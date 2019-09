Les Métallos appuient Marilène Gill dans Manicouagan

SEPT-ÎLES, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les Métallos de la Côte-Nord accordent un appui sans équivoque à la bloquiste Marilène Gill pour l'élection fédérale dans la circonscription de Manicouagan.

Entouré de plusieurs présidents de sections locales des villes de Fermont, Port-Cartier, Havre‑Saint‑Pierre et Sept-Îles, le coordonnateur des Métallos, Nicolas Lapierre, a souligné la collaboration exceptionnelle de la députée de Manicouagan, qui avait déjà été appuyée par les Métallos lors de sa première élection en 2015. « Marilène Gill a porté la voix des travailleurs de la Côte-Nord à Ottawa de manière exemplaire. Elle véhicule des valeurs qui nous ressemblent, cohérentes avec l'engagement syndical, mais aussi l'engagement communautaire et les principes de développement régional », souligne le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Au cours de son dernier mandat, Marilène Gill a notamment déposé un projet de loi pour mieux protéger les rentes des retraités et travailleurs en cas de faillite d'une entreprise. « Sur le dossier de la protection des retraites et des assurances en cas de faillite, nous avons trouvé en Marilène Gill une alliée indéfectible. Nous avons confiance que nous pourrons avec sa collaboration continuer à faire avancer ce dossier et éventuellement obtenir des changements législatifs », rappelle Nicolas Lapierre.

« Elle a aussi répondu à l'appel quand est venu le temps de soutenir les travailleurs et travailleuses victimes du trou noir à l'assurance emploi, parmi lesquels on compte de nombreux travailleurs saisonniers de la Côte-Nord. C'est une femme proche du monde, qui épouse nos luttes. On ne se trompe pas en lui renouvelant notre confiance », poursuit le syndicaliste métallo.

La députée souligne avoir été inspirée par les Nord-Côtiers lorsqu'elle a déposé le projet de loi C‑372 en 2017, visant à mieux protéger les fonds de pension et les assurances des travailleurs et des retraités. « Le processus législatif est tellement lent que le projet de loi n'a pas pu être soumis au vote. Mais nous en avons suffisamment parlé et débattu, les différents partis ne peuvent plus ignorer cet enjeu. Grâce à l'engagement des retraités de Cliffs et du Syndicat des Métallos, nous avons donc fait la preuve par trois que les électeurs peuvent effectivement changer les choses par leur action politique. Dans un prochain mandat, je déposerai et défendrai un nouveau projet de loi toujours afin de protéger les droits des travailleurs et des retraités », s'engage la candidate bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il représente quelque 5000 travailleurs dans la circonscription de Manicouagan. À l'échelle du Québec, il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

