Les Métallos rencontrent le ministre François-Philippe Champagne - Le Syndicat des Métallos demande un front uni devant les tarifs américains

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les président.e.s des sections locales affectées par d'éventuels tarifs douaniers américains ont rencontré aujourd'hui le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Les échanges ont porté sur les réalités vécues dans les milieux de travail ainsi que sur la riposte du gouvernement du Canada.

« Nous demandons aux gouvernements du Québec et du Canada d'opposer un front uni contre d'éventuels tarifs. Ultimement, on sait qu'il s'agit d'une négociation et dans le milieu syndical, on connaît l'importance d'appuyer son comité de négociation, soit le gouvernement en place. Des deux côtés de la frontière, des tarifs seraient nuisibles à nos économies fortement intégrées. Nos membres, qui occupent de bons emplois, fournissent des usines américaines où il y a aussi de bons emplois », souligne le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Les Métallos représentent des dizaines de milliers de travailleur.euse.s dans tous les principaux secteurs économiques touchés par des tarifs, dont l'acier, l'aluminium, le bois, les pièces automobiles, le caoutchouc, la transformation et l'ensemble du secteur manufacturier.

« Le Canada a prouvé à maintes reprises qu'il est l'un de nos partenaires les plus solides, tant sur le plan économique qu'en ce qui a trait à notre sécurité nationale », a déclaré le président international Syndicat des Métallos, David McCall, qui a assisté en visioconférence depuis Pittsburgh, aux États-Unis. « Nous demandons à l'administration Trump de renoncer aux tarifs généraux qui nuiront aux travailleurs des deux côtés de la frontière et de se concentrer plutôt sur la réforme stratégique nécessaire de nos systèmes commerciaux qui ciblera les tricheurs qui ne respectent pas les règles du commerce international. En travaillant de concert avec nos alliés canadiens, nous pouvons lutter contre le dumping et d'autres pratiques commerciales illégales et protéger les bons emplois dans le secteur manufacturier des deux pays. »

Rappelons que les Métallos étaient aussi intervenus en 2018 des deux côtés de la frontière, alors qu'il était aussi question de tarifs sur l'acier et l'aluminium. « Depuis 2018, nous sommes en communication constante avec le gouvernement du Canada. Les lignes de communication sont ouvertes et continueront de l'être jusqu'à ce que cette tempête soit derrière nous.



Des mesures intelligentes

Alors que les plans se préparent pour faire face aux tarifs annoncés de 25 % sur l'acier et l'aluminium et que plane la menace d'un tarif de 25 % sur l'ensemble des exportations canadiennes, le Syndicat des Métallos invite les gouvernements à faire preuve de discernement dans les plans d'action qui suivront.

« C'est bien beau l'aide aux entreprises, mais il faut saisir l'occasion pour améliorer réellement notre performance, préserver et créer de bons emplois. On doit viser à transformer davantage nos ressources ici. Chaque dollar investi doit permettre de moderniser nos usines et de créer davantage de valeur ajoutée, et donc, de bons emplois. On s'attend aussi à des exigences claires de contenu canadien dans les projets financés par des fonds publics », poursuit Dominic Lemieux.

Ce dernier invite par ailleurs le gouvernement fédéral à bonifier le filet social. « Il risque de venter fort et on s'attend à ce que nos gouvernements soient au rendez-vous pour soutenir les pères et mères de famille affecté.e.s. Le filet social doit pouvoir jouer pleinement son rôle, et le régime d'assurance-emploi actuel ne suffit pas. C'est comme ça qu'on va passer au travers la tête haute, avec résilience », ajoute le directeur québécois des Métallos.

Le Syndicat des Métallos représente 60 000 travailleur.euse.s au Québec, 225 000 au Canada et 850 000 travailleur.euse.s en Amérique du Nord. Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Au Québec, les Métallos regroupent des travailleur.euse.s de tous les secteurs économiques, dont l'acier, l'aluminium, le bois, les pièces automobiles, le caoutchouc et l'ensemble du secteur manufacturier et de la transformation.

