique de la Saskatchewan (actuellement absente de son poste)

, vice-présidente associée, Recherche et innovation, à la Polytechnique de la (actuellement absente de son poste) Norma Beauchamp , ancienne présidente et chef de la direction de Fibrose kystique Canada et membre actuelle des conseils d'administration des sociétés Extendicare Inc., Aurora Cannabis Inc., Acerus Pharmaceuticals Corporation et Quest PharmaTech Inc.

, ancienne présidente et chef de la direction de Fibrose kystique et membre actuelle des conseils d'administration des sociétés Extendicare Inc., Aurora Cannabis Inc., Acerus Pharmaceuticals Corporation et Quest PharmaTech Inc. Steven Murphy , recteur et vice-chancelier de l'Institut universitaire de technologie de l' Ontario

, recteur et vice-chancelier de l'Institut universitaire de technologie de l' Karen Bakker , professeure, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie politique et directrice du Programme sur la gouvernance de l'eau à l'Université de la Colombie-Britannique

, professeure, titulaire de la Chaire de recherche du en écologie politique et directrice du Programme sur la gouvernance de l'eau à l'Université de la Colombie-Britannique Ray Hoemsen , président-directeur général de NEXUS Manitoba et directeur général, Partenariat de recherche et innovation, au Collège Red River

, président-directeur général de NEXUS Manitoba et directeur général, Partenariat de recherche et innovation, au Collège Pierre Rivard , fondateur et président du conseil d'administration, TUGLIQ Énergie

Organisme de recherche scientifique le plus important du gouvernement du Canada, le CNRC appuie l'innovation industrielle canadienne, l'avancement des connaissances et le développement des technologies. Il investit dans l'excellence de la recherche et collabore en tant que partenaire avec de petites et moyennes entreprises à fort potentiel afin de les aider à prendre de l'expansion. Avec ses 14 centres de recherche et ses 22 bureaux partout au Canada, le CNRC a réellement une portée nationale.

Ces nominations ont été faites conformément à la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil, qui vise à atteindre la parité des sexes et à refléter la diversité du Canada parmi les personnes nommées. Les processus de sélection sont ouverts, transparents et fondés sur le mérite, et fournissent aux ministres de l'information et des références qui viendront appuyer leurs recommandations de nominations pour des postes au sein de leur portefeuille.

« Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil et à les remercier de leur contribution à la recherche et à l'innovation canadiennes. Leurs conseils stratégiques permettront de maintenir les travaux à l'avant-garde et de faire en sorte que les industries continuent d'améliorer la vie des Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« L'accent que met le Conseil national de recherches du Canada sur l'excellence en recherche fait germer de nouvelles idées et permet de soutenir l'innovation -- le type même d'innovation qui est bénéfique pour notre santé, notre environnement, nos collectivités et la croissance économique Je souhaite la bienvenue aux membres du conseil et je les félicite de leur nomination. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan



Le Conseil du CNRC revoit les grandes orientations et exerce une surveillance du rendement de l'organisme. Il est composé du premier conseiller, du président et d'un maximum de dix autres membres.

du CNRC revoit les grandes orientations et exerce une surveillance du rendement de l'organisme. Il est composé du premier conseiller, du président et d'un maximum de dix autres membres. Le CNRC effectue toute une gamme de travaux de recherche, y compris de la recherche appliquée, dans des domaines allant des transports à la fabrication, en passant par le génie, les sciences de la vie ainsi que les technologies numériques et émergentes.

Le gouvernement a consenti, dans le cadre du budget de 2018, une somme additionnelle de 258 millions de dollars par année au CNRC. De ce montant, 150 millions de dollars sont octroyés au Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC (PARI CNRC) afin d'aider les entreprises canadiennes à innover et à renforcer leur position concurrentielle sur le marché mondial.

