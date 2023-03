Les milieux de travail : des partenaires essentiels dans la lutte contre la violence conjugale

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale tient aujourd'hui à l'Hôtel Westin Montréal son colloque Se préoccuper de la violence conjugale en milieu de travail : enjeux et pratiques innovantes.

Organisé dans le cadre du programme Milieux de travail alliés contre la violence conjugale, le colloque vise à rassembler des actrices et des acteurs de différents milieux de travail afin d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de soutien et de protection des employées victimes de violence conjugale et sur les défis parfois rencontrés dans leur application. Des pistes d'action concrètes y sont présentées afin d'inspirer les milieux de travail à se montrer engagés et proactifs sur cette problématique sociale.

« Depuis le lancement de notre programme début 2022, près de 80 milieux de travail, soit 9000 personnes, ont été sensibilisés et outillés à reconnaître les signes de la violence conjugale et à mettre en place des mécanismes et des mesures de soutien pour les employées victimes, explique Annick Brazeau, présidente du Regroupement. Si elles se sentent soutenues et comprises, les victimes auront moins peur de dévoiler leur situation et de perdre leur emploi ».

En 2014, une étude menée par l'Université Western a révélé que 8,5 % des victimes de violence conjugale rapportent avoir perdu un emploi et 40% ont dû s'absenter du travail en raison d'une situation de violence conjugale. « Pour une femme victime, son lieu de travail est parfois le seul endroit où elle se sent en sécurité et respectée, ajoute madame Brazeau. Conserver son emploi est aussi un élément clé pour une victime quand elle décide de quitter son agresseur ».

En 2022, 2 700 femmes et 1 900 enfants ont été hébergés dans les maisons membres du Regroupement. « Ces chiffres démontrent l'ampleur des besoins pour soutenir les victimes de violence conjugale, mais nos maisons ne pourront pas y arriver seules. En tant que collègue, chef·fe d'entreprise, entrepreneur·e, vous pouvez faire une différence dans la vie de ces femmes. Vous faites aussi partie de la solution! » conclut madame Brazeau.

Le Regroupement remercie le Secrétariat à la condition féminine et le Fonds de solidarité FTQ pour leurs généreuses contributions financières soutenant le programme Milieux de travail alliés contre la violence conjugale. Le Regroupement remercie également la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pour sa contribution financière à l'organisation du colloque.

À propos du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Le Regroupement est le plus grand réseau de ressources spécialisées en violence conjugale au Québec. Il rassemble 46 maisons d'aide et d'hébergement. Dans une perspective de prévention, il déploie un éventail de stratégies pour aider tous les acteurs de la société québécoise à mieux comprendre, dépister et agir en matière de violence conjugale.

