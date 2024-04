Les Métallos demandent qu'on mette de l'ordre dans la signalisation routière

Le nouveau comité paritaire doit agir en santé et sécurité, en formation et en conformité

MONTRÉAL, le 1er avril 2024 /CNW/ - À l'aube de la saison des travaux routiers, le Syndicat des Métallos demande au gouvernement de mettre de l'ordre dans l'industrie de la signalisation pour garantir enfin la sécurité des signaleurs et veiller à une plus grande conformité des agences qui font de la signalisation routière. Il réclame de nouveaux mandats pour le Comité paritaire du personnel de l'industrie de la signalisation routière pour y arriver.

Depuis 2008, on dénombre 19 décès de signaleurs routiers au Québec. Le nombre de lésions professionnelles dues à des accidents a plus que quadruplé entre 2016 et 2022, passant de 47 à 215*. « La sécurité des travailleurs sur les chantiers routiers n'est pas prise au sérieux actuellement. Ce sont les signaleurs qui en paient le prix, à coup de blessures et même d'accidents mortels. La situation se dégrade entre autres parce que personne ne s'assure de la certification des agences qui font des travaux de signalisation, de la conformité des chantiers et parce que la formation laisse à désirer », déplore la présidente de la section locale 9005, Nathalie Perron.

Le Syndicat des Métallos réclame que Québec octroie des pouvoirs élargis, assortis des moyens nécessaires, à une entité chargée de réguler l'industrie. « Le nouveau Comité paritaire du personnel de l'industrie de la signalisation routière pourrait être appelé à jouer ce rôle, puisqu'il réunit déjà les représentants des principaux employeurs et des travailleurs », croit le représentant syndical des Métallos, Martin L'Abbée. Pour l'heure, le Comité paritaire administre le décret régulant les conditions de travail dans l'industrie de la signalisation routière.

Voici les mandats qui devraient être confiés à une entité de régulation de l'industrie :

Certification des agences de signalisation routière

Vérification annuelle de la conformité des équipements de ces agences, des permis, des cartes de compétence

Équipe d'inspection des travaux de signalisation routière pour en assurer la conformité

Mise en place d'un programme de formation complet, menant à des cartes de compétence émises par le comité paritaire (en remplacement des différentes formations offertes actuellement par différentes associations, souvent en ligne).

Le Syndicat des Métallos entend être très proactif au cours de la prochaine saison des travaux routiers pour dénoncer les dangers ou le manque de conformité de certains chantiers. « Nous allons mettre en place une ligne de dénonciation au cours des prochaines semaines. Ça suffit de pleurer nos morts. Ça doit bouger avant que nos confrères et consœurs se blessent ou perdent la vie. On en a assez de voir l'immobilisme des autorités publiques actuelles, alors que tout le monde se lance la balle », ajoute la vice-présidente de la SL 9005, Isabelle Fagondo.

* Lésions professionnelles inscrites et acceptées (accidents)

Profession des signaleurs routiers



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lésions

acceptées 47 60 78 81 104 161 215

Source : CNESST

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

