LAVAL, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour une vingtième année consécutive, le Groupe Montoni se voit décerner le titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada grâce à son rendement global et sa croissance soutenue, ce qui en fait l'entreprise immobilière, au Québec, avec la plus grande antériorité pour ce titre. Célébrant ses 25 ans cette année, MONTONI a, une nouvelle fois, dépassé sa performance des années précédentes, en plus de cumuler un carnet de commandes record. Le Groupe parvient, depuis deux décennies maintenant, à maintenir une croissance durable en faisant figure de proue dans l'industrie grâce à son engagement inconditionnel envers le développement durable et l'amélioration de la qualité de vie de la population qu'il sert.

« Dans un élan de développement durable généralisé, MONTONI édifie des projets immobiliers selon les plus hauts standards sur le plan architectural, de l'ingénierie, de la performance technologique et du bien-être des occupants. Nous souhaitons établir les références en matière d'urbanisme intelligent en créant des bâtiments, des milieux de vie, qui sauront apporter de la valeur aux futures générations. Notre vision : léguer un patrimoine durable pour le Québec », affirme Dario Montoni, président et fondateur du Groupe Montoni.

Les sociétés les mieux gérées au Canada de 2021 ont en commun, notamment, d'instaurer le télétravail, de faire de la santé de leurs employés une priorité, d'agir de plus en plus en fonction d'une raison d'être et d'une responsabilité sociale et d'accroître considérablement l'attention portée aux flux de trésorerie.

Le programme des Mieux gérées, qui en est maintenant à sa 28e année, a été témoin d'un virage radical dans le milieu des affaires depuis sa création, la priorité accordée uniquement au résultat net n'étant plus un gage de réussite. Les lauréates qui conservent leur titre font de plus en plus preuve d'un engagement significatif envers leurs gens et leur raison d'être. Leur détermination leur a permis non seulement de demeurer concurrentielles sur la scène mondiale, particulièrement en cette période de turbulences, mais aussi de favoriser des organisations plus holistiques, unies pour atteindre un objectif commun.

Projets phares

Avec des projets signature comme les importants développements Molson, Campus Ericsson et Espace Montmorency, avec des projets situés en plein cœur urbain comme ceux de la rue Beaumont à Montréal, ou ceux du Centre logistique VSL à Saint-Laurent, du Centre de distribution de Structube, sur l'autoroute 13, et du grand projet de quartier d'affaires Centroparc, à Mascouche, MONTONI a incontestablement confirmé sa position de leader du développement immobilier au Québec.

Centre Logistique VSL

Avec le projet du Centre Logistique VSL, MONTONI voulait donner une seconde vie à l'ancien centre de distribution de Sears situé à Saint-Laurent sur le boulevard Thimens. Ce projet d'une échelle de rare envergure a surpris par l'intérêt très spontané dont il a fait l'objet et qui s'est traduit, en 2019, par un taux d'occupation de 100 % avec les prestigieux locataires que sont Anixter, Mitchell Lincoln, Brighton Best, Lufa et Ové. Ce grand projet s'étend sur un terrain d'une superficie de 2,4 millions de pi2, incluant un bâtiment de 2 millions de pi2. D'un usage mixte, le Centre Logistique VSL comprend également plusieurs terrains vacants pour développement futur.

Centre de distribution Structube

Le projet du Centre de distribution de Structube, dont la construction a pris un an, est constitué d'un bâtiment de 700 000 pi2, construit au coût de 45 M$, sur un terrain de 1 million de pi2 d'une valeur de 18 M$. Ce projet visait la relocalisation du Centre de distribution de Structube de Saint-Laurent que MONTONI avait construit en 2006 et agrandi en 2013. Il s'ajoute à plusieurs réalisations effectuées par MONTONI pour Structube au cours des ans.

CentrOparc de Mascouche

Projet majeur dans les annales de MONTONI, le CentrOparc de Mascouche consiste en le développement d'un parc industriel et commercial sur un terrain 2,6 million de pi2 autrefois occupé par l'aéroport de Mascouche. Le projet fait un démarrage spectaculaire avec la signature très rapide de six projets, soit EEGT, Desjardins, St-Hubert, EMJ Métal, Buanderie Blanchelle et Jacmar, qui viennent confirmer le grand intérêt régional que rencontre ce concept. Situé au carrefour des autoroutes 25 et 640, CentrOparc est un projet de 50 millions de dollars d'une envergure impressionnante, caractérisé par une harmonisation spectaculaire d'espaces verts et de bâtiments industriels respectueux de l'environnement.

Centre de données à Saint-Laurent

MONTONI confirme, en 2019, sa position de joueur majeur dans le domaine de la haute technologie des centres de données avec la construction d'un second projet à Saint-Laurent. Cette construction fait suite à un premier centre de données construit par MONTONI, dans le Novoparc de Varennes, l'année précédente. Ce projet s'était déroulé en trois phases sur un terrain de 1,5 million de pi2 acquis d'Hydro-Québec par le Groupe Montoni, en commençant par la construction d'un bâtiment blindé de 155 000 pi2 à l'épreuve des ouragans. MONTONI se positionne avec fermeté dans le domaine des centres de données pour lequel le Groupe a monté une division spécialisée à part entière.

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif plus de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs, ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans et membre du Club Platine depuis 2007, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED. Pour en savoir plus, visitez le www.groupemontoni.com.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.bestmanagedcompanies.ca.

